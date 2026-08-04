Berbicara setelah merampungkan kontrak lima tahunnya dengan Juventus, Kolo Muani mengungkapkan rasa leganya setelah mengamankan kepindahan permanen dari PSG. Penyerang itu tidak menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Italia.

"Akhirnya, saya lega," kata Kolo Muani. "Saya sudah lama ingin kembali, dan momen ini telah tiba. Ini adalah kisah yang belum berakhir; saya ingin menuntaskannya. Itulah mengapa saya melakukan segala yang mungkin untuk mencoba kembali. Kami akan terus menulis kisah indah ini."







