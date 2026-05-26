Dalam konferensi pers yang menghebohkan pada pertengahan Mei, Presiden Florentino Perez awalnya menegur semua perwakilan media, menyebut adanya "kampanye kotor" terhadap klub, dan akhirnya menjadwalkan pemilihan presiden baru. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Enrique Riquelme benar-benar mencalonkan diri sebagai penantang Perez dalam pemilihan tersebut.

Kesepakatan dengan Mourinho, yang sebenarnya seharusnya resmi ditandatangani pada hari Senin setelah Hari Pentakosta, kini ditunda, menurut Bild, karena hasil pemilihan harus ditunggu. Di Benfica, mereka tetap yakin bahwa "The Special One" akan bergabung kembali sebagai pelatih di Real Madrid untuk kedua kalinya pada musim panas ini, setelah sebelumnya melatih klub tersebut dari tahun 2010 hingga 2013.

Marco Silva, yang telah bekerja di FC Fulham sejak 2021, diperkirakan akan menggantikannya. Bersama The Cottagers, ia berhasil menempati posisi kesebelas di klasemen Premier League pada musim lalu. Kontrak Silva di klub London tersebut akan berakhir pada musim panas ini.

Setelah masa kerja yang kurang sukses di Fenerbahce, Mourinho bergabung dengan Benfica pada September tahun lalu, namun gagal meraih gelar bersama klub papan atas Portugal tersebut meskipun menjalani musim liga tanpa kekalahan. FC Porto lah yang menjadi juara, yang juga menyingkirkan Mourinho dan Benfica di perempat final Piala. Di Liga Champions, perjalanan mereka berakhir lebih awal di babak penyisihan grup, ironisnya melawan Real Madrid.