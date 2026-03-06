"Akhirnya, ini terjadi" - Pep Guardiola mengungkapkan rasa lega atas kembalinya Rodri dan ditanya apakah bintang Manchester City itu kembali ke performa terbaiknya

Setelah imbang 2-2 melawan Nottingham Forest, di mana Rodri mencetak gol pertamanya di Premier League setelah 655 hari, Guardiola memuji kemajuan gelandang tersebut. "Akhirnya ini terjadi seperti yang kami inginkan sejak lama, ketika dia kembali, tanpa hambatan, konsisten bermain, bermain, dan bermain," kata manajer City kepada wartawan dalam konferensi pers Jumat.

Namun, Guardiola segera mengingatkan bahwa mengelola menit bermain sang pemain Spanyol tetap menjadi prioritas di tengah jadwal yang padat. Dia menambahkan: "Tapi sekarang kita bermain banyak, perjalanan jauh ke luar kota yang melibatkan kelelahan – bepergian ke Madrid, kembali, bepergian ke London (untuk laga Premier League berikutnya melawan West Ham), empat atau lima jam ke hotel. Kita harus menggunakan seluruh skuad, jika tidak, kita tidak akan bisa bermain sesuai dengan alasan yang kita inginkan."