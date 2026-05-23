Akhir yang mengecewakan dari sebuah kesalahpahaman? Seorang pemain yang sangat diandalkan kabarnya akan kembali meninggalkan BVB

Namun, di Dortmund, Duranville tidak mampu memenuhi ekspektasi yang tinggi. Hal ini juga disebabkan oleh masalah cedera yang terus-menerus, yang mengganggu ritme permainan sang pemain berbakat. Beberapa cedera otot membuatnya kehilangan lebih dari 40 penampilan bersama BVB.

Selain itu, muncul juga keraguan terhadap sikap Duranville. Kerja keras, bahasa tubuh, dan sikapnya dikatakan telah "berkali-kali mengecewakan" para petinggi Borussia. Pada bulan Desember, pelatih Niko Kovac secara terbuka mengkritik Duranville. "Kami berada di BVB dan di BVB ada pemain-pemain yang sangat bagus. Dia juga bagus, tapi yang lain lebih baik."

Upaya untuk menghidupkan kembali karier sang bintang muda melalui peminjaman setelah hanya tampil dua kali di paruh pertama musim di tim cadangan Dortmund pun akhirnya gagal. Duranville menghabiskan paruh kedua musim lalu di klub Liga Utama Swiss, FC Basel. Di sana, ia memang tampil dalam 17 pertandingan resmi, namun hasilnya tidak terlalu memuaskan dengan hanya mencetak dua gol dan satu assist.