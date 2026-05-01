Akankah Wrexham memantau hasil pertandingan lainnya? Phil Parkinson mengungkapkan sikapnya dalam perburuan play-off sementara Ryan Reynolds & Rob Mac menanti dengan cemas peluang promosi ke Liga Premier
Pertarungan bersejarah
Wrexham akan menjalani hari terakhir musim Championship di Racecourse Ground, tengah terlibat dalam pertarungan sengit memperebutkan posisi terakhir di babak play-off. Setelah memastikan posisi akhir liga terbaik sepanjang sejarah klub, tim asuhan Parkinson harus melewati laga krusial melawan Middlesbrough yang berada di peringkat keempat untuk menjaga impian mereka meraih promosi keempat berturut-turut—sebuah rekor baru—tetap hidup. The Red Dragons saat ini memiliki poin yang sama dengan Hull, yaitu 70 poin, dengan selisih gol yang tipis, sementara Derby tetap berada tepat satu poin di belakang mereka di peringkat kedelapan.
Tetap fokus di tengah keramaian
Menjelang pertandingan bersejarah ini, Parkinson menekankan pentingnya menjaga disiplin taktis sambil mengakui betapa besarnya arti pertandingan ini bagi klub. Ia mengatakan: "Ini jelas pertandingan yang penting; kami telah mencapai pertandingan terakhir musim ini dan sungguh luar biasa bisa ikut serta dalam persaingan ini.
"Kami akan memberikan segalanya seperti yang bisa kalian bayangkan. Persiapan berjalan cukup baik, saya senang dengan para pemain yang tampaknya dalam kondisi sangat baik dan siap mengakhiri musim reguler dengan performa yang sangat kuat. Seperti biasa, dalam pertandingan-pertandingan seperti ini, entah itu laga piala besar atau pertandingan liga yang krusial, kita harus mengesampingkan segala hal lain.
"Motivasi selalu ada dan pemahaman untuk fokus pada detail apa yang dibutuhkan pada hari itu. Ini adalah pertandingan bersejarah bagi klub. Jika kita melihat ke belakang, ini adalah sejarah bagi kami untuk memasuki hari terakhir musim dengan peluang untuk pertama kalinya masuk ke enam besar di divisi ini."
Memantau para pesaing
Meskipun fokus untuk meraih kemenangan, Parkinson mengakui bahwa staf kepelatihannya akan terus memantau perkembangan pertandingan rival yang melibatkan Hull dan Derby. Menanggapi kebutuhan akan informasi real-time, ia menambahkan: "Tentu saja kami akan memperhatikan hasil pertandingan lain karena hal itu memengaruhi apa yang mungkin perlu kami lakukan atau ubah di lapangan, jadi menurut saya itu sangat penting.
"Kami perlu tahu dan akan memantau hasilnya. Saya pernah melakukannya sebelumnya pada hari terakhir atau saat-saat dramatis di dua minggu terakhir ketika hasilnya sangat penting. Meskipun penonton bisa memberi petunjuk, saya selalu akan memiliki seseorang di samping saya yang memantau situasi dan memastikan kami mendapatkan informasi yang kami butuhkan."
Rintangan terakhir
Drama ini akan mencapai puncaknya Sabtu ini saat Wrexham berupaya mempertahankan rekor sempurna mereka dengan memenangkan pertandingan terakhir di masing-masing dari empat musim liga terakhir. Mereka akan menghadapi tim Middlesbrough yang tangguh, yang masih berpeluang meraih promosi otomatis, setelah menunjukkan ketajaman mereka dalam kemenangan telak 5-0 atas Watford baru-baru ini. Dengan kembalinya Ben Sheaf dari cedera, Wrexham harus mengalahkan tim yang belum pernah mereka hadapi di kandang dalam kompetisi Football League untuk berpotensi mengamankan tiket ke semifinal play-off yang dapat mengubah nasib mereka.