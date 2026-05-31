Akankah Vinicius Jr tetap bertahan di Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho? Kabar terbaru tentang ‘tanda-tanda kuat’ terkait rencana masa depan penyerang asal Brasil itu pasca laga Liga Champions melawan ‘The Special One’

Mourinho dilaporkan telah menandatangani kontrak tiga tahun untuk kembali ke bangku cadangan Madrid, sebuah langkah yang masih bergantung pada kemenangan Florentino Perez dalam pemilihan presiden yang akan digelar pada 7 Juni mendatang. Meskipun "The Special One" telah membuktikan diri sebagai pemenang di ibu kota Spanyol, penunjukannya kembali langsung memunculkan pertanyaan mengenai kecocokannya dengan bintang utama klub saat ini, Vinicius, menyusul perselisihan publik mereka awal tahun ini.

Ketegangan ini bermula dari pertandingan babak gugur Liga Champions pada Februari lalu ketika Mourinho, yang saat itu melatih Benfica, berselisih dengan pemain internasional Brasil tersebut. Narasi masa jabatan kedua Mourinho niscaya akan didominasi oleh bagaimana ia menangani pemain berusia 25 tahun itu, yang statusnya sebagai talenta utama klub telah terancam baik oleh negosiasi gaji internal maupun kedatangan bintang-bintang global seperti Kylian Mbappe.