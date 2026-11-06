Akhir yang dekat dan pencapaian Saudi: Bagaimana pensiunnya Ronaldo dari timnas memengaruhi perjalanannya bersama Al Nassr?

Tidak diragukan lagi bahwa pensiunnya Ronaldo dari level internasional akan berdampak positif baginya pada aspek fisik, selama penampilannya bersama klub Al-Nassr, di mana ia akan mampu mendapatkan periode istirahat yang lebih panjang.

Bintang Portugal itu tidak akan terpaksa menjalani latihan dan pertandingan selama periode jeda internasional saat ini pada bulan November ini, maupun yang berikutnya pada Maret mendatang.

Sekalipun ada kesepakatan antara Ronaldo dan Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, untuk menjalani lebih sedikit pertandingan, tetapi bahkan perjalanan dan latihan pun menjadi hal yang melelahkan bagi pemain berusia 41 tahun itu.

Sebagai gantinya, bintang Portugal itu akan bisa bersantai dan menikmati liburan bersama keluarganya, hal yang akan membuatnya mampu tampil dengan level terbaiknya ketika kembali bermain bersama Al-Nassr.