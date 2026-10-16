Cabang olahraga lain juga telah menyaksikan terbentuknya kompetisi independen, seperti LIV Golf, yang menarik sejumlah pemain terbaik dunia dengan janji kontrak bernilai besar dan format baru yang dirancang untuk memikat penonton di seluruh dunia.

Proyek itu kini tengah menjalani proses kepailitan sembari berupaya menggandeng mitra baru dan memperoleh pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan lain tidak selalu lebih baik.

Ketika ditanya tentang kemiripan antara LIV dan Liga Super Eropa, mengingat para pegolf papan atas tetap diizinkan tampil dalam empat turnamen major dan ajang Ryder Cup, Mills mengatakan: “Bagaimana hasilnya? Tidak terlalu bagus.

“Mereka menemukan jalan keluar untuk jangka waktu yang sangat pendek, lalu semuanya berakhir begitu saja. Sebab, kompetisi itu tidak menarik untuk ditonton. Dalam olahraga, selalu ada sesuatu yang dipertaruhkan. Olahraga adalah soal menang dan kalah. Orang-orang pun menginginkan persaingan yang adil.

“Itulah sebabnya struktur liga berjenjang kita begitu sukses, karena ada promosi dan degradasi. Ada harapan, ada pula kehancuran ketika Anda terdegradasi. Jika semuanya menjadi sangat, sangat hambar dan Anda tidak bisa terdegradasi, akan tiba titik ketika, di pertengahan musim, Anda tidak perlu lagi berusaha.

“Seberapa kompetitif pertandingannya? Apakah layak ditonton? Tidak. Inilah sebabnya EFL mengubahnya di Championship menjadi delapan tim dalam babak play-off. Agar persaingannya semakin ketat.

“Lihat tim-tim sekarang, posisi ketujuh atau kedelapan mungkin bisa membawa Anda ke kompetisi Eropa. Itu membuat musim tetap menarik lebih lama. Dulu, ketika memasuki Maret, orang bisa berpikir, ‘ya, posisi kami sudah aman, hasilnya tidak akan banyak berpengaruh, kami tidak akan terdegradasi dan juga tidak akan lolos ke kompetisi Eropa’. Anda pun mengendurkan upaya sebesar 10 hingga 15 persen dan beberapa pertandingan menjadi agak tidak berarti.

“Jika ada Liga Super, kalau Anda tidak berada di empat besar saat musim menyisakan 10 atau 15 pertandingan, Anda akan berpikir, ‘sekarang tidak perlu lagi berusaha’, dan kualitas pertandingan menurun. Orang-orang tidak ingin menontonnya karena tidak ada lagi sesuatu yang dipertaruhkan.

“Kita semua menonton olahraga karena ada sesuatu yang dipertaruhkan, dalam satu atau lain hal. Kita semua menyukai adu penalti karena, pada akhirnya, kita ingin melihat seseorang gagal. Dalam hal itu, olahraga memang kejam. Jika unsur itu dihilangkan, menurut saya, olahraga menjadi tidak menarik untuk ditonton.”