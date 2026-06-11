Akankah Trofi Itu Kembali ke Tanah Air? Michael Owen menganalisis peluang Inggris di Piala Dunia 2026 & menjelaskan betapa ‘total’nya Thomas Tuchel terinspirasi oleh Gareth Southgate

Agar target akhir dapat tercapai, kemampuan di lapangan harus didukung oleh kecerdasan taktis di luar lapangan. Suasana tim yang harmonis juga sangat penting, di mana kemampuan dalam mengelola pemain akan diuji oleh 26 ego yang harus saling bersinergi agar keharmonisan dan kesuksesan dapat tercapai.

Tuchel terkenal karena pendekatannya yang cukup otoriter - berbeda dengan Southgate yang bersikap lembut - tetapi pria berusia 52 tahun ini dianggap menampilkan citra publik yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepribadiannya di balik pintu tertutup.

Owen menambahkan tentang perlunya Tuchel memadukan relaksasi dengan intensitas: “Saya pikir dia cukup serius dalam hal itu. Tapi saya pikir dia sangat menekankan etos tim. Gareth Southgate adalah perubahan besar dari apa yang pernah kita lihat, dalam hal menciptakan budaya itu, kebahagiaan, rasa kebersamaan, rasa memiliki, apa pun kata yang ingin Anda gunakan. Tapi saya diberitahu oleh banyak orang yang tahu bahwa Tuchel sangat ingin membangun budaya serupa, tim, dan ruang ganti yang bahagia.

“Jadi, meskipun karakternya cukup konfrontatif dalam hal di lapangan, saya pikir di luar lapangan dia benar-benar ingin menciptakan itu. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Saya pikir kita pergi ke Piala Dunia dengan manajer yang sangat baik. Saya tidak khawatir. Saya tidak berpikir manajer kita akan merugikan kita. Saya pikir dia manajer yang sangat baik.

“Tapi yang penting adalah, terutama ketika ada sekelompok pemain yang datang dari klub-klub berbeda, hal itu sangat penting. Kita selalu meremehkan rasa kebersamaan tim, ikatan, struktur, dan sejauh mana hal itu bisa membawa kita.

“Banyak tim yang lebih lemah selama bertahun-tahun telah membuktikannya, tetapi kita cenderung tidak memberikan perhatian, kredibilitas, atau apa pun itu ketika kita memiliki tim yang diisi oleh bintang-bintang kelas dunia. Kita hanya fokus pada, dia bisa mencetak tendangan bebas yang hebat atau dia bisa muncul tiba-tiba dan mencetak gol yang luar biasa karena mereka adalah pemain hebat. Namun, bahkan di antara pemain-pemain hebat, kita tetap membutuhkan etos tim.”