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Max EberlGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Akibat transfer besar-besaran senilai 200 juta euro: FC Bayern terancam menghadapi dilema transfer baru

Bundesliga
Transfers
Premier League
Bayern Munich
Tottenham Hotspur
J. Palhinha
S. Tonali
M. Fernandes
S. Altimira
Sporting CP

FC Bayern memiliki daftar panjang pemain yang kemungkinan akan dijual, namun untuk pemain-pemain yang berpotensi menjadi sumber pendapatan terbesar, klub ini mengalami kesulitan besar untuk menemukan pembeli yang bersedia memenuhi tuntutan mereka. Hal ini juga terjadi pada Joao Palhinha.

Pasalnya, tampaknya sulit dibayangkan bahwa Tottenham Hotspur akan merekrut pemain asal Portugal tersebut setelah melakukan transfer senilai 200 juta euro untuk dua gelandang tengah, Sandro Tonali (Newcastle United) dan Mateus Fernandes (West Ham United). 

Sebagaimana dilaporkan oleh The Sun dan Sky, Tottenham telah membiarkan opsi pembelian senilai 30 juta euro yang dinegosiasikan dengan Bayern dalam kesepakatan peminjaman Palhinha berlalu begitu saja dan tidak akan melakukan negosiasi ulang. Dengan kata lain: Setidaknya, opsi untuk menjual Palhinha ke Spurs sudah tidak ada lagi.

  • Hal ini merupakan pukulan telak bagi klub asal Munich, karena pihak lain yang tertarik pada Palhinha tampaknya sama sekali tidak mampu memenuhi tuntutan harga sebesar 25 hingga 30 juta euro—dan pada dasarnya kini juga tidak lagi membutuhkannya.

    Surat kabar Portugal A Bola baru-baru ini melaporkan bahwa kembalinya Palhinha ke Sporting Lisbon memang merupakan “salah satu skenario” yang “disukai Palhinha”. Namun, klub Portugal tersebut kini telah merekrut Sergi Altimira, seorang gelandang tengah, seharga 18 juta euro dari Real Betis, dan dengan demikian telah menemukan pengganti bagi kapten dan pemimpin lini tengah yang akan hengkang, Morten Hjulmand, yang berencana pindah ke Atlético Madrid.

    Daftar klub yang benar-benar tertarik pada Palhinha pun menjadi jauh lebih pendek dalam beberapa hari terakhir. Menurut A Bola, sebelum merekrut Altimira, Sporting dilaporkan telah ditolak oleh Bayern Munich setelah mengajukan tawaran peminjaman dengan opsi pembelian wajib.

    Palhinha pun akan kembali ke FC Bayern untuk sementara waktu, meskipun baru-baru ini ia telah menginstruksikan penasihatnya untuk secepat mungkin mencapai kesepakatan bersama dengan FC Bayern dan pihak-pihak yang berminat, guna akhirnya mengklarifikasi masa depannya dalam jangka panjang. 

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  • PalhinhaGetty Images

    Palhinha mengalami musim debut yang tak terlupakan bersama FC Bayern — dan ingin tetap bertahan di Spurs

    Secara kontrak, ia masih terikat di Munich hingga tahun 2028. Pada musim panas 2024, pemain yang pernah menjadi incaran Thomas Tuchel (“Holding Six”) ini baru tiba di Munich dengan keterlambatan satu tahun dan setelah berpisah dengan pendukung utamanya. Pemain yang telah 37 kali membela timnas Portugal ini tidak pernah mampu membuktikan nilai transfer sebesar 51 juta euro tersebut di bawah asuhan Vincent Kompany. Bayern Munich pasti akan mengalami kerugian besar jika ada klub lain yang tertarik dan pemain asal Portugal ini akhirnya dijual.

    Palhinha juga mengalami musim debut yang tak terlupakan, sebagian karena beberapa cedera. Dalam hierarki lini tengah, ia akhirnya jelas tertinggal jauh di belakang Joshua Kimmich, Leon Goretzka, dan Aleksandar Pavlovic. Setelah hanya 25 pertandingan, tanpa satu pun kontribusi gol, satu kartu merah, dan 986 menit bermain, bab FC Bayern München baginya sudah berakhir lagi.

    Sementara itu, tahun peminjamannya di London berjalan cukup sukses, setidaknya bagi dirinya secara pribadi: Meskipun Spurs secara mengejutkan terpuruk di dasar klasemen Liga Premier dan harus berjuang untuk menghindari degradasi hingga hari pertandingan terakhir, Palhinha justru menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam skuad Spurs yang sedang mengalami krisis. Secara keseluruhan, ia bahkan mencetak tujuh gol dan tiga assist dalam 45 pertandingan resmi. Gol penentu kemenangan 1-0 yang ia cetak pada pekan terakhir melawan Everton akhirnya memastikan Tottenham tetap bertahan di liga.

    Setelah itu, ia menegaskan bahwa ia ingin tetap tinggal di London. “Sejak hari pertama saya di sini, saya merasa seperti di rumah sendiri. Para penggemar, penonton, klub papan atas: Siapa yang tidak ingin bermain untuk Tottenham dan tetap tinggal di sini? Saya memiliki semua yang saya butuhkan di sini,” kata Palhinha. De Zerbi pun menyatakan: “Ya, saya ingin mempertahankannya, 100 persen!”

    Namun, hal itu kini tak akan terwujud. Hal ini tentu mengecewakan bagi Palhinha dan juga bagi FC Bayern.