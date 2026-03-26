Seperti yang dilaporkan surat kabar Italia Gazzetta dello Sport, mantan penyerang Eintracht Frankfurt tersebut dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Juventus Turin, klub tempat ia pernah dipinjamkan antara Januari dan Juli 2025.
Diterjemahkan oleh
Akankah terjadi pertukaran pemain yang spektakuler? Pemain seharga 95 juta euro itu tampaknya sangat ingin pindah
Namun, untuk membiayai transfer Kolo Muani, Si Nyonya Tua harus terlebih dahulu mendapatkan dana dari hasil transfer. Surat kabar tersebut berspekulasi bahwa hal ini bisa memicu terjadinya pertukaran pemain: Kolo Muani ke Turin dan sebagai gantinya, penyerang Juve Jonathan David ke Paris Saint-Germain.
Kolo Muani dilaporkan telah menyetujui transfer ke juara Italia tersebut - dan hal ini tidak mengejutkan. Masa terbaiknya sejauh ini sejak hengkang dari Eintracht Frankfurt terjadi selama enam bulan saat ia mengenakan seragam Bianconeri. Dalam 22 pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak sepuluh gol dan juga memberikan tiga assist.
Kolo Muani pindah dari Eintracht Frankfurt ke PSG dengan nilai transfer 95 juta euro
Pada musim panas 2023, pemain Prancis berusia 27 tahun itu pindah dari SGE ke Paris dengan nilai transfer 95 juta euro, namun ia gagal memenuhi ekspektasi tinggi yang ditujukan padanya di sana. Setelah satu setengah tahun, ia dipinjamkan ke Juventus di Serie A, yang kemudian disusul dengan peminjaman ke Tottenham Hotspur.
Di London, Kolo Muani masih belum menemukan performa terbaiknya. Meskipun ia mendapat waktu bermain yang cukup reguler di Spurs, statistiknya masih jauh dari harapan. Ia hanya mencetak satu gol dan satu assist dalam 23 penampilannya di Liga Premier. Di Paris, ia masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2028.
Randal Kolo Muani: Statistik Penampilannya Musim 2025/2026
Lomba
Pertandingan
Gol
Assist
Menit Bermain
Liga Premier
23
1
1
1.235
Liga Champions
9
4
2
450
Piala FA
1
0
1
59
Piala Liga
1
0
0
25