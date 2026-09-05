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Akhirnya bersatu kembali? John Stones bersiap menjalani debut penuh untuk Inter melawan mantan rekan setimnya di Manchester City
Stones berpeluang menjalani debut penuh bersama Inter
Stones dijadwalkan menjalani starter pertamanya di Serie A untuk Inter saat tim asuhan Cristian Chivu menghadapi Napoli di San Siro pada Sabtu malam. Media olahraga besar Italia, termasuk Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport, dan Corriere dello Sport, semuanya memperkirakan bek itu akan masuk dalam susunan pemain inti.
Pemain yang telah 94 kali membela timnas Inggris itu bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer pada awal musim panas ini setelah masa baktinya selama sepuluh tahun di City berakhir. Dia harus bersabar untuk menjalani debut kompetitif penuhnya di Italia setelah memulai musim dari bangku cadangan.
- Getty Images Sport
Mantan rekan setim Man City saling berhadapan
Pertandingan itu bisa mempertemukan Stones secara langsung dengan mantan rekan setim lamanya di City, De Bruyne, dalam salah satu duel paling menonjol akhir pekan ini. Gelandang Belgia itu diperkirakan akan terlibat untuk Napoli di San Siro.
Namun, laporan jelang pertandingan mengindikasikan Antonio Vergara kemungkinan akan menjadi starter di depan De Bruyne dalam trio lini tengah Massimiliano Allegri. Sementara itu, sesama pemain internasional Inggris Djed Spence dan Curtis Jones juga bisa terlibat untuk tim masing-masing, meski keduanya diperkirakan tidak akan menjadi starter.
Absensi kunci dan performa awal musim
Napoli akan dipaksa merombak tim mereka karena absennya gelandang bintang Scott McTominay. Pemain internasional Skotlandia itu tidak tersedia karena sedang bersiap menjalani prosedur kecil pada jantungnya.
Inter akan menjadi tuan rumah laga ini setelah memulai musim domestik mereka dengan positif di bawah Chivu. Inter mengawali dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Monza sebelum meraih kemenangan susah payah 1-0 di markas Cagliari akhir pekan lalu.
Stones masuk dari bangku cadangan pada fase akhir di kedua pertandingan untuk membantu mengamankan kemenangan. Kini ia tampak siap masuk ke starting XI untuk ujian terbesarnya sejauh ini di sepakbola Italia.
- Getty Images Sport
Duel krusial di San Siro
Pertemuan pada Sabtu ini menjanjikan tolok ukur krusial di awal musim bagi dua raksasa Italia tersebut. Inter akan berusaha mempertahankan laju kemenangan sempurna mereka, sementara Napoli menargetkan hasil yang menegaskan pernyataan saat bermain tandang. Peran starter untuk Stones akan menjadi tonggak besar dalam petualangan barunya setelah karier selama satu dekade di Inggris. Bek itu bertekad membantu Inter mencatatkan clean sheet lagi dan mengukuhkan posisi mereka di puncak Serie A.
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