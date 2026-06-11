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Akankah Trofi Itu Kembali ke Tanah Air? Michael Owen menganalisis peluang Inggris di Piala Dunia 2026 & menjelaskan betapa ‘total’nya Thomas Tuchel terinspirasi oleh Gareth Southgate
Generasi Emas gagal meraih kesuksesan yang nyata
Bayangan yang ditinggalkan oleh Bobby Moore, Geoff Hurst, dan para pemain legendaris tahun 1966 terus membayangi negara yang selama enam dekade terakhir selalu berada di ambang kesuksesan, namun selalu gagal tipis dalam upaya meraih gelar-gelar besar yang sulit diraih.
Tim ini telah mencapai babak semifinal di Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa, dengan penampilan berturut-turut di final Euro pada tahun 2021 dan 2024. Italia dan Spanyol akhirnya menghancurkan impian bersama di sana.
Beberapa tokoh ikonik - mulai dari Kevin Keegan dan Gary Lineker hingga David Beckham dan Wayne Rooney - belum mampu membuat The Three Lions bergemuruh, dengan generasi emas yang disebut-sebut datang dan pergi tanpa meraih medali yang sesuai dengan julukannya.
Tantangan untuk mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata kini telah diambil alih oleh mantan manajer Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich, Tuchel - dengan pelatih asal Jerman itu memimpin Inggris ke Piala Dunia lainnya.
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Akankah sepak bola kembali ke Inggris?
Harapan selalu ada di kalangan suporter yang sudah lama merindukan kesuksesan, tetapi—dengan persaingan yang begitu ketat—apakah sepak bola akan kembali ke masa kejayaannya? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, mantan striker Timnas Inggris—yang berbicara atas nama kasino online terbaik di Inggris—ia mengatakan kepada GOAL: “Hal itu pernah terjadi di masa lalu dan akan terjadi lagi di masa depan. Tak diragukan lagi.
“Secara pribadi, saya tidak berpikir itu akan terjadi kali ini. Tapi kami punya peluang. Ada banyak tim yang punya peluang. Saya pikir ada tim yang lebih baik dari kami. Saya pikir ada tim yang akan menangani kondisi lebih baik daripada kami. Saya tidak berpikir kami adalah favorit sama sekali. Tapi kami adalah salah satu dari mungkin enam, mungkin delapan tim yang bisa memenangkannya. Kami punya peluang, tapi saya akan terkejut jika kami memenangkannya.
“Saya tidak berpikir kita sudah sampai di sana. Lihatlah skuad Prancis, misalnya, lebih baik dari kita. Pemain-pemainnya lebih baik. Namun, meski begitu, saat saya melihat skuad Spanyol, saya tidak terkesan. Namun, cara mereka bermain bersama luar biasa. Cara mereka memenangkan turnamen terakhir, mereka bermain lebih baik dari yang sebenarnya, jika Anda mengerti maksud saya. Sebagai tim, mereka cenderung lebih padu. Dan kita harus berharap bahwa kita bisa bersatu dengan sangat baik, karena dari sudut pandang individu, saya pikir ada segelintir tim yang mungkin lebih baik.”
Apakah Tuchel terlalu otoriter atau justru memiliki karakter yang tepat?
Agar target akhir dapat tercapai, kemampuan di lapangan harus didukung oleh kecerdasan taktis di luar lapangan. Suasana tim yang harmonis juga sangat penting, di mana kemampuan dalam mengelola pemain akan diuji oleh 26 ego yang harus saling bersinergi agar keharmonisan dan kesuksesan dapat tercapai.
Tuchel terkenal karena pendekatannya yang cukup otoriter - berbeda dengan Southgate yang bersikap lembut - tetapi pria berusia 52 tahun ini dianggap menampilkan citra publik yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepribadiannya di balik pintu tertutup.
Owen menambahkan tentang perlunya Tuchel memadukan relaksasi dengan intensitas: “Saya pikir dia cukup serius dalam hal itu. Tapi saya pikir dia sangat menekankan etos tim. Gareth Southgate adalah perubahan besar dari apa yang pernah kita lihat, dalam hal menciptakan budaya itu, kebahagiaan, rasa kebersamaan, rasa memiliki, apa pun kata yang ingin Anda gunakan. Tapi saya diberitahu oleh banyak orang yang tahu bahwa Tuchel sangat ingin membangun budaya serupa, tim, dan ruang ganti yang bahagia.
“Jadi, meskipun karakternya cukup konfrontatif dalam hal di lapangan, saya pikir di luar lapangan dia benar-benar ingin menciptakan itu. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Saya pikir kita pergi ke Piala Dunia dengan manajer yang sangat baik. Saya tidak khawatir. Saya tidak berpikir manajer kita akan merugikan kita. Saya pikir dia manajer yang sangat baik.
“Tapi yang penting adalah, terutama ketika ada sekelompok pemain yang datang dari klub-klub berbeda, hal itu sangat penting. Kita selalu meremehkan rasa kebersamaan tim, ikatan, struktur, dan sejauh mana hal itu bisa membawa kita.
“Banyak tim yang lebih lemah selama bertahun-tahun telah membuktikannya, tetapi kita cenderung tidak memberikan perhatian, kredibilitas, atau apa pun itu ketika kita memiliki tim yang diisi oleh bintang-bintang kelas dunia. Kita hanya fokus pada, dia bisa mencetak tendangan bebas yang hebat atau dia bisa muncul tiba-tiba dan mencetak gol yang luar biasa karena mereka adalah pemain hebat. Namun, bahkan di antara pemain-pemain hebat, kita tetap membutuhkan etos tim.”
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Bisakah generasi 2026 Inggris meniru jejak para pahlawan tahun 1966?
Harapan Inggris telah terbentuk selama sesi latihan prakompetisi dan laga persahabatan mereka di Florida—di mana skuad asuhan Tuchel mulai terbiasa dengan cuaca yang menantang serta kondisi lapangan di Amerika Utara.
Penantian kini hampir berakhir, dengan Kroasia akan menjadi lawan pertama di Grup L pada 17 Juni, dan sekelompok pendukung setia akan segera mengetahui apakah tim tahun 2026 ini mampu meniru prestasi para legenda tahun 1966.