Akhir yang dekat dan pencapaian Saudi: Bagaimana pensiunnya Ronaldo dari timnas memengaruhi perjalanannya bersama Al Nassr?

Sebagian pihak mungkin khawatir terhadap dampak keputusan pensiun dari timnas terhadap penampilan Cristiano Ronaldo bersama klub Al Nassr, terutama dari sisi psikologis, di tengah situasi negatif yang mengiringi keputusan tersebut.
Namun, Ronaldo tidak pernah menjadi sosok yang terpengaruh lama oleh masalah yang dihadapinya, karena ia selalu berhasil memberikan respons cepat melalui level permainan yang ia tampilkan dan gol-gol yang ia cetak.
Tidak ada bukti yang lebih jelas selain hat-trick sempurna yang ia cetak ke gawang Al Khaleej, akhir bulan lalu, yang terjadi hanya dalam waktu 15 menit, melalui kaki kanan, kaki kiri, dan kepala.
Hat-trick ini terjadi pada bulan yang sama ketika meletus krisis terkenal yang menimpa "Sang Don" di timnas Portugal, bersama pelatihnya Jorge Jesus, yang menjadi langkah pertama menuju pensiun dari timnas.
Meski demikian, Ronaldo tidak terpengaruh, dan ia mencetak hat-trick ketujuh dalam kariernya bersama Al Nassr, hingga mencapai gol ke-985, dan hanya berjarak 15 gol lagi untuk mencapai gol ke-1000 dalam karier sepak bolanya.