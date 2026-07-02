Akibat transfer besar-besaran senilai 200 juta euro: FC Bayern terancam menghadapi dilema transfer baru

Secara kontrak, ia masih terikat di Munich hingga tahun 2028. Pada musim panas 2024, pemain yang pernah menjadi incaran Thomas Tuchel (“Holding Six”) ini baru tiba di Munich dengan keterlambatan satu tahun dan setelah berpisah dengan pendukung utamanya. Pemain yang telah 37 kali membela timnas Portugal ini tidak pernah mampu membuktikan nilai transfer sebesar 51 juta euro tersebut di bawah asuhan Vincent Kompany. Bayern Munich pasti akan mengalami kerugian besar jika ada klub lain yang tertarik dan pemain asal Portugal ini akhirnya dijual.

Palhinha juga mengalami musim debut yang tak terlupakan, sebagian karena beberapa cedera. Dalam hierarki lini tengah, ia akhirnya jelas tertinggal jauh di belakang Joshua Kimmich, Leon Goretzka, dan Aleksandar Pavlovic. Setelah hanya 25 pertandingan, tanpa satu pun kontribusi gol, satu kartu merah, dan 986 menit bermain, bab FC Bayern München baginya sudah berakhir lagi.

Sementara itu, tahun peminjamannya di London berjalan cukup sukses, setidaknya bagi dirinya secara pribadi: Meskipun Spurs secara mengejutkan terpuruk di dasar klasemen Liga Premier dan harus berjuang untuk menghindari degradasi hingga hari pertandingan terakhir, Palhinha justru menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam skuad Spurs yang sedang mengalami krisis. Secara keseluruhan, ia bahkan mencetak tujuh gol dan tiga assist dalam 45 pertandingan resmi. Gol penentu kemenangan 1-0 yang ia cetak pada pekan terakhir melawan Everton akhirnya memastikan Tottenham tetap bertahan di liga.

Setelah itu, ia menegaskan bahwa ia ingin tetap tinggal di London. “Sejak hari pertama saya di sini, saya merasa seperti di rumah sendiri. Para penggemar, penonton, klub papan atas: Siapa yang tidak ingin bermain untuk Tottenham dan tetap tinggal di sini? Saya memiliki semua yang saya butuhkan di sini,” kata Palhinha. De Zerbi pun menyatakan: “Ya, saya ingin mempertahankannya, 100 persen!”

Namun, hal itu kini tak akan terwujud. Hal ini tentu mengecewakan bagi Palhinha dan juga bagi FC Bayern.