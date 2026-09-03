Mengonfirmasi kabar tersebut di Instagram, penyerang veteran itu mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas hampir dua dekade waktunya bersama tim nasional. Dzeko menyoroti betapa besarnya kehormatan mewakili tanah airnya di panggung internasional, dan menyebutnya sebagai ambisi seumur hidup yang terwujud dalam 151 penampilan.

"Tidak ada apa pun dalam karier saya yang pernah sebanding dengan kebanggaan yang saya rasakan setiap kali mengenakan jersey itu," tulis Dzeko. "Itu adalah mimpi masa kecil saya, mimpi yang saya bawa dalam setiap dari 151 kesempatan saat saya mendapat kehormatan mewakili negara saya di lapangan sepak bola. Banyak hal telah berubah, dan saya juga telah berubah, tetapi cinta saya untuk jersey ini tidak pernah berubah.

"Sekarang saya merasa waktunya telah tiba untuk menepi. Jika saya bisa mencapai usia 40 tahun bersama tim nasional, itu karena saya benar-benar memberikan semua yang saya miliki. Setiap kali. Segalanya."

Ia juga mengajak para penggemar untuk bergabung dengannya dalam satu malam terakhir, seraya menambahkan: "Saya hanya berharap Anda akan berada di sana malam itu saat melawan Swedia, agar kita bisa berbagi satu emosi lagi. Begitulah saya ingin menjalani malam terakhir saya mewakili negara saya: dengan kalian semua di sisi saya."



