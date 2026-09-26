Jalan panjang pemulihan Militao tampaknya kian mendekati akhir di Santiago Bernabeu. Setelah menjalani lima bulan di pinggir lapangan, bek tengah itu berhasil melewati penilaian fisik terakhirnya, menurut Marca.

Terobosan medis ini datang setelah kunjungan ke Valdebebas dari Dr. Lasse Lempainen, spesialis asal Finlandia yang melakukan operasi pada sang pemain awal tahun ini. Ahli medis itu berada di ibu kota Spanyol untuk secara langsung mengawasi tahap akhir program rehabilitasi sang bek dan mengevaluasi tingkat kebugarannya.

Setelah pemeriksaan yang berjalan sukses, Dr. Lempainen mengunggah di media sosial untuk menyampaikan kepuasannya atas progres yang dicapai mantan pemain Porto itu. Ia menulis: "Hari yang luar biasa di Madrid bersama @edermilitao serta staf medis dan performa @realmadrid. Satu hari penuh yang didedikasikan untuk proses kembalinya dia saat Éder terus berkembang sesuai rencana setelah operasi untuk cedera tendon parahnya."

"Merupakan sebuah kesenangan bagi kami untuk menyumbangkan keahlian dan pengalaman kami dalam proses kembalinya dia untuk bermain, dengan tujuan utama membantunya kembali dengan aman dan tampil lagi di level tertinggi. Terima kasih banyak kepada Éder dan seluruh staf Real Madrid atas kolaborasi yang luar biasa dan hari yang sangat sukses. Kembali ke lapangan adalah sebuah tonggak. Kembali ke level performa tertinggi Anda adalah tujuannya."