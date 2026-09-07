Ketika ditanya apakah sebuah pemanggilan kembali akan didapat selama masa kepelatihan Tuchel, bek kiri dua caps Warnock, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Untuk saat ini, Anda harus mengatakan tidak, dan saya merasa itu sungguh luar biasa.

“Karena setiap kali saya melihat dia bermain, dia memang punya kelemahan dalam bertahan, kita semua tahu itu, tetapi apa yang dia berikan saat menyerang, jika Anda bermain sebagai bek tengah di sampingnya, Anda hampir akan berkata kepadanya, ‘jangan khawatir, saya akan melindungi Anda, saya akan mengerjakan dua tugas, saya senang melakukan itu’.

“Saya dulu sangat sering menonton Liverpool dengan Fabinho atau [Jordan] Henderson menutup ruang di sisinya di sebelah kanan, karena mereka tahu perbedaan yang bisa dia berikan saat tim menyerang. Bahkan jika Anda melihat penampilannya untuk Real Madrid musim ini, jangkauan umpannya ketika dia masuk ke lapangan, mereka tahu mereka bisa melakukan pergerakan yang tidak bisa ditemukan siapa pun kepada mereka. Jangkauan umpannya tidak ada duanya.

“Saya benar-benar kecewa untuknya. Saya ikut prihatin untuknya, karena pada akhirnya ini adalah permainan opini. Ketika Anda berada di level itu, satu orang di posisi teratas yang menghalangi Anda dipanggil ke skuad, semuanya bergantung pada opininya dan bagaimana dia melihat berbagai hal.

“Mungkinkah kami membutuhkan dia di Piala Dunia? Mungkinkah dia bisa membuat perbedaan? Mungkin saja. Tetapi itu adalah keputusan besar dari Thomas Tuchel dan dia akan hidup dengan keputusan itu. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya, karena mereka nyaris mencapai final. Ini situasi yang sulit bagi Trent, karena dia hampir berada di posisi hibrida sebagai bek kanan dan gelandang.”