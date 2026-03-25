Menurut Tuttosport, selain Real Madrid dan Juventus Turin, Manchester United dan Liverpool FC juga tertarik untuk merekrut bek tengah tersebut, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas nanti. Selain itu, media tersebut melaporkan bahwa Juventus menawarkan pemain berusia 33 tahun itu kontrak dua tahun dengan nilai total sepuluh hingga dua belas juta euro.

Sebaliknya, tawaran Real Madrid dilaporkan hanya berlaku selama satu tahun dengan nilai lima juta euro. Salah satu faktor penting dalam keputusan Rüdiger adalah ketidakpastian mengenai pelatih di klub Real Madrid. Pelatih sementara Alvaro Arbeloa bisa jadi pilihan tetap di ibu kota Spanyol, tergantung hasil di Liga Champions. Di bawah asuhan pria berusia 43 tahun itu, Rüdiger kembali menjadi pemain inti di lini belakang. Pendahulunya yang dipecat, Xabi Alonso, dikenal bukan penggemar Rüdiger.