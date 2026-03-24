'Akhir yang indah' - Bintang Man City memberi isyarat kuat akan hengkang di musim panas setelah sukses di final Carabao Cup

Saat meninjau kembali kemenangan 2-0 di final Carabao Cup atas Arsenal di Wembley pada hari Minggu, Ake mengisyaratkan bahwa gelar juara tersebut mungkin akan menjadi penampilan terakhirnya bersama City. Ketika ditanya mengenai rencananya menjelang bursa transfer musim panas mendatang, bek tersebut memberikan jawaban yang cukup jelas.

"Saya tidak tahu, tapi memenangkan Carabao tentu akan menjadi akhir yang indah," kata Ake kepada Algemeen Dagblad saat sedang bertugas bersama tim nasional. "Dia [Guardiola] mengatakan dia sangat bangga pada saya dan bahwa saya bermain sangat baik. Kami telah melalui begitu banyak hal bersama dalam enam tahun terakhir."