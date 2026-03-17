Aksi heroik Max Dowman 'tak mengejutkan' bagi Martin Odegaard, sementara kapten Arsenal itu menekankan bahwa 'ini baru permulaan' bagi sang bintang muda
Bintang muda itu mengakhiri perlawanan Everton dengan gol yang memecahkan rekor
Odegaard mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan gemilang Dowman, yang mencatatkan sejarah dalam kemenangan 2-0 Arsenal atas Everton. Pemain berusia 16 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Martin Zubimendi dan secara efektif mengunci kemenangan dengan tendangan tenang di masa injury time, sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Premier pada usia 16 tahun dan 73 hari. Gol tersebut tercipta tak lama setelah perannya yang krusial dalam gol pembuka Viktor Gyokeres di menit-menit akhir.
Odegaard memuji Dowman yang memecahkan rekor
Berbicara mengenai kemenangan yang membuat Arsenal memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen, Odegaard mengatakan: "Itu adalah akhir pertandingan yang sangat istimewa saat melawan Everton pada Sabtu lalu. Itu adalah kemenangan penting lainnya, dan fakta bahwa Viktor dan Max masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol di menit-menit akhir menunjukkan apa yang telah kami bicarakan sepanjang musim ini, yaitu bagaimana setiap orang tampil maksimal dan menjalankan perannya, baik mereka menjadi starter maupun tidak. Betapa indahnya momen itu bagi Max! Dari perayaan tersebut, kita bisa melihat betapa berartinya hal itu bagi semua orang – pelatih, pemain, dan pendukung. Itu adalah sesuatu yang tak akan pernah dilupakannya, dan kami pun tidak!"
Tak mengejutkan melihat bakat di Hale End
Sementara dunia sepak bola tercengang melihat aksi solo sang remaja dan penyelesaiannya ke gawang kosong setelah Jordan Pickford maju untuk mengeksekusi tendangan sudut, Odegaard menegaskan bahwa skuad senior sudah lama menyadari potensi besar yang dimiliki Dowman. Kapten tim tersebut mencatat bahwa pemain muda itu telah menjadi bagian tetap dalam sesi latihan tim utama, di mana ia secara konsisten mampu bersaing dengan para bintang internasional yang sudah mapan.
"Cara dia menjaga ketenangannya tidak mengejutkan saya. Kami sudah berlatih dengannya sejak lama, dia menunjukkan kualitasnya setiap kali bermain, jadi sangat bagus baginya untuk mencetak gol pertamanya dan memecahkan rekor," jelas Odegaard.
Namun, pemain berusia 27 tahun itu segera menambahkan catatan peringatan, berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai pemain muda berbakat: "Ia tahu ini seharusnya hanya permulaan baginya dan ia harus terus bekerja keras seperti yang telah dilakukannya."
Kabar terbaru mengenai cedera kapten The Gunners
Odegaard juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya menjelang kembalinya ia dari cedera lutut yang dialaminya saat melawan Brentford. Gelandang ini telah absen dalam lima pertandingan terakhir, namun ia terus berlatih tanpa henti agar siap menghadapi fase krusial musim ini, termasuk final Carabao Cup yang sangat dinanti melawan Manchester City.
"Sekali lagi, saya sangat kecewa tidak bisa ikut bermain. Saya bekerja keras untuk kembali secepat mungkin, dan saya merasa semakin kuat setiap saat," kata Odegaard.
