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Akankah Thomas Tuchel mengundurkan diri sebagai manajer timnas Inggris? Pelatih Three Lions itu harus menghadapi konferensi pers yang berat setelah kekalahan di semifinal Piala Dunia melawan Argentina
Perubahan taktik yang dilakukan Tuchel berujung pada kekalahan
Tuchel mengambil tanggung jawab setelah kekalahan Inggris 2-1 dari Argentina di semifinal Piala Dunia. Inggris sempat unggul lewat gol Anthony Gordon sebelum sang manajer beralih ke formasi lima bek, sebuah keputusan yang memungkinkan Argentina menguasai bola dan mencetak dua gol di menit-menit akhir. Pelatih The Three Lions itu mengakui bahwa perubahan taktik tersebut gagal memberikan hasil yang diharapkan. Alih-alih mempertahankan keunggulan, timnya justru kehilangan momentum saat Argentina semakin menemukan ritme permainan dan berhasil membalikkan keadaan.
Manajer tersebut tetap memimpin Tim Tiga Singa
Meskipun kecewa karena gagal membawa Inggris ke final Piala Dunia pertamanya sejak 1966, posisi Tuchel tampaknya aman. Menurut BBC, Direktur Eksekutif FA Mark Bullingham telah memberikan dukungan penuh kepada mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich tersebut, dan Tuchel diperkirakan akan tetap memimpin tim hingga Euro 2028. Selain itu, Tuchel juga menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya.
"Kami akan terus menjalankan kontrak ini hingga Euro yang diselenggarakan di kandang sendiri," kata Tuchel. "Saya menantikannya meskipun saat ini sulit untuk melihat sejauh itu ke depan.
"Banyak negara sepak bola besar tersingkir sebelum babak semifinal, jadi ini merupakan sebuah prestasi. Tak ada yang ingin mendengar hal itu saat ini; saya pun demikian karena kami menuntut yang terbaik dari diri kami sendiri. Itulah sifat dari bersaing."
Tuchel mengakui kesalahannya setelah strategi berisiko yang diambilnya justru berbalik merugikan
Tuchel merefleksikan perubahan taktik yang pada akhirnya gagal mempertahankan keunggulan Inggris. Meski menerima kritik, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap perkembangan pertandingan.
"Kami memutuskan untuk beralih ke formasi lima bek karena celah-celah di lini pertahanan terlalu terbuka. Argentina bermain dengan lebih berani, lebih berirama, dan mungkin dengan perasaan bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang, yang membuat mereka lebih leluasa dan memaksa kami untuk mundur," jelasnya.
"Karena kami jelas tiba-tiba bermain dengan perasaan bahwa kami memiliki banyak hal yang bisa hilang. Tentu saja tanggung jawab ada pada pelatih dan jika hasilnya tidak baik, mudah saja untuk mengatakan bahwa itu salah."
Namun, manajer Inggris itu tetap memuji para pemainnya meski mengalami kekalahan yang menyakitkan, dengan mengatakan: "Saat ini tidak ada penyesalan. Tim telah memberikan segalanya dan kami sangat, sangat dekat. Kami pantas unggul 1-0. Kami memainkan salah satu pertandingan terbaik kami, mungkin yang terbaik dalam situasi ini. Tim tampil luar biasa – kami hanya tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan."
- (C)Getty Images
Inggris bertekad menutup musim dengan hasil yang memuaskan
Harapan Inggris untuk menjuarai Piala Dunia telah pupus, namun tim asuhan Tuchel masih memiliki satu pertandingan tersisa. Mereka akan menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu nanti; kemenangan dalam laga tersebut akan memastikan medali perunggu dan menjadi pencapaian terbaik Tim Tiga Singa di Piala Dunia putra sejak mereka mengangkat trofi di kandang sendiri pada tahun 1966.
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