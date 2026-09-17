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Akhirnya tiba! Jurgen Klopp mengonfirmasi Marc-Andre ter Stegen sebagai kiper nomor 1 baru Jerman setelah Manuel Neuer pensiun
Klopp menuntaskan perdebatan soal penjaga gawang
Perebutan posisi penjaga gawang Jerman akhirnya mencapai kesimpulan ketika Klopp secara resmi menyerahkan sarung tangan kepada Ter Stegen. Setelah bertahun-tahun menjadi pelapis Neuer yang legendaris, penjaga gawang milik Barcelona itu, yang saat ini sedang membangun kembali performanya saat dipinjamkan ke Ajax, telah diberi kepercayaan oleh pelatih baru tim nasional.
Berbicara soal keputusan itu, Klopp menegaskan perlunya sosok yang mapan di lini belakang. "Ya, untuk saat ini, ada satu, Marc-Andre ter Stegen," konfirmasi mantan bos Liverpool itu, melalui Bulinews, ketika ditanya apakah ia memiliki penjaga gawang pilihan utama. Sang manajer jelas ingin membangun identitas baru untuk Jerman, tetapi ia yakin kemajuan harus berakar pada kepemimpinan para veteran.
- Getty Images Sport
Menggantikan seorang legenda dalam diri Neuer
Transisi ini menyusul keputusan Neuer untuk gantung sepatu dari tim nasional untuk selamanya, mengakhiri salah satu karier paling gemilang dalam sejarah sepak bola Jerman. Klopp mengakui besarnya kekosongan yang ditinggalkan mantan kapten Bayern Munich itu, tetapi menegaskan bahwa Ter Stegen lebih dari siap untuk mengambil sorotan.
Klopp menjelaskan pilihannya dengan mengatakan: "Sebuah tim membutuhkan stabilitas dan tulang punggung, lalu Anda bisa menambahkan banyak pemain muda di sekelilingnya. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Manuel Neuer adalah penjaga gawang terbaik di dunia untuk waktu yang lama.
"Meski demikian, semua orang tahu bahwa Ter Stegen juga berkelas dunia. Dia kemudian mengalami cedera pada waktu yang tidak tepat. Saat ini, dia bugar dan merupakan penjaga gawang yang sama seperti sebelumnya. Dia membawa pengalaman. Dia memberikan kesan yang sangat baik. Semuanya bergantung pada performa."
Kedalaman skuad dan rencana Nations League
Konfirmasi Ter Stegen sebagai pilihan utama merupakan bagian dari perombakan skuad yang lebih luas, karena Klopp menamai grup besar berisi 44 pemain yang dibagi ke dalam dua skuad terpisah untuk jeda internasional mendatang. Laga UEFA Nations League pada jeda internasional mendatang akan memberi mantan bos Liverpool itu kesempatan untuk mengevaluasi kedalaman sepakbola Jerman.
Bersama Ter Stegen, kiper Augsburg Finn Dahmen dan penjaga gawang Besiktas Alexander Nubel masuk ke dalam skuad untuk dua pertandingan pertama. Dahmen menjadi benang merah yang konsisten dalam pemilihan ini, dengan menjadi satu-satunya kiper yang masuk dalam kedua skuad, bergabung dengan Noah Atubolu dari Freiburg dan Jonas Urbig dari Bayern Munich.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Jerman?
Skuad baru Klopp yang lebih ekspansif akan langsung diuji selama jeda internasional yang padat. Jerman dijadwalkan menghadapi Belanda, Yunani, Serbia, dan laga tandang melawan Yunani di UEFA Nations League.
Empat pertandingan ini akan sangat krusial bagi Klopp untuk menilai dua skuadnya dan mengintegrasikan pemain-pemain muda di sekitar tulang punggung tim yang sudah mapan. Ini juga akan menjadi ujian besar pertama bagi hierarki kiper baru Jerman, memberi Ter Stegen panggung instan untuk membuktikan kepercayaan manajernya lewat penampilan di atas lapangan.
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