Getty Images Sport
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Akhir sebuah era! Edin Dzeko mengumumkan pensiun dari tim nasional saat legenda Bosnia & Herzegovina itu bersiap menjalani perpisahan emosional
Dzeko akhiri karier bersejarahnya bersama Bosnia
Dzeko telah mengumumkan pensiun dalam waktu dekat dari sepak bola internasional, menandai akhir dari perjalanan luar biasa bersama Bosnia & Herzegovina. Striker berusia 40 tahun itu, yang saat ini bermain untuk Schalke, akan mengenakan warna negaranya untuk terakhir kalinya saat menghadapi Swedia dalam laga Nations League pada 2 Oktober.
Setelah menjalani debut senior melawan Turki pada 2007, mantan bintang Manchester City, Wolfsburg, dan Inter itu menikmati perjalanan gemilang di panggung dunia. Ia akan menutup karier sebagai pemain dengan caps terbanyak bagi negaranya sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, meninggalkan warisan yang telah mendefinisikan satu generasi sepak bola Bosnia.
- AFLOSPORT
"Saya benar-benar sudah memberikan segalanya"
Mengonfirmasi kabar tersebut di Instagram, penyerang veteran itu mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas hampir dua dekade waktunya bersama tim nasional. Dzeko menyoroti betapa besarnya kehormatan mewakili tanah airnya di panggung internasional, dan menyebutnya sebagai ambisi seumur hidup yang terwujud dalam 151 penampilan.
"Tidak ada apa pun dalam karier saya yang pernah sebanding dengan kebanggaan yang saya rasakan setiap kali mengenakan jersey itu," tulis Dzeko. "Itu adalah mimpi masa kecil saya, mimpi yang saya bawa dalam setiap dari 151 kesempatan saat saya mendapat kehormatan mewakili negara saya di lapangan sepak bola. Banyak hal telah berubah, dan saya juga telah berubah, tetapi cinta saya untuk jersey ini tidak pernah berubah.
"Sekarang saya merasa waktunya telah tiba untuk menepi. Jika saya bisa mencapai usia 40 tahun bersama tim nasional, itu karena saya benar-benar memberikan semua yang saya miliki. Setiap kali. Segalanya."
Ia juga mengajak para penggemar untuk bergabung dengannya dalam satu malam terakhir, seraya menambahkan: "Saya hanya berharap Anda akan berada di sana malam itu saat melawan Swedia, agar kita bisa berbagi satu emosi lagi. Begitulah saya ingin menjalani malam terakhir saya mewakili negara saya: dengan kalian semua di sisi saya."
Warisan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya
Dampak Dzeko pada sepak bola Bosnia tak bisa dilebih-lebihkan. Dalam total 151 penampilan, ia mencetak 73 gol, mengukuhkan statusnya sebagai ikon nasional. Ketajamannya sangat vital dalam membantu negaranya lolos ke Piala Dunia 2014, penampilan pertama mereka di turnamen besar sebagai negara merdeka.
Sang striker menyoroti pencapaian bersejarah itu sebagai salah satu puncak kariernya, dengan mengatakan: "Lolos ke Piala Dunia pertama kami pada 2014 tetap menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup saya sebagai pesepakbola.
"Emosi yang saya rasakan pada malam gol melawan Wales, lalu di Zenica saat melawan Italia pada Maret, akan selamanya tinggal di hati saya. Melihat rakyat saya merayakan di jalanan kota-kota kami adalah hadiah luar biasa lain yang diberikan sepak bola kepada saya."
Bahkan di senja kariernya, Dzeko terus tampil pada panggung-panggung terbesar. Ia memainkan peran penting dalam laju Bosnia ke babak 32 besar turnamen 2026, memastikan pengaruhnya tetap kuat bahkan saat usianya telah memasuki 40-an.
- Getty Images Sport
Satu tarian terakhir melawan Swedia
Fokus kini beralih ke 2 Oktober, saat Bosnia & Herzegovina menghadapi Swedia di Nations League. Laga ini bukan hanya akan menjadi ujian kompetitif yang krusial, tetapi juga perpisahan emosional bagi pemain terbaik yang pernah dimiliki negara tersebut.
Para pendukung tanpa ragu akan berbondong-bondong datang untuk memberikan perpisahan yang layak bagi kapten mereka. Setelah jeda internasional, Dzeko akan kembali memusatkan perhatiannya pada tugas klub bersama Schalke, menutup lembaran karier internasional yang telah membawa kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke jalan-jalan Bosnia.
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