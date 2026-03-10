Akhir dari sebuah era! Kyle Walker secara resmi pensiun dari timnas Inggris, sementara bintang Burnley mengakhiri karier legendarisnya dengan 96 penampilan

Walker secara resmi mengumumkan pensiunnya dari sepak bola internasional, seperti yang dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola pada Selasa. Pemain berusia 35 tahun, yang saat ini bermain untuk Burnley setelah sebelumnya bermain untuk Manchester City dan Tottenham, meninggalkan warisan 96 penampilan internasional.

Dalam pernyataan resmi yang mengonfirmasi keputusannya, Walker mengatakan: “Saya sedih harus membuat keputusan ini, tetapi saya juga sangat bangga dengan apa yang telah saya capai bersama Inggris. Mewakili negara saya di lima turnamen besar... adalah suatu kehormatan besar. Namun, hari ini adalah saatnya hal itu berakhir. Baik bagi saya untuk memiliki sedikit penutupan dalam karier saya di panggung internasional.”