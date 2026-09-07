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Akankah Trent Alexander-Arnold bermain untuk Inggris di bawah Thomas Tuchel? Penilaian blak-blakan disampaikan mantan bek Liverpool dan Inggris
Kapan Alexander-Arnold menjalani penampilan terakhirnya bersama Inggris?
Sir Gareth Southgate menemukan tempat untuk Alexander-Arnold dalam rencananya di Euro 2024, dengan bek sayap agresif itu tampil dalam empat pertandingan di turnamen tersebut, termasuk sukses mengeksekusi penalti tanpa beban dalam adu penalti perempat final melawan Swiss.
Seorang pemain yang memenangi gelar Premier League dan Liga Champions bersama Liverpool, sebelum pindah ke Spanyol pada 2025, baru sekali membela negaranya sejak saat itu. Tuchel memang memberinya kesempatan tampil dari bangku cadangan dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Andorra pada Juni 2025. Sejak itu, ia seperti terbuang dari panggung sepak bola internasional.
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Berapa banyak caps yang telah dikoleksi Alexander-Arnold bersama Inggris?
Setelah melakoni debut seniornya pada 2018, berkat penampilan impresifnya saat menembus tim utama di Anfield, Alexander-Arnold seharusnya berharap sudah memiliki lebih dari 34 caps hingga saat ini. Namun, ia kerap diabaikan, dengan kepercayaan yang hilang secepat saat itu didapatkan.
Persaingan di pos bek kanan berlangsung sengit dari tahun ke tahun, dengan nama-nama seperti Kyle Walker dan Kieran Trippier mendominasi posisi tersebut, sementara Reece James, Tino Livramento, Djed Spence, dan Ben White saat ini mengisi daftar kedalaman itu, dengan Ezri Konsa mampu bergeser dari bek tengah jika dibutuhkan.
Mengingat bahwa konsistensi menjadi masalah sepanjang waktunya di Madrid, Alexander-Arnold mungkin akan kesulitan untuk kembali merangsek ke barisan terdepan. Itu adalah situasi yang cukup mengejutkan mengingat kemampuan yang ia miliki dan nilai yang bisa ia tawarkan bagi kepentingan bersama.
Akankah Alexander-Arnold kembali bermain untuk Inggris di bawah Tuchel?
Ketika ditanya apakah sebuah pemanggilan kembali akan didapat selama masa kepelatihan Tuchel, bek kiri dua caps Warnock, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Untuk saat ini, Anda harus mengatakan tidak, dan saya merasa itu sungguh luar biasa.
“Karena setiap kali saya melihat dia bermain, dia memang punya kelemahan dalam bertahan, kita semua tahu itu, tetapi apa yang dia berikan saat menyerang, jika Anda bermain sebagai bek tengah di sampingnya, Anda hampir akan berkata kepadanya, ‘jangan khawatir, saya akan melindungi Anda, saya akan mengerjakan dua tugas, saya senang melakukan itu’.
“Saya dulu sangat sering menonton Liverpool dengan Fabinho atau [Jordan] Henderson menutup ruang di sisinya di sebelah kanan, karena mereka tahu perbedaan yang bisa dia berikan saat tim menyerang. Bahkan jika Anda melihat penampilannya untuk Real Madrid musim ini, jangkauan umpannya ketika dia masuk ke lapangan, mereka tahu mereka bisa melakukan pergerakan yang tidak bisa ditemukan siapa pun kepada mereka. Jangkauan umpannya tidak ada duanya.
“Saya benar-benar kecewa untuknya. Saya ikut prihatin untuknya, karena pada akhirnya ini adalah permainan opini. Ketika Anda berada di level itu, satu orang di posisi teratas yang menghalangi Anda dipanggil ke skuad, semuanya bergantung pada opininya dan bagaimana dia melihat berbagai hal.
“Mungkinkah kami membutuhkan dia di Piala Dunia? Mungkinkah dia bisa membuat perbedaan? Mungkin saja. Tetapi itu adalah keputusan besar dari Thomas Tuchel dan dia akan hidup dengan keputusan itu. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya, karena mereka nyaris mencapai final. Ini situasi yang sulit bagi Trent, karena dia hampir berada di posisi hibrida sebagai bek kanan dan gelandang.”
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Nations League: Kapan Inggris bermain lagi?
Fleksibilitas itu bisa menguntungkan Alexander-Arnold, tetapi ia bukan satu-satunya pemain yang mampu maju dari lini belakang ke ruang mesin. Kapten Chelsea James juga bisa melakukan hal serupa dari sisi kanan, sementara Myles Lewis-Skelly dan Nico O’Reilly melakukan hal yang mirip di Arsenal dan Manchester City masing-masing setelah mengisi posisi bek kiri.
Tuchel tidak akan mengabaikan performa di klub saat menyusun skuad pada masa mendatang, yang berarti pintu seleksi harus tetap terbuka bagi semua pemain yang ada dalam opsinya. England akan kembali beraksi pada akhir September/awal Oktober saat memulai kampanye terbaru mereka di UEFA Nations League melawan Spanyol, Ceko, dan Kroasia.
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