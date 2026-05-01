Akankah Wrexham memantau hasil pertandingan lainnya? Phil Parkinson mengungkapkan sikapnya dalam perburuan play-off sementara Ryan Reynolds & Rob Mac menanti dengan cemas peluang promosi ke Liga Premier

Menjelang pertandingan bersejarah ini, Parkinson menekankan pentingnya menjaga disiplin taktis sambil mengakui betapa besarnya arti pertandingan ini bagi klub. Ia mengatakan: "Ini jelas pertandingan yang penting; kami telah mencapai pertandingan terakhir musim ini dan sungguh luar biasa bisa ikut serta dalam persaingan ini.

"Kami akan memberikan segalanya seperti yang bisa kalian bayangkan. Persiapan berjalan cukup baik, saya senang dengan para pemain yang tampaknya dalam kondisi sangat baik dan siap mengakhiri musim reguler dengan performa yang sangat kuat. Seperti biasa, dalam pertandingan-pertandingan seperti ini, entah itu laga piala besar atau pertandingan liga yang krusial, kita harus mengesampingkan segala hal lain.

"Motivasi selalu ada dan pemahaman untuk fokus pada detail apa yang dibutuhkan pada hari itu. Ini adalah pertandingan bersejarah bagi klub. Jika kita melihat ke belakang, ini adalah sejarah bagi kami untuk memasuki hari terakhir musim dengan peluang untuk pertama kalinya masuk ke enam besar di divisi ini."