Akhir dari sebuah era! Bernardo Silva meninggalkan Man City setelah sembilan tahun penuh gelar — sang gelandang serang asal Portugal ini akan menjadi pemain bebas transfer

Staf kepelatihan City kini mengandalkan jajaran pemain muda dan rekrutan baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian sang kapten yang semakin dekat. Namun, Lijnders memperingatkan bahwa transisi ini akan sulit, dengan mencatat bahwa absennya pemain sekelas Silva langsung terasa setiap kali ia tidak masuk dalam susunan pemain inti.

Merenungkan pentingnya perpisahan yang layak bagi ikon klub tersebut, Lijnders menambahkan: "Dan kemudian Anda berharap dengan akademi kami, dengan para pemain muda yang sudah kami datangkan, mereka juga bisa mengambil langkah itu di posisi gelandang. Namun jika Anda melihat para pemain muda kami di akademi, mereka harus mengambil langkah itu dan berkembang. Namun yang paling penting adalah para pemain senior tetap bertahan dalam waktu lama, agar mereka tetap ada, agar inti tim tetap ada dan di sekitarnya kita bisa bergerak. Tapi ini akan sulit, karena seperti yang saya katakan, dalam pertandingan, saat dia tidak bermain, Anda akan melihat betapa dia dirindukan. Dan itu hanya satu pertandingan. Bayangkan satu musim? Tapi setiap kisah indah pasti berakhir. Saya harap dia menikmati bulan-bulan terakhirnya, hanya enam minggu lagi, dan dia mendapat perpisahan yang baik, serta dia pantas mendapatkan semua perhatian itu juga."