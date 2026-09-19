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mbappe(C)Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Akhir sebuah era! Bintang Real Madrid Kylian Mbappe secara sensasional meninggalkan Nike setelah 20 tahun untuk bergabung dengan merek yang didukung Roger Federer

K. Mbappe
Real Madrid
LaLiga

Superstar Real Madrid Kylian Mbappe secara resmi mengakhiri kerja samanya yang ikonik selama dua dekade dengan raksasa perlengkapan olahraga Nike. Penyerang Prancis itu kini meneken kesepakatan penting dengan perusahaan Swiss, On Holding, untuk memimpin langkah ambisius mereka ke sepakbola profesional.

  • Akhir sebuah era bagi superstar Madrid

    Mbappe secara resmi mengakhiri hubungannya dengan Nike setelah hampir dua dekade. Penyerang Madrid itu telah menyepakati kemitraan besar dengan On Holding seiring perusahaan perlengkapan olahraga asal Swiss tersebut bersiap masuk ke sepakbola profesional.

    Mbappe telah terikat dengan merek asal Amerika Serikat itu sejak usianya delapan tahun. Bersama Cristiano Ronaldo dan Vinicius Jr, ia berkembang menjadi salah satu duta global Nike yang paling menonjol, terutama sebagai wajah lini sepatu Mercurial mereka.

    Perpindahan ini membuat pemain internasional Prancis itu bergabung dengan perusahaan yang membangun bisnis intinya di dunia lari. On Holding kini berekspansi ke cabang olahraga baru, setelah mendapatkan legenda tenis Roger Federer sebagai investor dan mitra strategis pada November 2019.

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  • On x MbappeOn

    Visi baru untuk sepakbola masa depan

    Perpisahan penting ini terjadi setelah kontrak Nike Mbappe berakhir pada 31 Juli. Ketidakpastian soal masa depannya sempat terus berlanjut ketika sang penyerang masih tampil dalam promosi Nike, sementara merek tersebut tetap mempertahankan referensi tentang dirinya di berbagai saluran komersial. Namun, sang pemain kini telah mengonfirmasi langkah barunya.

    "Sejak awal, yang membuat saya tertarik kepada On adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang benar-benar baru bersama, yang akan membantu membentuk permainan masa depan," ujar Mbappe dalam pengumuman resmi.

    "Saya ingin membawa pengalaman dan sudut pandang saya ke dalam apa yang kami ciptakan, mendorong batas kemungkinan lewat inovasi, dan selalu setia pada kegembiraan sepak bola. Kami memiliki mimpi yang sama, dan ini baru permulaan."

  • Mengikuti jejak Roger Federer

    Ada preseden yang jelas untuk keputusan Mbappe. Ikon tenis Swiss Roger Federer juga mengakhiri kemitraan jangka panjangnya dengan Nike untuk berkolaborasi dengan On, yang kemudian membuatnya menjadi pemegang saham dan menciptakan lini produk signature miliknya sendiri bersama merek tersebut.

    Nike mendukung perkembangan Mbappe sejak masa-masa awalnya di akademi hingga kebangkitannya di Monaco, Paris Saint-Germain, dan pada akhirnya Madrid. Dalam periode itu, pemain Prancis tersebut diberi sepatu eksklusif yang menyandang namanya sendiri, mencerminkan perlakuan yang diberikan kepada pemain berpenghasilan tertinggi seperti Ronaldo.

    Berakhirnya kerja sama setelah hampir 20 tahun menutup babak penting dalam pemasaran sepak bola. Hal itu juga menempatkan Mbappe untuk memainkan peran langsung dalam merancang dan mengembangkan koleksi sepak bola On yang akan datang.

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    Menantang para raksasa industri pakaian olahraga

    Langkah ambisius On Holding ke dunia sepakbola menempatkan mereka dalam persaingan langsung dengan para raksasa industri yang sudah mapan seperti Nike, Adidas, dan Puma. Setelah mengguncang sektor lari, merek asal Swiss itu kini membidik pangsa pasar di olahraga paling populer di dunia.

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