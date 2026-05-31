Akankah Vinicius Jr tetap bertahan di Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho? Kabar terbaru tentang ‘tanda-tanda kuat’ terkait rencana masa depan penyerang asal Brasil itu pasca laga Liga Champions melawan ‘The Special One’
Kembalinya Mourinho dan faktor Vinicius
Mourinho dilaporkan telah menandatangani kontrak tiga tahun untuk kembali ke bangku cadangan Madrid, sebuah langkah yang masih bergantung pada kemenangan Florentino Perez dalam pemilihan presiden yang akan digelar pada 7 Juni mendatang. Meskipun "The Special One" telah membuktikan diri sebagai pemenang di ibu kota Spanyol, penunjukannya kembali langsung memunculkan pertanyaan mengenai kecocokannya dengan bintang utama klub saat ini, Vinicius, menyusul perselisihan publik mereka awal tahun ini.
Ketegangan ini bermula dari pertandingan babak gugur Liga Champions pada Februari lalu ketika Mourinho, yang saat itu melatih Benfica, berselisih dengan pemain internasional Brasil tersebut. Narasi masa jabatan kedua Mourinho niscaya akan didominasi oleh bagaimana ia menangani pemain berusia 25 tahun itu, yang statusnya sebagai talenta utama klub telah terancam baik oleh negosiasi gaji internal maupun kedatangan bintang-bintang global seperti Kylian Mbappe.
Akankah Vinicius mengikat masa depannya dalam jangka panjang?
Meskipun kehadiran Mourinho semakin terasa, ada "tanda-tanda kuat" — menurut BBC Sport — bahwa Vinicius masih melihat masa depannya di Madrid. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, meski pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak telah melambat. Penyerang tersebut dilaporkan menginginkan paket gajinya mencerminkan statusnya sebagai bintang utama tim, terutama setelah penampilannya yang konsisten membawa klub melewati beberapa musim transisi sebelum gelombang belanja besar-besaran baru-baru ini.
Vinicius sebelumnya menyebut Madrid sebagai "klub impianku," namun kedatangan "The Special One" bisa menjadi katalisator perubahan jika hubungan mereka tidak klop. Apakah mereka dapat menemukan visi bersama dan apakah Mourinho akan memberikan "dukungan yang tak tergoyahkan" yang dibutuhkan pemain tersebut di tengah tekanan eksternal akan menjadi cerita utama dalam musim La Liga mendatang.
Ketegangan memuncak akibat Liga Champions
Akar dari perselisihan ini bermula dari sebuah pertandingan yang memanas di Estadio da Luz. Setelah mencetak gol sensasional, Vinicius mendapat kartu kuning karena selebrasinya, sebelum menuduh bahwa ia menjadi korban pelecehan rasial oleh Gianluca Prestianni dari Benfica. Insiden tersebut menyebabkan pertandingan dihentikan selama 10 menit dan membuat Vinicius serta beberapa rekan setimnya meninggalkan lapangan sebentar sebagai bentuk protes, sehingga memicu penerapan protokol anti-rasisme UEFA.
Meskipun UEFA akhirnya menjatuhkan sanksi larangan bermain enam pertandingan kepada Prestianni atas hinaan homofobik - dengan alasan kurangnya bukti untuk komentar rasial tersebut - reaksi Mourinho lah yang menimbulkan dampak paling besar. Pelatih asal Portugal itu tampak menyalahkan korban, dengan menyatakan: "Kamu mencetak gol yang luar biasa, mengapa merayakannya seperti itu? Hal yang sama selalu terjadi di banyak stadion. Dia adalah pemain yang luar biasa, saya menyukainya. Vinicius memberi tahu saya satu hal dan Prestianni memberi tahu saya hal lain. Saya ingin bersikap seimbang."
Sikap kontroversial Mourinho terkait tuduhan rasisme
Hubungan mereka di masa depan semakin rumit akibat komentar spesifik Mourinho mengenai suasana di Benfica. Ia menyiratkan bahwa Vinicius telah memprovokasi penonton, dengan mengatakan: "Ya. Saya yakin begitu. Seharusnya itu menjadi momen paling menggemparkan dalam pertandingan, sebuah gol yang luar biasa. Sayangnya, [dia] tidak hanya merasa senang karena mencetak gol yang menakjubkan itu. Ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda merayakannya dengan cara yang sopan."
Mourinho juga mengutip warisan Eusebio untuk membela mantan klubnya dari tuduhan adanya lingkungan yang tidak sehat. "Ketika dia berdebat tentang rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar dalam sejarah klub ini [Eusebio] adalah orang kulit hitam," tambah Mourinho. "Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan tentangnya, adalah rasis. Mereka [Vinicius dan Prestianni] memberi tahu saya hal-hal yang berbeda. Tapi saya tidak percaya pada salah satu dari mereka. Saya ingin tetap netral."