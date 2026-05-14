Akhir dari sebuah era! Chelsea mengonfirmasi bahwa Sam Kerr akan hengkang, sementara striker legendaris tersebut menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh hati

Akun Instagram resmi Chelsea telah membagikan video perpisahan yang mengharukan dari Kerr, di mana striker bintang tersebut mengonfirmasi kepergiannya dari klub. Dalam pesan yang menyentuh hati itu, Kerr berbicara langsung kepada para penggemar, dengan mengatakan: "Sayangnya kali ini benar-benar nyata, aku ingin kalian mendengarnya langsung dariku, tapi Sabtu ini akan menjadi pertandingan terakhirku bersama Chelsea."

Dia menekankan keinginannya agar momen ini tidak menjadi momen yang sedih, sambil menambahkan: "Saya benar-benar tidak ingin ini menjadi percakapan yang sedih, saya ingin ini menjadi - bukan perayaan, tetapi kenangan akan semua saat-saat indah yang kita alami bersama."

Merenungkan masa baktinya yang gemilang di London Barat, Kerr mengungkapkan bahwa mewakili para pendukung selama enam setengah tahun terakhir merupakan "kehormatan yang luar biasa". Menjelang penampilannya yang terakhir, dia berkata kepada para penggemar: "Saya memiliki kenangan terbaik dan, ya, semoga kita bisa menciptakan satu kenangan luar biasa lagi pada Sabtu ini."

Kerr mengakhiri dengan mengonfirmasi kepergiannya, sambil berkata: "Saya hanya ingin kalian mendengarnya langsung dari saya, bahwa sayangnya saya akan meninggalkan klub, tapi ya, tinggal satu pertandingan lagi."