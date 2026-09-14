Santos melakukan langkah besar dengan mengamankan jasa Coutinho, memastikan gelandang berusia 34 tahun itu akan bergabung dengan teman lama sekaligus rekan setimnya di tim nasional, Neymar. Kepindahan ini menjadi momen penting bagi sepak bola Brasil, mempertemukan dua talenta modern paling berprestasi milik negara itu yang pertama kali mengasah kemampuan mereka di level usia muda tim nasional sebelum tampil bersama di panggung terbesar dunia pada Piala Dunia 2018.

Transfer ini datang pada momen krusial bagi Coutinho, yang sempat mencari awal baru setelah melalui periode sulit dalam kariernya. Playmaker itu tanpa klub sejak berpisah dengan klub masa kecilnya, Vasco da Gama, setelah mengumumkan kepergiannya di media sosial pada Februari usai mengakui bahwa ia 'kelelahan secara mental' dan perlu 'melangkah mundur'.