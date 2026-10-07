Lionel Messi mengakhiri karier internasionalnya yang luar biasa bersama Argentina pada Selasa malam setelah lebih dari dua dekade membela tim nasional senior. Penyerang berusia 39 tahun itu mencetak gol terakhir dalam kemenangan 3-0 atas Benin di Stadion Monumental, menutup perjalanan yang menghasilkan 207 penampilan dan 125 gol.

Penampilan bersejarah itu menjadi pertandingan terakhirnya di hadapan para pendukung tuan rumah.

Karier internasionalnya berakhir dengan status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Argentina dan pemegang rekor penampilan terbanyak.