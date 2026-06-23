Tim asuhan pelatih Vladimir Petkovic berhasil membalikkan keadaan dan menang 2-1 (0-1) atas Yordania, sehingga tidak hanya membuat tim pendatang baru yang bermain dengan berani itu tersingkir lebih awal, tetapi juga memastikan juara bertahan Argentina dan bintang besar Lionel Messi meraih posisi teratas di grup lebih awal.
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Akhir yang spektakuler dari malam Piala Dunia yang seru! Aljazair kembali meraih kemenangan untuk pertama kalinya sejak 2014
Nadhir Benbouali (menit ke-69) dan Amine Gouiri (menit ke-82) mencetak gol di Santa Clara untuk tim Aljazair, yang terakhir kali bisa merayakan kemenangan di panggung besar pada tahun 2014 melawan Korea Selatan (4:2) – saat itu, perjalanan mereka baru berakhir di babak 16 besar yang dramatis setelah perpanjangan waktu melawan Jerman, yang kemudian menjadi juara dunia (1:2). "Rubah Gurun", yang kembali berlaga di putaran final untuk pertama kalinya sejak turnamen di Brasil, kini akan menghadapi tim Austria asuhan Ralf Rangnick dalam laga penutup Grup J pada hari Minggu dalam duel langsung memperebutkan posisi kedua.
Nizar Al-Rashdan (menit ke-36) sempat membuat Yordania berharap meraih kemenangan pertama di Piala Dunia. Namun, pertandingan terakhir melawan Messi dan kawan-kawan ini tidak lagi memiliki arti secara kompetitif setelah kekalahan kedua dalam dua pertandingan.
Aljazair, yang diperkuat sejumlah bintang Bundesliga dan berjuang dengan sisa tenaga, meraih kemenangan pertama di Piala Dunia sejak 2014
Setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka, kedua tim berada di bawah tekanan. Tim Aljazair, yang menurunkan tiga pemain profesional Bundesliga—Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), dan Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt)—dalam susunan pemain inti, perlahan-lahan mulai menguasai jalannya pertandingan. Namun, seperti saat melawan Austria (1:3), Yordania tampil gigih dalam duel-duel dan terutama berbahaya saat melakukan serangan balik.
Luca Zidane, yang tampil kurang meyakinkan di bawah mistar gawang Aljazair saat kalah 0:3 dari Argentina, harus beraksi beberapa kali sejak awal pertandingan. Upaya pertama dari Musa Al-Taamari (menit ke-12) dan Ali Olwan (menit ke-23) masih dapat dihalau dengan mantap oleh putra Zinédine Zidane, juara dunia 1998 bersama Prancis. Namun, setelah umpan salah fatal dari Ramiz Zerrouki tak jauh dari kotak penalti sendiri, Yordania mendapat peluang berikutnya, yang dimanfaatkan dengan dingin oleh Al-Rashdan setelah Al-Taamari kehilangan konsentrasi.
Meskipun Aljazair lebih banyak menguasai bola, mereka tidak menemukan solusi untuk menembus pertahanan kompak Yordania. Bahkan setelah jeda, tim yang dipimpin kapten Riyad Mahrez terus berusaha menyamakan kedudukan, namun mereka kekurangan ketepatan dan daya gedor yang diperlukan. Selain itu, kiper Yazeed Abuleila tampil sangat waspada, antara lain saat menghadapi Maza (54.). Aljazair terus-menerus menekan lawan hingga ke wilayah pertahanan mereka sendiri, dan Benbouali serta Gouiri berhasil membuahkan hasil dari upaya tersebut.
Hasil Piala Dunia semalam
Tanggal Kandang Tandang Hasil 22 Juni 2026 Prancis Irak 3:0 23 Juni 2026 Norwegia Senegal 3:2 23 Juni 2026 Yordania Aljazair 1:2