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Akhir sebuah era! Leicester City dijual oleh King Power seharga £200 juta+ setelah terpuruk secara buruk ke League One
King Power mencari jalan keluar melalui Project Lineup
Menurut BBC Sport, grup King Power yang berbasis di Thailand, dipimpin chairman Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha, telah menunjuk bank investasi terkemuka asal AS, Citigroup, untuk menangani penjualan klub tersebut. Brosur penjualan setebal delapan halaman berjudul 'Project Lineup' saat ini sedang diedarkan kepada calon investor, yang merinci paket yang mencakup tim utama putra, tim putri, King Power Stadium berkapasitas 32.000 kursi, serta fasilitas latihan mutakhir di Seagrave.
Meski brosur itu menyoroti aset fisik klub, yang bernilai lebih dari £200 juta, termasuk banderol £121 juta untuk pusat latihan yang dibuka pada 2020, brosur tersebut tetap samar soal valuasi spesifik untuk skuad pemain. Sebagai gantinya, Citigroup menggambarkan penjualan ini sebagai 'kesempatan langka untuk mengakuisisi klub dengan rekam jejak yang sangat baik dalam meraih promosi ke divisi yang lebih tinggi.'
- Getty Images Sport
Kendala finansial dan sebuah imperium yang meredup
Prospektus penjualan itu memproyeksikan pendapatan lebih dari £97 juta untuk tahun keuangan 2026, tetapi angka-angka dasarnya menceritakan kenyataan yang lebih suram soal stabilitas klub belakangan ini. Leicester City telah menanggung kerugian finansial yang mencengangkan dengan total lebih dari £180 juta selama periode yang bergejolak antara 2023 dan 2025. Selain itu, laporan keuangan klub pada 2025 mengungkap beban utang yang signifikan, termasuk pinjaman bank sebesar £103,6 juta.
Keputusan untuk menjual ini diambil ketika bisnis duty-free King Power di Thailand juga menghadapi tantangan ekonominya sendiri. Sinergi antara kerajaan bisnis itu dan klub sepakbola tersebut, yang begitu kuat pada tahun-tahun kepemimpinan Vichai Srivaddhanaprabha, telah tertekan oleh perubahan pasar global.
Warisan yang dibayangi kegagalan belakangan ini
Keluarga Srivaddhanaprabha awalnya membeli Leicester City hanya seharga £35 juta dari Milan Mandaric pada 2010, mengubah mereka dari tim yang berharap promosi dari Championship menjadi ikon global. Namun, suasana di kalangan suporter memburuk secara signifikan setelah dua degradasi beruntun. Proses penjualan ini menyusul berbulan-bulan keresahan yang terus meningkat, yang memuncak dengan aksi protes lantang di luar stadion setelah mereka terdegradasi dari Championship.
Terlepas dari situasi suram saat ini, brosur penjualan itu mengingatkan calon pembeli akan status elite Leicester pada era modern. Dokumen tersebut menempatkan Leicester sebagai satu dari hanya lima klub yang telah menjuarai tiga trofi utama Inggris, Premier League, Piala FA, dan Piala Liga, sejak pergantian milenium.
- Getty Images Sport
Jalur bakat dan awal yang baru
Salah satu pilar utama dalam materi penjualan itu adalah sistem pembinaan pemain muda Leicester yang terkenal, yang oleh Citigroup digambarkan sebagai "jalur talenta yang kuat, didukung infrastruktur pencarian bakat terdepan, manajemen transfer yang aktif, dan sistem akademi yang sangat berkembang yang secara konsisten menghasilkan pemain-pemain top." Reputasi dalam pengembangan talenta ini baru-baru ini kembali ditegaskan oleh penjualan lulusan akademi Jeremy Monga ke Manchester City senilai £10 juta.
Saat dokumen "Project Lineup" terus beredar di kalangan finansial, realitas sepakbola League One terasa besar bagi para suporter. Leicester akan memulai kampanye mereka di kasta ketiga untuk baru kedua kalinya dalam sejarah klub, dimulai dengan lawatan menghadapi Notts County pada hari Sabtu.
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