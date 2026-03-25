Negosiasi kontrak Antonio Rüdiger tampaknya mulai memanas. Setelah Mundo Deportivo baru-baru ini melaporkan bahwa Real Madrid telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada pemain asal Jerman tersebut, kini muncul rumor baru dari Italia yang menyebutkan bahwa Rüdiger mungkin lebih diminati daripada yang diperkirakan sebelumnya.
Diterjemahkan oleh
Akankah terjadi persaingan penawaran? Beberapa klub papan atas tampaknya berebut Antonio Rüdiger dari Real Madrid
Menurut Tuttosport, selain Real Madrid dan Juventus Turin, Manchester United dan Liverpool FC juga tertarik untuk merekrut bek tengah tersebut, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas nanti. Selain itu, media tersebut melaporkan bahwa Juventus menawarkan pemain berusia 33 tahun itu kontrak dua tahun dengan nilai total sepuluh hingga dua belas juta euro.
Sebaliknya, tawaran Real Madrid dilaporkan hanya berlaku selama satu tahun dengan nilai lima juta euro. Salah satu faktor penting dalam keputusan Rüdiger adalah ketidakpastian mengenai pelatih di klub Real Madrid. Pelatih sementara Alvaro Arbeloa bisa jadi pilihan tetap di ibu kota Spanyol, tergantung hasil di Liga Champions. Di bawah asuhan pria berusia 43 tahun itu, Rüdiger kembali menjadi pemain inti di lini belakang. Pendahulunya yang dipecat, Xabi Alonso, dikenal bukan penggemar Rüdiger.
- Getty Images
Rüdiger tinggal di Madrid sejak 2022
Rüdiger telah bermain untuk klub asal Madrid ini sejak 2022, dan sejak saat itu ia telah tampil dalam 174 pertandingan resmi. Pada 2023, pemain timnas Jerman ini meraih gelar juara Liga Champions untuk kedua kalinya dalam kariernya pada musim pertamanya bersama Real Madrid, setelah sebelumnya ia juga memenangkan trofi tersebut bersama Chelsea FC pada 2021.
Rüdiger berhasil menembus tim utama pada 2012 bersama VfB Stuttgart, sebelum pindah ke AS Roma di Serie A pada 2015, awalnya dengan status pinjaman dan setahun kemudian secara permanen. Ia akhirnya meninggalkan Kota Abadi pada 2017 setelah dua tahun, pindah ke London untuk bergabung dengan Chelsea dengan biaya transfer sebesar 35 juta euro.
Antonio Rüdiger: Catatan statistiknya di Real Madrid
Permainan
174
Gol
8
Assist
4
Kartu kuning
18
Kartu kuning-merah
0
Kartu merah
1