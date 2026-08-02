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Akhir permainan untuk Gianni Infantino? UEFA 'mempercepat' rencana untuk menggulingkan presiden FIFA setelah putar balik rencana penjualan Piala Dunia
Revolusi komersial Infantino yang gagal
Presiden FIFA berada dalam posisi rentan setelah proposalnya untuk membentuk anak perusahaan komersial senilai $20 miliar, yang dikenal sebagai FIFA Forward Enterprise, runtuh secara telak. Proyek itu dimaksudkan untuk menjual 20 persen saham dalam aset paling menguntungkan milik federasi kepada investor swasta, dengan laporan ESPN mengidentifikasi sebuah firma investasi New York yang didirikan oleh Joshua Kushner sebagai calon investor jangkar. Namun, rencana tersebut memicu pemberontakan yang langsung dan sengit dari para pemegang kekuasaan terbesar dalam olahraga ini, sehingga Infantino tidak punya pilihan selain mundur.
Dalam pernyataan yang mengonfirmasi pembatalan proyek tersebut, Infantino mengakui skema itu telah menjadi terlalu toksik untuk dilanjutkan. "Setelah mendengarkan dengan saksama semua pandangan, menjadi jelas bahwa proyek ini telah menciptakan perpecahan dengan sifat yang, terlepas dari tingkat dukungannya, tidak lagi sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal. Tujuan kami selalu - dan akan selalu - menyatukan dan memperbaiki. Karena itu, proposal ini tidak akan dilanjutkan," kata Infantino.
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UEFA memimpin upaya untuk perubahan
UEFA menjadi pengkritik paling vokal terhadap usulan pelepasan komersial tersebut, dan sebelumnya mengancam akan memboikot total kompetisi FIFA jika rencana itu tetap berjalan. Kini, badan sepak bola Eropa itu sedang "mempercepat" upayanya untuk memastikan Infantino tidak menjalani masa jabatan lagi, menurut Sky News. Laporan tersebut menyebut bahwa ini bukan lagi soal apakah Infantino akan ditantang, melainkan kapan. Wakil Presiden UEFA Laura McAllister mengonfirmasi perubahan suasana itu dengan menyatakan bahwa "kepercayaan kepada presiden FIFA telah terguncang parah." Selain itu, presiden UEFA Aleksander Ceferin telah meminta federasi-federasi nasional untuk mencabut surat dukungan mereka sebelumnya bagi pencalonan kembali Infantino, seperti dilaporkan talkSPORT.
Badan sepak bola Eropa itu merilis pernyataan resmi yang keras pada hari Sabtu setelah rencana tersebut gagal, dengan menegaskan bahwa mereka telah kehilangan seluruh kepercayaan terhadap kepemimpinan saat ini. Pernyataan itu berbunyi: "Kita tidak bisa terus seperti ini dengan skema rahasia dalam tenggat yang dipercepat, dirancang oleh individu-individu tanpa wajah dan dengan manfaat yang meragukan bagi sepak bola. Kita harus mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban mereka.
"Sudah tepat bahwa, dalam beberapa hari dan pekan mendatang, UEFA akan bekerja dengan asosiasi-asosiasinya dan dalam kerja sama erat dengan konfederasi lain untuk merefleksikan bagaimana ini bisa terjadi dan menyusun rencana guna memastikan hal ini tidak dapat terjadi lagi.
"Tinjauan itu harus menyeluruh dan mendasar. Tidak ada opsi yang boleh dikesampingkan. Kepemimpinan FIFA saat ini tidak hanya kehilangan kepercayaan UEFA, tetapi juga kepercayaan banyak anggota lain dari keluarga sepak bola."
Penantang potensial dan pemberontakan internal
Seiring pencarian sosok penerus dimulai, sejumlah nama besar telah dikaitkan dengan pencalonan untuk jabatan presiden. Meski pemimpin CONCACAF Victor Montagliani dianggap sebagai kandidat potensial, bos PSG dan chairman European Football Clubs Nasser Al-Khelaifi dilaporkan telah menolak seruan dari UEFA untuk mengajukan pencalonan, meskipun ia dengan tegas menentang manuver finansial terbaru Infantino. Kubu Al-Khelaifi menegaskan bahwa ia tidak memiliki ambisi untuk peran tersebut dan berniat untuk terus mendukung institusi dari posisinya saat ini.
Tekanan juga kian meningkat dari dalam markas besar FIFA sendiri. Proposal kontroversial itu memicu pengunduran diri pejabat senior Carlos Cordeiro, penasihat senior, dan Chief Operating Officer Kevin Lamour. Dalam kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan presiden, Lamour menggambarkan usaha itu sebagai "proyek satu orang."
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Jalan menuju mosi tidak percaya
UEFA kini sedang menjajaki berbagai jalan untuk memaksa Infantino lengser sebelum pemilihan berikutnya yang dijadwalkan pada 2027. Meski pengunduran diri sukarela akan menjadi hasil yang paling sederhana, badan pengatur itu sedang menelaah kemungkinan untuk menggelar Kongres FIFA darurat. Ini akan membutuhkan dukungan dari 43 dari 211 asosiasi anggota untuk memicu mosi tidak percaya secara resmi.
Pertarungan untuk menguasai sepakbola global kini memasuki fase paling intens. Pernyataan UEFA ditutup dengan peringatan tegas bahwa kemenangan atas rencana investasi ini hanyalah permulaan. "Ini adalah kemenangan untuk seluruh sepakbola. Tapi ini tidak boleh menjadi akhir dari cerita. Proposal itu sudah tidak ada. Tugas untuk membangun kembali kepercayaan terhadap FIFA baru saja dimulai." Dengan hubungan antara Zurich dan Nyon berada di titik terendah sepanjang masa, beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah Infantino bisa bertahan dari tantangan paling signifikan terhadap kekuasaannya yang telah berlangsung selama satu dekade.
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