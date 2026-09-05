Akhirnya bersatu kembali? John Stones bersiap menjalani debut penuh untuk Inter melawan mantan rekan setimnya di Manchester City

Stones dijadwalkan menjalani starter pertamanya di Serie A untuk Inter saat tim asuhan Cristian Chivu menghadapi Napoli di San Siro pada Sabtu malam. Media olahraga besar Italia, termasuk Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport, dan Corriere dello Sport, semuanya memperkirakan bek itu akan masuk dalam susunan pemain inti.

Pemain yang telah 94 kali membela timnas Inggris itu bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer pada awal musim panas ini setelah masa baktinya selama sepuluh tahun di City berakhir. Dia harus bersabar untuk menjalani debut kompetitif penuhnya di Italia setelah memulai musim dari bangku cadangan.