Lionel Messi Argentina moments
Thomas Hindle

Akankah Timnas AS tampil memuaskan? Bisakah Argentina asuhan Lionel Messi mempertahankan gelar? - Lima pertanyaan mendesak menjelang Piala Dunia yang tinggal satu bulan lagi

Ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan mengenai Tim Nasional Sepak Bola Pria AS, dan banyak hal menarik yang bisa disimak dari tim-tim papan atas Amerika Selatan menjelang turnamen yang semakin dekat.

Sudah resmi: tinggal satu bulan lagi menjelang Piala Dunia. Dan itu sungguh menarik. Tiba-tiba, segalanya terasa sedikit lebih nyata. Tak ada lagi halangan kini, tak ada lagi cara untuk menghindar dari turnamen ini. Perebutan gelar juara hampir pasti sudah ditentukan. Memang, masih ada beberapa laga final di Eropa yang akan dimainkan, tapi bahkan itu pun tenggelam dalam bayang-bayang apa yang, kemungkinan besar, akan menjadi ajang olahraga paling bersejarah yang pernah ada di dunia.

Tapi apa yang masih perlu diselesaikan? Apa yang akan terjadi di sini? Nah, ada beberapa alur cerita yang patut diikuti. Timnas AS adalah salah satunya. Situasi mereka saat ini menarik: di balik setiap rentetan gol, ada bintang besar yang haus akan kesuksesan. Apakah mereka akan tampil bagus?

Lalu ada Argentina. Mereka menuntaskan prestasi yang sudah lama dinanti dengan memenangkan Piala Dunia untuk ketiga kalinya pada 2022 - namun mengulang hal tersebut sangatlah sulit. Bisakah mereka melakukan apa yang belum pernah dilakukan tim mana pun sejak 1962 dan meraih kejayaan berturut-turut? GOAL membahas hal itu dan lima pertanyaan mendesak dengan sisa waktu satu bulan menjelang Piala Dunia 2026.

    Bagaimana nasib Tim Nasional Sepak Bola Pria AS?

    Ini mungkin pertanyaan terbesar dari semuanya — terutama bagi para penggemar USMNT. Ada anggapan bahwa negara tuan rumah harus tampil bagus. Itu tidak sepenuhnya benar. Secara objektif, sangat kecil kemungkinannya para penggemar akan mematikan TV jika AS tersingkir lebih awal.

    Namun, tidak diragukan lagi akan sangat baik bagi sepak bola di negara ini jika USMNT mampu melaju jauh. Tim ini haruslah tim yang didukung oleh para penggemar, tim yang mencetak beberapa gol, berani menghadapi lawan-lawan tangguh, dan memberikan sesuatu yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana tepatnya bentuknya, sulit untuk dipastikan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa perempat final seharusnya menjadi target. Mauricio Pochettino sudah mengatakan bahwa dia yakin AS bisa memenangkan turnamen ini. Bagaimanapun, ini harus menjadi tim yang membuat para penggemar tuan rumah peduli.

    Bisakah Argentina mengulanginya?

    Berikut ini fakta menarik: hanya dua tim yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Dunia—dan hal itu belum pernah terjadi lagi selama lebih dari 60 tahun. Italia berhasil meraih gelar juara berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Brasil memenangkan dua gelar berturut-turut pada tahun 1958 dan 1962. Sejak itu, Prancis hampir saja melakukannya, dengan finis sebagai runner-up pada tahun 2022 setelah menjuarai turnamen pada tahun 2018. Namun, hal ini tetap merupakan hal yang sangat sulit untuk dicapai.

    Ada beberapa alasan untuk hal ini. Yang pertama, dan paling jelas, adalah sepak bola cenderung bersifat siklus. Anda jarang bisa memenangkan Piala Dunia dengan pemain muda, dan kebanyakan tim yang meraih gelar cenderung membiarkan satu generasi bermain terlalu lama dalam satu turnamen - atau memperkenalkan kelompok baru terlalu cepat. Alasan kedua adalah mentalitas. Dibutuhkan usaha mental yang besar untuk kembali berjuang, terutama saat Anda menjadi target. Dan mungkin akhirnya, ada unsur keberuntungan dalam semua ini. Bagaimanapun juga, meskipun Anda memiliki talenta terbaik di dunia, tetap saja Anda membutuhkan keberuntungan agar bola berpihak pada Anda untuk memenangkan pertandingan berturut-turut.

    Dan dengan itu, fokus beralih ke Lionel Messi dan Argentina. Tidak diragukan lagi, mereka telah mempertahankan momentum di turnamen-turnamen besar. Mereka memenangkan Copa America pada tahun 2024. Banyak pemain dari tim yang merebut gelar juara di Qatar masih ada. Itu berarti sesuatu. Namun, hasil dan performa dalam pertandingan persahabatan belakangan ini sedikit mengecewakan. Apakah momen mereka telah berlalu?

    Siapa saja kuda hitamnya?

    Ini bagian yang seru. Semua orang suka menebak tim mana yang akan muncul secara tak terduga dan melaju jauh. Ada sederet tim kuda hitam yang mengesankan di Piala Dunia masa lalu maupun terkini. Maroko menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa saat mereka lolos ke semifinal di Qatar pada 2022. Perjalanan Ghana hingga perempat final pada 2010 juga sangat memukau. Korea Selatan dan Turki sama-sama masuk empat besar pada 2002.

    Dan tahun ini, ada banyak kandidat - tidak terkecuali berkat fakta bahwa turnamen ini telah diperluas menjadi 48 tim. Ekuador, Norwegia, dan Turki semuanya merupakan kandidat yang cukup menarik. Maroko dan Senegal juga berpotensi melaju jauh - namun kesuksesan mereka di Piala Afrika membuat mereka sudah cukup dikenal saat ini. Namun, pilihan terbaik mungkin adalah Kolombia, yang solid dari lini belakang hingga depan, dan memiliki kualitas kelas dunia dalam diri Luis Diaz yang dinamis. Namun, keindahan dari tim kuda hitam adalah bahwa mereka cenderung menjadi tim yang tidak didukung oleh siapa pun.

    Akankah sepak bola kembali ke tanah air?

    Baiklah, Inggris, tunjukkan pada kami apa yang kalian miliki.

    Setiap Piala Dunia, sepertinya kita selalu menemukan alasan mengapa Inggris bisa—atau akan—menjuarainya. Tahun ini, alasannya cukup meyakinkan. Harry Kane siap merebut Ballon d'Or—meski tersingkir dari Liga Champions. Declan Rice, Eliot Anderson, dan Jude Bellingham adalah lini tengah yang elit. Bukayo Saka yang dalam kondisi prima termasuk di antara sayap kanan terbaik di dunia. Secara lebih luas, ini juga merupakan tim yang berpengalaman, tepat di masa jayanya. Ditambah dengan fakta bahwa Thomas Tuchel adalah pilihan manajer yang cerdas, Inggris, seperti biasa, berada dalam posisi yang baik untuk membuat kejutan.

    Namun, talenta bukanlah masalahnya. Sebaliknya, masalah Inggris terletak pada mentalitas, suasana tim, dan, jujur saja, beban ekspektasi yang sangat berat. Inggris sebenarnya tidak pernah cukup baik untuk memenangkan Piala Dunia - setidaknya tidak jika dibandingkan dengan tim-tim lain. Masalahnya adalah kita terus berpura-pura bahwa mereka bisa. Namun, Tuchel mungkin adalah orang yang bisa mengubah semuanya. Apakah sudah waktunya untuk bermimpi?

    Siapa yang akan menjadi bintang baru yang menonjol?

    Sama seperti konsep "kuda hitam", bintang yang tiba-tiba muncul memang sulit diprediksi. Ada begitu banyak pemain sepak bola berbakat di luar sana, dan Piala Dunia menjadi panggung yang sempurna bagi wajah-wajah baru untuk bersinar. Pesona dari hal ini adalah bahwa orang-orang ini bisa saja muda atau tua. James Rodriguez berusia 22 tahun saat ia memukau dunia di Piala Dunia 2014. Sofyan Amrabat - ingat dia? - berusia 25 tahun di Piala Dunia 2022.

    Masalahnya kali ini adalah tidak ada lagi yang tersisa untuk diungkap. Semua orang sudah saling mengenal pada titik ini. Sangat sedikit, jika ada, pemain yang belum dikenal. Oleh karena itu, ini mungkin turnamen di mana seorang pemain solid berubah menjadi superstar. Dengan kata lain: Arda Guler, siapa yang tahu?