Akhir dari sebuah era! Kyle Walker secara resmi pensiun dari timnas Inggris, sementara bintang Burnley mengakhiri karier legendarisnya dengan 96 penampilan
Karier legendaris Three Lions berakhir.
Walker secara resmi mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional, seperti yang dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola pada Selasa. Pemain berusia 35 tahun, yang saat ini bermain untuk Burnley setelah sebelumnya bermain untuk Manchester City dan Tottenham, meninggalkan warisan 96 penampilan internasional.
Dalam pernyataan resmi yang mengonfirmasi keputusannya, Walker mengatakan: “Saya sedih harus membuat keputusan ini, tetapi saya juga sangat bangga dengan apa yang telah saya capai bersama Inggris. Mewakili negara saya di lima turnamen besar... adalah suatu kehormatan besar. Namun, hari ini adalah saatnya hal itu berakhir. Baik bagi saya untuk memiliki sedikit penutupan dalam karier saya di panggung internasional.”
Dari prospek Sheffield menjadi langganan Wembley
Bek kelahiran Sheffield itu melakukan debut seniornya dalam kemenangan 1-0 melawan Spanyol pada November 2011. Ia dengan cepat berkembang menjadi pemimpin berpengalaman, mewakili Timnas Inggris di dua Piala Dunia dan tiga Kejuaraan Eropa.
Menyikapi perjalanannya, ia mengatakan: “Mewakili negara Anda sekali saja, apalagi 96 kali, saya sangat bangga dengan itu. Menjadi bagian dari tim pertama yang mewakili Inggris di final besar sejak 1966, saya benar-benar bangga mengatakan bahwa saya adalah bagian dari itu. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya kepada para manajer yang pernah saya kerja sama, mulai dari Fabio Capello, Roy Hodgson, Lee Carsley, Gareth Southgate, hingga Thomas [Tuchel].”
Mengubah budaya sepak bola Inggris
Selama masa jabatannya, bek sayap cepat ini berperan penting dalam mengubah persepsi publik selama era transformatif bagi tim nasional. Ia membantu menciptakan lingkungan di mana para pemain akhirnya dapat berkembang.
“Kita selalu melihat kembali momen-momen puncak dan lembah, dan tentu saja Islandia adalah salah satu lembahnya,” akunya. “Tapi saat kita memulai perjalanan ini, terutama bersama Gareth, kita ingin memastikan bahwa kita diakui sebagai salah satu negara terbaik di dunia. Kita berusaha mengubah cara orang memandang sepak bola Inggris, kita berusaha mengubah cara media memandang sepak bola, dan kita berusaha mengurangi sedikit tekanan.”
Perpisahan terakhir direncanakan saat Walker terus berjuang untuk menghindari degradasi.
Meskipun penampilan terakhirnya terjadi saat melawan Senegal musim panas lalu, fokusnya kini beralih ke mendukung generasi berikutnya. Sebuah penghormatan penuh direncanakan untuk pertandingan mendatang sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya.
“Terus dukung para pemain muda, mereka membutuhkan kalian, mereka membutuhkan dukungan kalian agar bisa membuat negara ini bangga,” ia menyerukan kepada para pendukung. “Terima kasih kepada keluargaku. Terima kasih telah bersabar dengan semua musim panas yang aku lewatkan, dan untuk semua kali aku mengejar mimpiku. Buku ini kini ditutup, dan ini adalah perjalanan yang penuh liku-liku, tapi satu yang benar-benar aku nikmati.”
Walker telah menjadi figur kunci bagi Burnley saat The Clarets berjuang untuk bertahan di Premier League. Ia telah tampil dalam 27 pertandingan dan mengenakan ban kapten sejak akhir Desember, menggantikan kapten yang cedera, Josh Cullen. Tim Scott Parker saat ini berada di peringkat ke-19 di klasemen dan sembilan poin dari zona aman.
