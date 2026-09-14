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Akhirnya bersatu kembali! Philippe Coutinho bergabung dengan Neymar di Santos setelah menandatangani kontrak hingga akhir musim
Reuni impian di Vila Belmiro
Santos melakukan langkah besar dengan mengamankan jasa Coutinho, memastikan gelandang berusia 34 tahun itu akan bergabung dengan teman lama sekaligus rekan setimnya di tim nasional, Neymar. Kepindahan ini menjadi momen penting bagi sepak bola Brasil, mempertemukan dua talenta modern paling berprestasi milik negara itu yang pertama kali mengasah kemampuan mereka di level usia muda tim nasional sebelum tampil bersama di panggung terbesar dunia pada Piala Dunia 2018.
Transfer ini datang pada momen krusial bagi Coutinho, yang sempat mencari awal baru setelah melalui periode sulit dalam kariernya. Playmaker itu tanpa klub sejak berpisah dengan klub masa kecilnya, Vasco da Gama, setelah mengumumkan kepergiannya di media sosial pada Februari usai mengakui bahwa ia 'kelelahan secara mental' dan perlu 'melangkah mundur'.
- AFP
Dari pahlawan Anfield menjadi pengembara global
Perjalanan Coutinho ke Santos terjadi setelah karier panjangnya di liga-liga top Eropa, terutama masa transformatifnya di Liverpool. Setelah datang dari Inter pada 2013, ia menjadi jantung kreativitas tim di bawah Brendan Rodgers dan Jurgen Klopp, dengan mencatatkan 54 gol dan 44 assist dalam 201 penampilan untuk raksasa Premier League tersebut. Penampilan gemilangnya di Merseyside pada akhirnya memberinya kepindahan blockbuster senilai £142 juta ke Barcelona pada Januari 2018, bergabung di Camp Nou hanya satu tahun setelah Neymar hengkang ke Paris Saint-Germain.
Terlepas dari tantangan di Spanyol, Coutinho tetap berhasil meraih trofi, dengan memenangkan dua gelar La Liga secara beruntun sebelum menjalani masa peminjaman yang sukses di Bayern Munich. Di Jerman, ia meraih hadiah tertinggi dengan mengangkat trofi Liga Champions pada 2020. Ironisnya, ia memainkan peran penting dalam mempermalukan klub induknya pada tahun itu, mencetak dua gol sebagai pemain pengganti saat Bayern menang luar biasa 8-2 atas Barcelona di perempat-final.
Kembalinya Premier League dan perpisahan terakhir
Berupaya menghidupkan kembali kariernya, Coutinho kembali ke Inggris bersama Aston Villa, awalnya dengan status pinjaman pada Januari 2022 sebelum kepindahannya dipermanenkan pada musim panas tahun itu. Meski sempat menunjukkan kilasan brilian khasnya di bawah mantan rekan setimnya, Steven Gerrard, ia kesulitan mempertahankan tempat reguler di starting XI seiring perkembangan klub.
Meski kontraknya di Villa Park semula berlaku hingga 2026, klub Premier League itu dan Vasco menyepakati kesepakatan yang memungkinkannya kembali ke Brasil secara permanen 12 bulan lebih cepat. Hal itu memfasilitasi masa baktinya baru-baru ini di Vasco, meski kepulangannya tidak berjalan persis seperti yang direncanakan, yang berujung pada periode terbarunya sebagai agen bebas.
- Getty Images Sport
Santos mengandalkan Coutinho untuk naik di klasemen
Selama waktunya bersama Vasco da Gama, Coutinho mencatatkan 124 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 22 gol untuk klub masa kecilnya. Santos kini mengandalkan segudang pengalamannya untuk membantu menghidupkan kembali kampanye mereka, karena tim saat ini berada di peringkat ke-10 klasemen Brasileirao dan berusaha naik ke papan atas.
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