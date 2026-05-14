Akhir dari sebuah era! Chelsea mengonfirmasi bahwa Sam Kerr akan hengkang, sementara striker legendaris tersebut menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh hati
Seorang tokoh legendaris mengundurkan diri
The Blues telah secara resmi mengumumkan bahwa Kerr akan mengakhiri masa baktinya yang ikonik di Stamford Bridge pada musim panas ini. Sejak bergabung dengan klub pada akhir 2019, penyerang ini telah membuktikan dirinya sebagai pilar utama dalam era paling sukses dalam sejarah Chelsea Women. Ia hengkang sebagai pemenang berulang kali, setelah membantu klub mendominasi kancah domestik di Inggris.
Kerr akan pergi sebagai pemain dengan penampilan terbanyak keempat di klub, setelah mengenakan seragam biru sebanyak 157 kali di semua kompetisi. Dampaknya jauh melampaui kehadirannya di lapangan, karena ia menjadi wajah global klub selama periode pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola wanita. Pemain berusia 32 tahun ini akan memainkan pertandingan terakhirnya melawan Manchester United pada Sabtu ini.
Sebuah pesan perpisahan yang menyentuh hati
Saat mengenang perjalanannya bersama The Blues, Kerr menyampaikan pesan yang menyentuh hati kepada para pendukung yang telah mendukungnya sejak kedatangannya. "Ketika saya mengenang karier saya di Chelsea dan akan melakukannya untuk terakhir kalinya [melawan Manchester United Sabtu ini], saya hanya merasa bahagia," kata Kerr, merenungkan kepergiannya. "Senang karena hal itu terjadi, dan saya merasa sangat bersyukur telah bermain untuk klub ini selama enam tahun dan memenangkan sebanyak mungkin trofi."
Waktunya di London diwarnai oleh momen-momen besar dan perayaan yang lebih besar lagi, terutama backflip yang menjadi ciri khasnya. Kapten Matildas ini memenangkan lima gelar Women's Super League, tiga Piala FA, dan tiga Piala Liga selama berkarier di sana. Kemampuannya untuk tampil gemilang di panggung terbesar memastikan statusnya sebagai legenda klub akan terukir selamanya jauh sebelum peluit akhir dibunyikan.
Mesin pencetak gol yang memecahkan rekor
Catatan statistik Kerr di Chelsea sungguh mengagumkan. Ia mencetak 115 gol untuk klub tersebut, hanya tertinggal satu gol dari pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Fran Kirby. Ketajamannya di depan gawang membuatnya meraih dua gelar Sepatu Emas WSL dan menempati posisi kedua dalam Ballon d'Or 2023, peringkat tertinggi yang pernah diraih oleh pemain Australia.
Bahkan cedera lutut serius yang dialaminya pada Januari 2024 tidak dapat menghentikannya untuk mencapai pencapaian penting. Setelah proses pemulihan yang melelahkan selama 20 bulan, ia kembali mencetak gol ke-100nya untuk Chelsea saat melawan Aston Villa di awal musim ini. Baru-baru ini, ia memecahkan rekor tersebut dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di WSL, dengan mencetak gol ke-64nya di liga saat melawan Leicester City.
Sam Kerr mengonfirmasi kepergiannya dari Chelsea dalam pesan yang penuh emosi
Akun Instagram resmi Chelsea telah membagikan video perpisahan yang mengharukan dari Kerr, di mana striker bintang tersebut mengonfirmasi kepergiannya dari klub. Dalam pesan yang menyentuh hati itu, Kerr berbicara langsung kepada para penggemar, dengan mengatakan: "Sayangnya kali ini benar-benar nyata, aku ingin kalian mendengarnya langsung dariku, tapi Sabtu ini akan menjadi pertandingan terakhirku bersama Chelsea."
Dia menekankan keinginannya agar momen ini tidak menjadi momen yang sedih, sambil menambahkan: "Saya benar-benar tidak ingin ini menjadi percakapan yang sedih, saya ingin ini menjadi - bukan perayaan, tetapi kenangan akan semua saat-saat indah yang kita alami bersama."
Merenungkan masa baktinya yang gemilang di London Barat, Kerr mengungkapkan bahwa mewakili para pendukung selama enam setengah tahun terakhir merupakan "kehormatan yang luar biasa". Menjelang penampilannya yang terakhir, dia berkata kepada para penggemar: "Saya memiliki kenangan terbaik dan, ya, semoga kita bisa menciptakan satu kenangan luar biasa lagi pada Sabtu ini."
Kerr mengakhiri dengan mengonfirmasi kepergiannya, sambil berkata: "Saya hanya ingin kalian mendengarnya langsung dari saya, bahwa sayangnya saya akan meninggalkan klub, tapi ya, tinggal satu pertandingan lagi."