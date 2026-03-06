Getty Images Sport
"Akhirnya, ini terjadi" - Pep Guardiola mengungkapkan rasa lega atas kembalinya Rodri dan ditanya apakah bintang Manchester City itu kembali ke performa terbaiknya
Perjalanan panjang Rodri untuk kembali
Perjalanan Rodri kembali ke puncak kariernya jauh dari kata mudah. Setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) yang parah pada September 2024, kembalinya dia ke musim 2025-26 terganggu oleh masalah kebugaran tambahan selama Piala Dunia Klub FIFA di Amerika Serikat. Selama absennya pada akhir 2025, Guardiola terpaksa mengandalkan Nico Gonzalez untuk mengisi kekosongan, karena Rodri terus mengalami masalah berulang yang membuat partisipasinya dalam tim tidak konsisten.
Guardiola memuji konsistensi Rodri yang telah lama dinantikan.
Setelah imbang 2-2 melawan Nottingham Forest, di mana Rodri mencetak gol pertamanya di Premier League setelah 655 hari, Guardiola memuji kemajuan gelandang tersebut. "Akhirnya ini terjadi seperti yang kami inginkan sejak lama, ketika dia kembali, tanpa hambatan, konsisten bermain, bermain, dan bermain," kata manajer City kepada wartawan dalam konferensi pers Jumat.
Namun, Guardiola segera mengingatkan bahwa mengelola menit bermain sang pemain Spanyol tetap menjadi prioritas di tengah jadwal yang padat. Dia menambahkan: "Tapi sekarang kita bermain banyak, perjalanan jauh ke luar kota yang melibatkan kelelahan – bepergian ke Madrid, kembali, bepergian ke London (untuk laga Premier League berikutnya melawan West Ham), empat atau lima jam ke hotel. Kita harus menggunakan seluruh skuad, jika tidak, kita tidak akan bisa bermain sesuai dengan alasan yang kita inginkan."
Awan transfer mengancam di atas Etihad
Meskipun ada kabar positif di lapangan, masa depan jangka panjang Rodri tetap menjadi topik pembicaraan utama di Manchester. Dengan sisa kontrak hanya 18 bulan dan belum ada perpanjangan yang ditandatangani setelah 2027, ancaman kepergiannya semakin meningkat. Meskipun pejabat City diharapkan akan mendorong perpanjangan kontrak setelah pemain tersebut membuktikan kebugarannya, laporan menunjukkan bahwa negosiasi kontrak saat ini tidak sedang berlangsung antara klub dan pemain berusia 29 tahun tersebut.
Menambah panasnya situasi adalah minat yang dilaporkan dari Real Madrid. Lahir di ibu kota Spanyol, Rodri telah lama dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Santiago Bernabeu. Ahli transfer Fabrizio Romano baru-baru ini mengindikasikan bahwa gelandang tersebut sedang mempertimbangkan serius masa depannya sebagai bagian dari perombakan skuad City secara keseluruhan. Jika dia tergoda oleh tawaran Los Blancos, City mungkin terpaksa menjualnya musim panas ini untuk menghindari risiko kehilangan bintang mereka secara gratis saat kontraknya berakhir.
Elliot Anderson dikabarkan akan bergabung dengan City.
Guardiola telah realistis mengenai jadwal pemulihan penuh Rodri, mengakui bahwa para penggemar mungkin tidak akan melihat versi terbaik dari pemain tersebut hingga musim 2026-27. Beban fisik akibat istirahat selama sembilan bulan tidak bisa diabaikan begitu saja. Akibatnya, klub sudah mulai mencari pemain pengganti di lini tengah, dengan Elliot Anderson, pemain internasional Inggris dari Nottingham Forest, dikabarkan berada di puncak daftar keinginan City untuk musim panas ini.
Bahkan, laporan telah menyarankan bahwa transfer Anderson ke City sudah hampir pasti, meskipun ia diperkirakan akan memakan biaya sekitar £90 juta.
