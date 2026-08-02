UEFA menjadi pengkritik paling vokal terhadap usulan pelepasan komersial tersebut, dan sebelumnya mengancam akan memboikot total kompetisi FIFA jika rencana itu tetap berjalan. Kini, badan sepak bola Eropa itu sedang "mempercepat" upayanya untuk memastikan Infantino tidak menjalani masa jabatan lagi, menurut Sky News. Laporan tersebut menyebut bahwa ini bukan lagi soal apakah Infantino akan ditantang, melainkan kapan. Wakil Presiden UEFA Laura McAllister mengonfirmasi perubahan suasana itu dengan menyatakan bahwa "kepercayaan kepada presiden FIFA telah terguncang parah." Selain itu, presiden UEFA Aleksander Ceferin telah meminta federasi-federasi nasional untuk mencabut surat dukungan mereka sebelumnya bagi pencalonan kembali Infantino, seperti dilaporkan talkSPORT.

Badan sepak bola Eropa itu merilis pernyataan resmi yang keras pada hari Sabtu setelah rencana tersebut gagal, dengan menegaskan bahwa mereka telah kehilangan seluruh kepercayaan terhadap kepemimpinan saat ini. Pernyataan itu berbunyi: "Kita tidak bisa terus seperti ini dengan skema rahasia dalam tenggat yang dipercepat, dirancang oleh individu-individu tanpa wajah dan dengan manfaat yang meragukan bagi sepak bola. Kita harus mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban mereka.

"Sudah tepat bahwa, dalam beberapa hari dan pekan mendatang, UEFA akan bekerja dengan asosiasi-asosiasinya dan dalam kerja sama erat dengan konfederasi lain untuk merefleksikan bagaimana ini bisa terjadi dan menyusun rencana guna memastikan hal ini tidak dapat terjadi lagi.

"Tinjauan itu harus menyeluruh dan mendasar. Tidak ada opsi yang boleh dikesampingkan. Kepemimpinan FIFA saat ini tidak hanya kehilangan kepercayaan UEFA, tetapi juga kepercayaan banyak anggota lain dari keluarga sepak bola."