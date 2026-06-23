Akhir yang spektakuler dari malam Piala Dunia yang seru! Aljazair kembali meraih kemenangan untuk pertama kalinya sejak 2014

Setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka, kedua tim berada di bawah tekanan. Tim Aljazair, yang menurunkan tiga pemain profesional Bundesliga—Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), dan Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt)—dalam susunan pemain inti, perlahan-lahan mulai menguasai jalannya pertandingan. Namun, seperti saat melawan Austria (1:3), Yordania tampil gigih dalam duel-duel dan terutama berbahaya saat melakukan serangan balik.

Luca Zidane, yang tampil kurang meyakinkan di bawah mistar gawang Aljazair saat kalah 0:3 dari Argentina, harus beraksi beberapa kali sejak awal pertandingan. Upaya pertama dari Musa Al-Taamari (menit ke-12) dan Ali Olwan (menit ke-23) masih dapat dihalau dengan mantap oleh putra Zinédine Zidane, juara dunia 1998 bersama Prancis. Namun, setelah umpan salah fatal dari Ramiz Zerrouki tak jauh dari kotak penalti sendiri, Yordania mendapat peluang berikutnya, yang dimanfaatkan dengan dingin oleh Al-Rashdan setelah Al-Taamari kehilangan konsentrasi.

Meskipun Aljazair lebih banyak menguasai bola, mereka tidak menemukan solusi untuk menembus pertahanan kompak Yordania. Bahkan setelah jeda, tim yang dipimpin kapten Riyad Mahrez terus berusaha menyamakan kedudukan, namun mereka kekurangan ketepatan dan daya gedor yang diperlukan. Selain itu, kiper Yazeed Abuleila tampil sangat waspada, antara lain saat menghadapi Maza (54.). Aljazair terus-menerus menekan lawan hingga ke wilayah pertahanan mereka sendiri, dan Benbouali serta Gouiri berhasil membuahkan hasil dari upaya tersebut.