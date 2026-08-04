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'Akhirnya, saya lega' - Randal Kolo Muani menutup mimpi buruk di PSG untuk menuntaskan transfer permanen €50 juta ke Juventus
Kolo Muani menuntaskan kepindahan permanen ke Juventus
Kolo Muani secara resmi mengakhiri masa baktinya di PSG dengan menuntaskan transfer permanen ke Juventus. Klub Serie A itu mengumumkan kedatangan penyerang berusia 27 tahun tersebut dengan kontrak hingga 2031. Biaya transfer pemain internasional Prancis itu bernilai sekitar €50 juta. Kepindahan ini mengakhiri siklus dua pinjaman jauh dari ibu kota Prancis, dengan Kolo Muani sangat ingin mengamankan kepindahan permanen ke Turin. Mengikat sang penyerang dengan kontrak jangka panjang memungkinkan Juventus memperkuat opsi lini serang mereka dengan pemain yang sudah membuktikan nilainya di Allianz Stadium.
Striker lega bisa menuntaskan kepulangannya ke Turin
Berbicara setelah merampungkan kontrak lima tahunnya dengan Juventus, Kolo Muani mengungkapkan rasa leganya setelah mengamankan kepindahan permanen dari PSG. Penyerang itu tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Italia.
"Akhirnya, saya lega," kata Kolo Muani. "Saya sudah lama ingin kembali, dan momen ini telah tiba. Ini adalah kisah yang belum berakhir; saya ingin menuntaskannya. Itulah mengapa saya melakukan segala yang mungkin untuk mencoba kembali. Kami akan terus menulis kisah indah ini."
Membuktikan nilainya di Serie A
Kolo Muani sudah mengenal Juventus dengan baik setelah menjalani masa peminjaman yang sukses pada paruh kedua musim 2024-25. Dalam periode tersebut, ia mencetak 10 gol dan menyumbang tiga assist dalam 22 penampilan di semua kompetisi.
Terlepas dari catatan impresifnya di Italia, penyerang itu tetap berada di luar rencana pelatih Luis Enrique di PSG setelah kembali. Hal ini memicu kepindahan pinjaman lainnya, kali ini ke klub Premier League Tottenham untuk musim berikutnya. Masa baktinya di London Utara menjadi periode sulit yang patut dilupakan, karena ia hanya mampu mencatatkan lima gol dan empat assist di semua kompetisi untuk Tottenham.
- Getty Images Sport
Babak baru dimulai di Turin
Dengan transfer permanennya yang kini telah rampung, Kolo Muani kini bisa sepenuhnya fokus membangun masa depan jangka panjang di Serie A. Meninggalkan PSG memberinya kesempatan bagi pemain 27 tahun itu untuk membangun konsistensi yang sempat luput darinya selama masa peminjaman beruntun. Juventus akan berupaya mengintegrasikan kembali penyerang Prancis itu ke dalam skema taktis mereka saat bersiap menghadapi musim mendatang.
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