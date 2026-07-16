Akankah Thomas Tuchel mengundurkan diri sebagai manajer timnas Inggris? Pelatih Three Lions itu harus menghadapi konferensi pers yang berat setelah kekalahan di semifinal Piala Dunia melawan Argentina

Meskipun kecewa karena gagal membawa Inggris ke final Piala Dunia pertamanya sejak 1966, posisi Tuchel tampaknya aman. Menurut BBC, Direktur Eksekutif FA Mark Bullingham telah memberikan dukungan penuh kepada mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich tersebut, dan Tuchel diperkirakan akan tetap memimpin tim hingga Euro 2028. Selain itu, Tuchel juga menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kami akan terus menjalankan kontrak ini hingga Euro yang diselenggarakan di kandang sendiri," kata Tuchel. "Saya menantikannya meskipun saat ini sulit untuk melihat sejauh itu ke depan.

"Banyak negara sepak bola besar tersingkir sebelum babak semifinal, jadi ini merupakan sebuah prestasi. Tak ada yang ingin mendengar hal itu saat ini; saya pun demikian karena kami menuntut yang terbaik dari diri kami sendiri. Itulah sifat dari bersaing."



