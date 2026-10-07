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Akhir sebuah era! Lionel Messi emosional pecah dalam tangis saat sang legenda memutuskan pensiun dari karier internasionalnya
Kapten legendaris menutup babak karier internasionalnya
Lionel Messi mengakhiri karier internasionalnya yang luar biasa bersama Argentina pada Selasa malam setelah lebih dari dua dekade membela tim nasional senior. Penyerang berusia 39 tahun itu mencetak gol terakhir dalam kemenangan 3-0 atas Benin di Stadion Monumental, menutup perjalanan yang menghasilkan 207 penampilan dan 125 gol.
Penampilan bersejarah itu menjadi pertandingan terakhirnya di hadapan para pendukung tuan rumah.
Karier internasionalnya berakhir dengan status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina dan pemegang rekor penampilan terbanyak.
- AFP
Sang kapten menyampaikan pidato perpisahan yang emosional
Setelah peluit akhir dibunyikan, Messi yang menitikkan air mata mengambil mikrofon untuk berbicara kepada stadion yang penuh sesak dan merefleksikan perjalanannya. "Sangat sulit untuk mengatakan apa pun hari ini, ada begitu banyak emosi. Hal pertama yang saya pikirkan adalah ayah saya," kata Messi kepada para suporter. "Yang bisa saya lakukan hanyalah mengungkapkan rasa terima kasih saya. Bahkan di saat-saat terburuk, saya tidak pernah berhenti berjuang, tidak pernah berhenti bertarung, tidak pernah berhenti memberikan segalanya."
Juara dunia itu merenungkan apa arti mewakili negaranya sepanjang hidupnya.
"Bermain untuk tim nasional Argentina adalah hal terbaik yang bisa terjadi kepada Anda," tambah Messi. "Itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya."
Merefleksikan kemenangan dan ketekunan
Messi menyoroti ikatan spesial yang terbangun dengan para pendukung di seluruh Argentina, terutama setelah keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. "Saya mengalami salah satu momen terbaik dalam karier saya di sini ketika kami kembali bermain setelah memenangkan gelar juara," ujarnya. "Saya cukup beruntung bisa berkeliling negeri ini, dan kalian semua selalu memenuhi stadion. Jangan ragu bahwa semua rekan setim yang berada di sisi saya selalu memberikan segalanya untuk jersey ini."
Ia juga menyinggung tuntutan fisik dalam siklus Piala Dunia terakhirnya, sembari membela upaya timnya di Amerika Utara.
"Pertandingan melawan England sangat menuntut bagi kami," jelas Messi.
- Sports Press Photo
Mantan kapten menyerukan persatuan di masa depan
Saat ia bersiap menjalani peran pendukung, Messi meminta para suporter untuk melindungi tim nasional sepanjang periode transisi yang akan datang. "Saya mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional. Saya akan merindukan kalian semua, tetapi sekarang giliran saya untuk berada di sisi itu," pungkas Messi.
"Selalu bersatu. Masa-masa sulit akan datang, seperti yang selalu terjadi ketika ada perubahan besar, tetapi kita semua harus bersatu karena akan ada orang-orang yang berbicara buruk tentang tim nasional dan kita harus membelanya."
Argentina kini akan menjalani laga-laga mereka yang akan datang tanpa kapten ikonik mereka.
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