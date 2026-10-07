Tampaknya masa jabatan Montella sebagai pelatih Turkiye akan segera berakhir, dengan laporan yang menyebut Federasi Sepak Bola Turki (TFF) telah memutuskan untuk membebastugaskan pria Italia itu dari jabatannya. Kekalahan mengecewakan 3-1 dari Italia di Bologna pada Senin malam tampaknya menjadi titik akhir bagi otoritas, yang mengawasi penurunan tajam performa tim nasional dalam beberapa bulan terakhir.

TFF bergerak sangat cepat untuk menangani transisi ini, dan dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai paket pesangon untuk mantan striker Roma itu, dengan media Italia Calciomercato melaporkan bahwa badan tersebut sudah menyiapkan pelatih Shakhtar Donetsk, Turan, sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut.