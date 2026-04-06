Akhir dari sebuah era! Bernardo Silva meninggalkan Man City setelah sembilan tahun penuh gelar — sang gelandang serang asal Portugal ini akan menjadi pemain bebas transfer
Kapten legendaris bersiap untuk hengkang
Setelah bergabung dari Monaco sembilan musim lalu, Silva kini secara resmi memasuki pekan-pekan terakhir karier gemilangnya di City. Gelandang serba bisa ini terakhir kali memperpanjang kontraknya pada Agustus 2023, namun ia dipastikan akan hengkang untuk mencari peluang baru saat kontraknya berakhir musim panas ini. Dengan 450 penampilan dan 153 kontribusi gol atas namanya, kepergian sang gelandang menandai berakhirnya era dominan bagi klub, yang ia bantu pimpin meraih enam gelar Liga Premier.
Lijnders memberikan penghormatan kepada bakat yang unik
Asisten manajer Pep Lijnders, yang menggantikan Pep Guardiola yang sedang menjalani skorsing setelah kemenangan City 4-0 atas Liverpool di Piala FA, menegaskan bahwa klub tidak akan berusaha mencari pengganti langsung untuk kapten mereka. Lijnders menekankan bahwa skuad harus terus berkembang; kekosongan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan teknis dan kecerdasan taktis sang bintang asal Portugal itu tidak mungkin diisi hanya dengan satu pemain baru.
Berbicara kepada wartawan, Lijnders mengatakan: "Anda tidak pernah mengganti seorang pemain dengan pemain yang serupa, karena mereka tidak ada. Bernardo Silva adalah sosok yang unik. Cara dia mengendalikan permainan, cara dia bergerak, cara dia menerima bola, cara dia memimpin, cara dia melihat solusi, semua hal ini. Anda tidak pernah mencari pengganti untuk satu tipe pemain, Anda mencari apa yang dibutuhkan untuk berkembang bersama tim dan seseorang yang bisa masuk ke dalam starting XI."
Harapan akademi di tengah kehilangan pemain senior
Staf kepelatihan City kini mengandalkan jajaran pemain muda dan rekrutan baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian sang kapten yang semakin dekat. Namun, Lijnders memperingatkan bahwa transisi ini akan sulit, dengan mencatat bahwa absennya pemain sekelas Silva langsung terasa setiap kali ia tidak masuk dalam susunan pemain inti.
Merenungkan pentingnya perpisahan yang layak bagi ikon klub tersebut, Lijnders menambahkan: "Dan kemudian Anda berharap dengan akademi kami, dengan para pemain muda yang sudah kami datangkan, mereka juga bisa mengambil langkah itu di posisi gelandang. Namun jika Anda melihat para pemain muda kami di akademi, mereka harus mengambil langkah itu dan berkembang. Namun yang paling penting adalah para pemain senior tetap bertahan dalam waktu lama, agar mereka tetap ada, agar inti tim tetap ada dan di sekitarnya kita bisa bergerak. Tapi ini akan sulit, karena seperti yang saya katakan, dalam pertandingan, saat dia tidak bermain, Anda akan melihat betapa dia dirindukan. Dan itu hanya satu pertandingan. Bayangkan satu musim? Tapi setiap kisah indah pasti berakhir. Saya harap dia menikmati bulan-bulan terakhirnya, hanya enam minggu lagi, dan dia mendapat perpisahan yang baik, serta dia pantas mendapatkan semua perhatian itu juga."
Perjuangan terakhir untuk meraih trofi
Silva hanya memiliki enam pekan tersisa untuk memimpin upaya City meraih dua trofi yang masih bisa diraih musim ini. Meskipun tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Liga Premier Arsenal, tim asuhan Guardiola masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan dan telah berhasil mengamankan tempat di semifinal Piala FA. Perjuangan di akhir musim yang penuh tekanan ini akan sangat bergantung pada pengalaman luas pemain berusia 31 tahun tersebut, sebelum fokus akhirnya beralih ke destinasi berikutnya sebagai pemain bebas transfer yang sangat diminati.