'Akhir yang indah' - Bintang Man City memberi isyarat kuat akan hengkang di musim panas setelah sukses di final Carabao Cup
Bek asal Belanda mempertimbangkan untuk hengkang dari Etihad
Ake mengakui bahwa ia belum yakin mengenai masa depannya di City setelah musim ini berakhir. Pemain berusia 31 tahun ini telah menjadi andalan tim asuhan Pep Guardiola sejak bergabung dari Bournemouth pada 2020, dengan total 172 penampilan untuk klub tersebut. Namun, kombinasi antara cedera berulang dan berkurangnya peran yang dimainkannya musim ini telah memicu spekulasi mengenai masa depannya. Pemain internasional Belanda ini kini berada di pinggiran skuad, hanya empat kali menjadi starter dari 14 penampilannya di Liga Premier.
Pesan perpisahan?
Saat meninjau kembali kemenangan 2-0 di final Carabao Cup atas Arsenal di Wembley pada hari Minggu, Ake mengisyaratkan bahwa gelar juara tersebut mungkin akan menjadi penampilan terakhirnya bersama City. Ketika ditanya mengenai rencananya menjelang bursa transfer musim panas mendatang, bek tersebut memberikan jawaban yang cukup jelas.
"Saya tidak tahu, tapi memenangkan Carabao tentu akan menjadi akhir yang indah," kata Ake kepada Algemeen Dagblad saat sedang bertugas bersama tim nasional. "Dia [Guardiola] mengatakan dia sangat bangga pada saya dan bahwa saya bermain sangat baik. Kami telah melalui begitu banyak hal bersama dalam enam tahun terakhir."
Kemungkinan pindah ke Spanyol
Sementara Ake mempertimbangkan langkah selanjutnya, sebuah laporan dari Sport mengaitkan raksasa La Liga, Barcelona, dengan upaya untuk mendatangkan bek tengah berpengalaman tersebut. Dengan City yang kemungkinan ingin memperbarui opsi pertahanan mereka dan menyeimbangkan keuangan klub, penjualan pada musim panas 2026 semakin dipandang sebagai hasil yang realistis bagi semua pihak. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa direktur olahraga Barca, Deco, telah lama mengagumi Ake, sementara Catalunya Radio menyebutkan bahwa Blaugrana meyakini City mungkin bersedia melepasnya dengan biaya yang 'layak', tanpa menyebutkan angka pastinya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Untuk saat ini, fokus Ake kembali beralih ke panggung internasional setelah ia bergabung dengan skuad Belanda asuhan Ronald Koeman untuk menjalani laga persahabatan melawan Norwegia dan Ekuador. Setelah itu, ia akan berupaya mengakhiri musim klub bersama City dengan hasil yang memuaskan sebelum memutuskan masa depannya.