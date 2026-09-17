Transisi ini menyusul keputusan Neuer untuk gantung sepatu dari tim nasional untuk selamanya, mengakhiri salah satu karier paling gemilang dalam sejarah sepak bola Jerman. Klopp mengakui besarnya kekosongan yang ditinggalkan mantan kapten Bayern Munich itu, tetapi menegaskan bahwa Ter Stegen lebih dari siap untuk mengambil sorotan.

Klopp menjelaskan pilihannya dengan mengatakan: "Sebuah tim membutuhkan stabilitas dan tulang punggung, lalu Anda bisa menambahkan banyak pemain muda di sekelilingnya. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Manuel Neuer adalah penjaga gawang terbaik di dunia untuk waktu yang lama.

"Meski demikian, semua orang tahu bahwa Ter Stegen juga berkelas dunia. Dia kemudian mengalami cedera pada waktu yang tidak tepat. Saat ini, dia bugar dan merupakan penjaga gawang yang sama seperti sebelumnya. Dia membawa pengalaman. Dia memberikan kesan yang sangat baik. Semuanya bergantung pada performa."



