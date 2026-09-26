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imago-sport-1083309544.jpgZUMA Press Wire
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Akhirnya kembali! Bintang Real Madrid Eder Militao diizinkan kembali bermain setelah LIMA bulan menepi

Eder Militao
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho

Real Madrid mendapat dorongan signifikan di lini pertahanan setelah Eder Militao akhirnya dinyatakan fit untuk kembali bermain. Bek timnas Brasil itu telah menepi sejak April, tetapi proses pemulihannya kini telah mencapai titik balik yang krusial.

  • Spesialis memberikan kabar terbaru krusial soal cedera

    Jalan panjang pemulihan Militao tampaknya kian mendekati akhir di Santiago Bernabeu. Setelah menjalani lima bulan di pinggir lapangan, bek tengah itu berhasil melewati penilaian fisik terakhirnya, menurut Marca.

    Terobosan medis ini datang setelah kunjungan ke Valdebebas dari Dr. Lasse Lempainen, spesialis asal Finlandia yang melakukan operasi pada sang pemain awal tahun ini. Ahli medis itu berada di ibu kota Spanyol untuk secara langsung mengawasi tahap akhir program rehabilitasi sang bek dan mengevaluasi tingkat kebugarannya.

    Setelah pemeriksaan yang berjalan sukses, Dr. Lempainen mengunggah di media sosial untuk menyampaikan kepuasannya atas progres yang dicapai mantan pemain Porto itu. Ia menulis: "Hari yang luar biasa di Madrid bersama @edermilitao serta staf medis dan performa @realmadrid. Satu hari penuh yang didedikasikan untuk proses kembalinya dia saat Éder terus berkembang sesuai rencana setelah operasi untuk cedera tendon parahnya."

    "Merupakan sebuah kesenangan bagi kami untuk menyumbangkan keahlian dan pengalaman kami dalam proses kembalinya dia untuk bermain, dengan tujuan utama membantunya kembali dengan aman dan tampil lagi di level tertinggi. Terima kasih banyak kepada Éder dan seluruh staf Real Madrid atas kolaborasi yang luar biasa dan hari yang sangat sukses. Kembali ke lapangan adalah sebuah tonggak. Kembali ke level performa tertinggi Anda adalah tujuannya."

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    Mengakhiri periode ketidakstabilan di lini pertahanan

    Waktu kembalinya pemain Brasil itu tidak bisa lebih ideal bagi Real Madrid. Militao belum tampil dalam laga kompetitif sejak kemenangan 2-1 atas Alaves pada 21 April, dan absennya dia memaksa perombakan di lini belakang. Di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, Real Madrid harus mengandalkan berbagai kombinasi pertahanan, sering kali memainkan pemain di luar posisi alaminya untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan pemain berusia 26 tahun itu. Kembalinya dia ke dalam skuad diharapkan memberi kepemimpinan dan kehadiran fisik yang sangat dibutuhkan.

    Meski departemen medis telah memberikan "lampu hijau", klub diperkirakan akan mengambil pendekatan hati-hati untuk kembalinya dia ke persaingan kompetitif. Sang pemain baru-baru ini terlihat menjalani sesi fisik intens di lapangan latihan, memperlihatkan mobilitas dan kekuatan yang dibutuhkan untuk sepak bola level tertinggi.

    Meski kini ia sudah diizinkan kembali mengikuti latihan tim, dia kemungkinan akan menjalani program pemulihan kondisi yang dirancang khusus untuk memastikan dirinya mampu menghadapi intensitas pertandingan La Liga dan Liga Champions. Tujuannya adalah agar dia sepenuhnya terintegrasi dan siap memberikan kontribusi signifikan selama jadwal padat pada Oktober.

  • Mengatasi serangkaian kendala kebugaran

    Absennya Militao belakangan ini merupakan bagian dari narasi yang lebih luas dan lebih membuat frustrasi terkait kebugarannya selama tiga musim terakhir. Bek tersebut mengalami "calvario" cedera yang nyata, dengan total hampir 800 hari berada di meja perawatan sejak awal musim 2023-24.

    Semuanya bermula dari robekan ligamen krusiat anterior (ACL) yang parah pada lutut kirinya, yang membuatnya absen selama 231 hari. Tepat ketika ia tampak mulai mendapatkan kembali ritmenya, ia mengalami ruptur total ACL pada lutut kanannya, disertai kerusakan meniskus, yang membuatnya harus menjalani rehabilitasi selama 255 hari lagi.

    Kemunduran terbaru terjadi pada 28 April 2026, ketika ia menjalani operasi untuk cedera tendon hamstring proksimal serius yang mengharuskannya menjalani pemulihan selama lima bulan lagi. Secara total, ia telah mengalami delapan cedera berbeda sejak 2023, yang membuatnya tidak aktif selama 781 hari.

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    Dampak terhadap ambisi di level klub dan internasional

    Kembalinya dia bukan hanya perkembangan besar bagi Real Madrid, tetapi juga bagi tim nasional Brasil. Dengan turnamen-turnamen internasional besar di depan mata, pelatih Brasil Carlo Ancelotti akan terus memantau dengan saksama performa dan kebugaran sang bek. Militao yang bugar dan tampil tajam secara luas dianggap krusial bagi struktur pertahanan Brasil. Kemampuannya membaca permainan, dipadukan dengan kecepatan pemulihannya, menjadikannya aset unik bagi klub maupun negara saat mereka bersiap menghadapi tantangan musim 2026-27 dan seterusnya.


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