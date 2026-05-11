Akankah Timnas AS tampil memuaskan? Bisakah Argentina asuhan Lionel Messi mempertahankan gelar? - Lima pertanyaan mendesak menjelang Piala Dunia yang tinggal satu bulan lagi

Sudah resmi: tinggal satu bulan lagi menjelang Piala Dunia. Dan itu sungguh menarik. Tiba-tiba, segalanya terasa sedikit lebih nyata. Tak ada lagi halangan kini, tak ada lagi cara untuk menghindar dari turnamen ini. Perebutan gelar juara hampir pasti sudah ditentukan. Memang, masih ada beberapa laga final di Eropa yang akan dimainkan, tapi bahkan itu pun tenggelam dalam bayang-bayang apa yang, kemungkinan besar, akan menjadi ajang olahraga paling bersejarah yang pernah ada di dunia.

Tapi apa yang masih perlu diselesaikan? Apa yang akan terjadi di sini? Nah, ada beberapa alur cerita yang patut diikuti. Timnas AS adalah salah satunya. Situasi mereka saat ini menarik: di balik setiap rentetan gol, ada bintang besar yang haus akan kesuksesan. Apakah mereka akan tampil bagus?

Lalu ada Argentina. Mereka menuntaskan prestasi yang sudah lama dinanti dengan memenangkan Piala Dunia untuk ketiga kalinya pada 2022 - namun mengulang hal tersebut sangatlah sulit. Bisakah mereka melakukan apa yang belum pernah dilakukan tim mana pun sejak 1962 dan meraih kejayaan berturut-turut? GOAL membahas hal itu dan lima pertanyaan mendesak dengan sisa waktu satu bulan menjelang Piala Dunia 2026.