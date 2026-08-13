Menurut BBC Sport, grup King Power yang berbasis di Thailand, dipimpin chairman Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha, telah menunjuk bank investasi terkemuka asal AS, Citigroup, untuk menangani penjualan klub tersebut. Brosur penjualan setebal delapan halaman berjudul 'Project Lineup' saat ini sedang diedarkan kepada calon investor, yang merinci paket yang mencakup tim utama putra, tim putri, King Power Stadium berkapasitas 32.000 kursi, serta fasilitas latihan mutakhir di Seagrave.

Meski brosur itu menyoroti aset fisik klub, yang bernilai lebih dari £200 juta, termasuk banderol £121 juta untuk pusat latihan yang dibuka pada 2020, brosur tersebut tetap samar soal valuasi spesifik untuk skuad pemain. Sebagai gantinya, Citigroup menggambarkan penjualan ini sebagai 'kesempatan langka untuk mengakuisisi klub dengan rekam jejak yang sangat baik dalam meraih promosi ke divisi yang lebih tinggi.'