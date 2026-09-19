Akhir sebuah era! Bintang Real Madrid Kylian Mbappe secara sensasional meninggalkan Nike setelah 20 tahun untuk bergabung dengan merek yang didukung Roger Federer

Mbappe secara resmi mengakhiri hubungannya dengan Nike setelah hampir dua dekade. Penyerang Madrid itu telah menyepakati kemitraan besar dengan On Holding seiring perusahaan perlengkapan olahraga asal Swiss tersebut bersiap masuk ke sepakbola profesional.

Mbappe telah terikat dengan merek asal Amerika Serikat itu sejak usianya delapan tahun. Bersama Cristiano Ronaldo dan Vinicius Jr, ia berkembang menjadi salah satu duta global Nike yang paling menonjol, terutama sebagai wajah lini sepatu Mercurial mereka.

Perpindahan ini membuat pemain internasional Prancis itu bergabung dengan perusahaan yang membangun bisnis intinya di dunia lari. On Holding kini berekspansi ke cabang olahraga baru, setelah mendapatkan legenda tenis Roger Federer sebagai investor dan mitra strategis pada November 2019.