Dia menulis bahwa baik Borussia Dortmund maupun sang penyerang berencana untuk berpisah pada musim panas ini, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028. Pihak klub sedang mengupayakan agar Duranville hengkang, karena ia "hampir tidak lagi berperan" dalam rencana tim runner-up Bundesliga tersebut.
Akhir yang mengecewakan dari sebuah kesalahpahaman? Seorang pemain yang sangat diandalkan kabarnya akan kembali meninggalkan BVB
Meskipun laporan tersebut menyebutkan adanya minat dari Prancis terhadap pemain sayap tersebut, nama-nama klub yang terlibat tidak disebutkan.
Duranville bergabung dengan Dortmund pada awal 2023 saat berusia 16 tahun dengan biaya transfer sebesar 8,5 juta euro dari klub papan atas Belgia, RSC Anderlecht. Saat itu, ia dianggap sebagai talenta luar biasa dan harapan besar untuk masa depan. Salah satu alasannya adalah karena rekan setimnya saat itu, Vincent Kompany, memujinya sebagai calon pemenang Ballon d'Or.
Pelatih BVB Niko Kovac memberikan peringatan kepada Julien Duranville
Namun, di Dortmund, Duranville tidak mampu memenuhi ekspektasi yang tinggi. Hal ini juga disebabkan oleh masalah cedera yang terus-menerus, yang mengganggu ritme permainan sang pemain berbakat. Beberapa cedera otot membuatnya kehilangan lebih dari 40 penampilan bersama BVB.
Selain itu, muncul juga keraguan terhadap sikap Duranville. Kerja keras, bahasa tubuh, dan sikapnya dikatakan telah "berkali-kali mengecewakan" para petinggi Borussia. Pada bulan Desember, pelatih Niko Kovac secara terbuka mengkritik Duranville. "Kami berada di BVB dan di BVB ada pemain-pemain yang sangat bagus. Dia juga bagus, tapi yang lain lebih baik."
Upaya untuk menghidupkan kembali karier sang bintang muda melalui peminjaman setelah hanya tampil dua kali di paruh pertama musim di tim cadangan Dortmund pun akhirnya gagal. Duranville menghabiskan paruh kedua musim lalu di klub Liga Utama Swiss, FC Basel. Di sana, ia memang tampil dalam 17 pertandingan resmi, namun hasilnya tidak terlalu memuaskan dengan hanya mencetak dua gol dan satu assist.
Statistik Julien Duranville selama bermain di BVB
Penampilan Penampilan selama 90 menit Gol Assist Kartu kuning Pemain profesional 27 0 1 1 3 Cadangan 4 0 0 2 1