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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Akhir perjalanan bagi Montella! Turki siap memecat pelatih setelah laju buruk di Nations League

Turkiye
V. Montella
A. Turan
UEFA Nations League A

Vincenzo Montella dikabarkan berada di ambang pemecatan dari jabatan pelatih kepala tim nasional Turki setelah rangkaian hasil buruk di Nations League. Federasi Sepak Bola Turki bergerak cepat untuk mengidentifikasi penggantinya, dengan mantan gelandang Atletico Madrid dan Barcelona, Arda Turan, menjadi kandidat terdepan untuk mengambil alih.

  • Montella harus membayar mahal atas hasil buruk

    Tampaknya masa jabatan Montella sebagai pelatih Turkiye akan segera berakhir, dengan laporan yang menyebut Federasi Sepak Bola Turki (TFF) telah memutuskan untuk membebastugaskan pria Italia itu dari jabatannya. Kekalahan mengecewakan 3-1 dari Italia di Bologna pada Senin malam tampaknya menjadi titik akhir bagi otoritas, yang mengawasi penurunan tajam performa tim nasional dalam beberapa bulan terakhir.

    TFF bergerak sangat cepat untuk menangani transisi ini, dan dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai paket pesangon untuk mantan striker Roma itu, dengan media Italia Calciomercato melaporkan bahwa badan tersebut sudah menyiapkan pelatih Shakhtar Donetsk, Turan, sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut.

  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP

    Kemerosotan cepat di Nations League

    Statistik di balik kepergian Montella yang kian dekat terbaca suram, terutama terkait kampanye Nations League mereka belakangan ini. Kekalahan di Bologna menjadi kekalahan keempat beruntun bagi Turki di kompetisi tersebut, dalam rangkaian hasil yang juga mencakup kekalahan telak 4-1 dari Italia di kandang sendiri di Bursa, disusul hasil buruk lainnya melawan lawan-lawan top Eropa, yakni Prancis dan Belgia.

    Performa buruk di Eropa ini terjadi setelah musim panas yang membuat frustrasi, ketika tim finis di dasar klasemen grup Piala Dunia mereka bersama Amerika Serikat, Australia, dan Paraguay, dengan hanya meraih satu kemenangan sepanjang turnamen, yang didapat saat menghadapi tuan rumah Amerika Serikat.

  • Rincian kontrak dan kompensasi pemutusan kerja

    Montella sebelumnya menandatangani perpanjangan kontrak pada Juni 2025 yang dimaksudkan untuk membuatnya tetap berada di kursi pelatih hingga akhir Euro 2028. Karena komitmen yang masih relatif baru ini, TFF akan membayar biaya kompensasi setara dengan gaji lima bulan, dengan total €915.000, untuk merampungkan kepergiannya.

    Ia meninggalkan posisinya setelah tiga tahun memimpin, sebuah periode yang ditandai pasang surut yang ekstrem. Dalam 40 pertandingannya sebagai pelatih, Montella membukukan 21 kemenangan, lima hasil imbang, dan 14 kekalahan.

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  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Warisan yang campur aduk bagi pelatih asal Italia

    Terlepas dari pahitnya perpisahan tersebut, masa Montella bersama Turki tetap memberikan momen-momen kemajuan nyata bagi para penggemar. Ia terkenal karena membawa tim nasional melaju ke perempat final Euro 2024, sebuah laju yang memikat imajinasi publik dan sempat menempatkan tim itu sebagai salah satu tim paling menarik di sepakbola Eropa.

    Lebih jauh lagi, dialah sosok yang akhirnya mengakhiri puasa 24 tahun dengan meloloskan negara itu ke Piala Dunia untuk penampilan ketiga mereka sepanjang sejarah. Meski performa berikutnya di putaran final turnamen itu mengecewakan, keberhasilannya menavigasi proses kualifikasi memastikan namanya mendapat tempat dalam buku sejarah.