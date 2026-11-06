Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI
Diterjemahkan oleh

Akhir yang dekat dan pencapaian Saudi: Bagaimana pensiunnya Ronaldo dari timnas memengaruhi perjalanannya bersama Al Nassr?

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal
Al Nassr FC
Portugal
Arab Saudi

Keputusan mengejutkan dari "Sang Don"

Pertandingan berikutnya
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

ALN

ALN

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ALQ

ALQ

Sebuah perjalanan internasional bersejarah yang penuh dedikasi, dipersembahkan bintang Portugal Cristiano Ronaldo selama 23 tahun, sebelum akhirnya menutup tirai atas perjalanan tersebut, menyusul pengumuman pensiunnya di level internasional.

Pensiunnya Ronaldo dari level internasional tidak hanya akan berdampak pada timnas Portugal, tetapi klubnya saat ini, Al-Nassr Arab Saudi, juga bisa terpengaruh oleh keputusan ini.

  • Istirahat lebih panjang, performa lebih baik

    Tidak diragukan lagi bahwa pensiunnya Ronaldo dari level internasional akan berdampak positif baginya pada aspek fisik, selama penampilannya bersama klub Al-Nassr, di mana ia akan mampu mendapatkan periode istirahat yang lebih panjang.

    Bintang Portugal itu tidak akan terpaksa menjalani latihan dan pertandingan selama periode jeda internasional saat ini pada bulan November ini, maupun yang berikutnya pada Maret mendatang.

    Sekalipun ada kesepakatan antara Ronaldo dan Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, untuk menjalani lebih sedikit pertandingan, tetapi bahkan perjalanan dan latihan pun menjadi hal yang melelahkan bagi pemain berusia 41 tahun itu.

    Sebagai gantinya, bintang Portugal itu akan bisa bersantai dan menikmati liburan bersama keluarganya, hal yang akan membuatnya mampu tampil dengan level terbaiknya ketika kembali bermain bersama Al-Nassr.

  • Dampak psikologis: Hal yang tidak diketahui Ronaldo

    Sebagian pihak mungkin khawatir terhadap dampak keputusan pensiun dari timnas terhadap penampilan Cristiano Ronaldo bersama klub Al Nassr, terutama dari sisi psikologis, di tengah situasi negatif yang mengiringi keputusan tersebut.

    Namun, Ronaldo tidak pernah menjadi sosok yang terpengaruh lama oleh masalah yang dihadapinya, karena ia selalu berhasil memberikan respons cepat melalui level permainan yang ia tampilkan dan gol-gol yang ia cetak.

    Tidak ada bukti yang lebih jelas selain hat-trick sempurna yang ia cetak ke gawang Al Khaleej, akhir bulan lalu, yang terjadi hanya dalam waktu 15 menit, melalui kaki kanan, kaki kiri, dan kepala.

    Hat-trick ini terjadi pada bulan yang sama ketika meletus krisis terkenal yang menimpa "Sang Don" di timnas Portugal, bersama pelatihnya Jorge Jesus, yang menjadi langkah pertama menuju pensiun dari timnas.

    Meski demikian, Ronaldo tidak terpengaruh, dan ia mencetak hat-trick ketujuh dalam kariernya bersama Al Nassr, hingga mencapai gol ke-985, dan hanya berjarak 15 gol lagi untuk mencapai gol ke-1000 dalam karier sepak bolanya.

  • Akhir yang dekat

    Bisa dikatakan bahwa keputusan Ronaldo untuk pensiun dari sepak bola internasional menandakan akhir dari karier secara keseluruhan dalam waktu dekat, tepatnya setelah berakhirnya musim ini.

    Keputusan ini mungkin sebenarnya sudah diambil, tetapi tidak akan diumumkan sampai mencapai gol ke-1000, sebuah pencapaian terbesar yang diimpikan "Roket Madeira" untuk diraih sebelum mengakhiri kariernya.

    Hal yang bisa saja menunda keputusan ini adalah timnas Portugal, seandainya Ronaldo bersikeras melanjutkan perjalanannya hingga tampil di turnamen Piala Eropa "Euro 2028", sekitar satu setengah tahun lagi.

    Dalam hal itu, bintang Portugal tersebut akan menjalani musim depan bersama klub Al Nassr secara normal, sebelum menutup kariernya dengan tampil di turnamen Eropa antar-timnas pada musim panas tahun berikutnya.

    Namun, berakhirnya perjalanan internasional hanya akan menyisakan satu tujuan bagi Ronaldo di sisa kariernya, yaitu mencapai gol ke-1000, dan apabila tujuan ini tercapai maka kemungkinan besar ia akan mengumumkan pensiun secara resmi.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Milenium milik Nassr

    Pada periode lalu, sebagian orang bertanya-tanya kapan Ronaldo akan mencapai gol ke-1000 dalam perjalanan kariernya, dan apakah hal itu akan terjadi bersama klub Al Nassr atau timnas Portugal.

    Dengan ditutupnya lembaran timnas Portugal, maka klub Al Nassr akan menjadi pihak yang mendapat kehormatan saat Ronaldo mencapai gol ke-1000, kecuali ada hal baru yang muncul selama periode mendatang.

    Itu akan menjadi kali pertama Ronaldo mencapai gol ratusan bersama klub Al Nassr, setelah sebelumnya mencapai gol ke-700 dan ke-800 bersama Manchester United, serta gol ke-900 bersama timnas Portugal.

Pertandingan berikutnya
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

ALN

ALN

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ALQ

ALQ