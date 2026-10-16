Getty/GOAL
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Akankah saga FFP Man City menghidupkan kembali wacana Liga Super? LIV Golf dijadikan peringatan saat Danny Mills menjelaskan mengapa para pemain superstar akan lebih memilih ‘gelar kebangsawanan’ daripada uang
Rencana Liga Super mendapat penolakan keras dari para penggemar.
Pada musim semi 2021, terungkap bahwa 12 klub besar telah sepakat membentuk kompetisi sendiri, dengan rencana melibatkan 20 tim. Klub-klub raksasa Liga Primer, yakni Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, dan Tottenham, semuanya terlibat.
Enam klub besar tersebut menghadapi penolakan keras dari para suporter, hingga rencana itu akhirnya dibatalkan. Namun, bayang-bayang Liga Super terus membayangi, dengan klub seperti Real Madrid dan Juventus menolak mengubur rencana tersebut sepenuhnya.
Salah satu masalah bagi klub-klub yang mempertimbangkan untuk memutus hubungan dengan UEFA dan FIFA adalah para pemain mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk mewakili negara masing-masing di turnamen internasional. Hal itu akan menyulitkan tercapainya kesepakatan transfer.
Namun, klub-klub itu akan lebih leluasa merekrut pemain karena aturan FFP dan PSR akan dihapus. Hal itu memungkinkan klub seperti City dan tim lain yang memiliki pemilik sangat kaya mengeluarkan uang sesuka hati. Pihak di Stadion Etihad saat ini tengah terlibat perselisihan terkait FFP, dengan 114 dakwaan membayangi kubu biru Manchester dan hukuman paling berat disebut-sebut sebagai kemungkinan.
Jika City memutuskan tidak lagi ingin mengikuti aturan Liga Primer dan Asosiasi Sepak Bola Inggris, mungkinkah mereka tergoda untuk kembali membahas pembentukan Liga Super?
- Getty
Mengapa para pemain menentang Liga Super Eropa
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Mills, mantan bek Manchester City yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, panduan untuk kasino online terbaik, ia mengatakan kepada GOAL: “Itu sangat, sangat sulit.
“Saya sudah membahas hal ini berkali-kali. Agar pemain bisa tampil di sepakbola internasional, FIFA harus mengesahkan kompetisi yang mereka ikuti. Jadi, jika FIFA tidak mengesahkan Super League Anda, tak satu pun pemain itu bisa tampil di kompetisi internasional.
“Sekalipun kita menganggap pemain lebih mengutamakan klub daripada negara, situasinya berbeda ketika menyangkut Piala Dunia dan Piala Eropa. Jika Anda menjuarai Premier League atau Liga Champions, Anda menjadi legenda di klub dan kota Anda. Jika Anda menjuarai Piala Dunia atau Piala Eropa, Anda menjadi legenda bagi negara Anda, mendapat gelar kesatria, dan status itu abadi.
“Kalau sekarang saya bertanya kepada Anda, siapa yang menjuarai Liga Champions pada 2017? Anda mungkin tidak tahu tanpa mencarinya. Ada batasnya seberapa besar dampak prestasi itu. Namun, kalau saya meminta Anda menyebutkan semua negara yang pernah menjuarai Piala Dunia, Anda mungkin bisa menyebutkan hampir semuanya. Anda tahu negara-negara itu.
“Jadi, saya rasa Super League tidak akan pernah bisa berhasil dengan cara seperti itu. Arab Saudi sedikit banyak sudah mencobanya, tetapi tidak benar-benar berhasil. Tiongkok pernah mencobanya lebih dulu dan itu juga tidak benar-benar berhasil. Kompetisi akan selalu dibutuhkan. Dan para pemain terbaik akan selalu ingin bermain di sepakbola internasional.”
LIV Golf membuktikan bahwa proyek-proyek semacam ini bisa gagal.
Cabang olahraga lain juga telah menyaksikan terbentuknya kompetisi independen, seperti LIV Golf, yang menarik sejumlah pemain terbaik dunia dengan janji kontrak bernilai besar dan format baru yang dirancang untuk memikat penonton di seluruh dunia.
Proyek itu kini tengah menjalani proses kepailitan sembari berupaya menggandeng mitra baru dan memperoleh pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan lain tidak selalu lebih baik.
Ketika ditanya tentang kemiripan antara LIV dan Liga Super Eropa, mengingat para pegolf papan atas tetap diizinkan tampil dalam empat turnamen major dan ajang Ryder Cup, Mills mengatakan: “Bagaimana hasilnya? Tidak terlalu bagus.
“Mereka menemukan jalan keluar untuk jangka waktu yang sangat pendek, lalu semuanya berakhir begitu saja. Sebab, kompetisi itu tidak menarik untuk ditonton. Dalam olahraga, selalu ada sesuatu yang dipertaruhkan. Olahraga adalah soal menang dan kalah. Orang-orang pun menginginkan persaingan yang adil.
“Itulah sebabnya struktur liga berjenjang kita begitu sukses, karena ada promosi dan degradasi. Ada harapan, ada pula kehancuran ketika Anda terdegradasi. Jika semuanya menjadi sangat, sangat hambar dan Anda tidak bisa terdegradasi, akan tiba titik ketika, di pertengahan musim, Anda tidak perlu lagi berusaha.
“Seberapa kompetitif pertandingannya? Apakah layak ditonton? Tidak. Inilah sebabnya EFL mengubahnya di Championship menjadi delapan tim dalam babak play-off. Agar persaingannya semakin ketat.
“Lihat tim-tim sekarang, posisi ketujuh atau kedelapan mungkin bisa membawa Anda ke kompetisi Eropa. Itu membuat musim tetap menarik lebih lama. Dulu, ketika memasuki Maret, orang bisa berpikir, ‘ya, posisi kami sudah aman, hasilnya tidak akan banyak berpengaruh, kami tidak akan terdegradasi dan juga tidak akan lolos ke kompetisi Eropa’. Anda pun mengendurkan upaya sebesar 10 hingga 15 persen dan beberapa pertandingan menjadi agak tidak berarti.
“Jika ada Liga Super, kalau Anda tidak berada di empat besar saat musim menyisakan 10 atau 15 pertandingan, Anda akan berpikir, ‘sekarang tidak perlu lagi berusaha’, dan kualitas pertandingan menurun. Orang-orang tidak ingin menontonnya karena tidak ada lagi sesuatu yang dipertaruhkan.
“Kita semua menonton olahraga karena ada sesuatu yang dipertaruhkan, dalam satu atau lain hal. Kita semua menyukai adu penalti karena, pada akhirnya, kita ingin melihat seseorang gagal. Dalam hal itu, olahraga memang kejam. Jika unsur itu dihilangkan, menurut saya, olahraga menjadi tidak menarik untuk ditonton.”
- Getty/GOAL
Manchester City menanti sanksi dalam saga FFP yang berlarut-larut
Belum dapat dipastikan apa yang akan terjadi pada Manchester City, yang tengah mengajukan banding atas putusan awal yang menyatakan mereka bersalah. Ketidakpastian masih menyelimuti Liga Primer dan sepakbola Inggris secara keseluruhan.
Manchester City bisa dikeluarkan dari kasta tertinggi, dikenai pengurangan poin dan embargo transfer. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arti posisi di klasemen liga dan upaya meraih trofi, baik di dalam maupun luar negeri, jika klub asal Manchester itu dijatuhi hukuman terberat, yang bisa membuat gelar-gelar juara utama mereka dicabut.
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