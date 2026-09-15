Getty/GOAL
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Akankah penantian 25 tahun terulang jika Harry Kane mengakhiri paceklik Ballon d'Or Inggris? Pemenang Golden Ball Michael Owen menanti anggota kelima klub eksklusif itu
Beckham & Gerrard nyaris melakukannya tanpa pernah menang
Sejumlah superstar dari Inggris nyaris merasakan kejayaan Ballon d'Or selama bertahun-tahun, dengan Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, dan Jude Bellingham semuanya finis di tiga besar tanpa pernah bisa meraih hadiah utama tersebut.
Dua legenda sepanjang masa, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, menciptakan duopoli luar biasa selama periode 15 tahun dengan mengoleksi 13 kemenangan di antara mereka, dengan GOAT asal Argentina itu menorehkan sejarah berkat delapan kali kemenangan.
Kini mahkota itu kembali diperebutkan, dengan Rodri dan Ousmane Dembele membantu membuka era baru dalam dua edisi Ballon d'Or terakhir. Keduanya kembali masuk persaingan, setelah mengangkat trofi Piala Dunia dan Liga Champions pada 2026, tetapi pemenang baru lainnya diperkirakan akan muncul.
Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise, dan Khvicha Kvaratskhelia semuanya berada dalam perburuan itu, tetapi Kane yang menjadi favorit untuk dinobatkan sebagai 'pemain terbaik di planet ini'. Itu karena ia mencetak 61 gol untuk Bayern musim lalu, ditambah 12 gol untuk Inggris, dan menjadi juara Bundesliga untuk kedua kalinya.
- Getty/GOAL
Bisakah Kane memutus siklus 25 tahun bagi para superstar Inggris?
Setelah seperempat abad, seorang pemain Inggris mungkin segera kembali berada di puncak sepak bola dunia. Owen, orang terakhir yang mencapai level tersebut dan kini menjadi duta Casino.org, membantu para pemain Inggris membandingkan kasino online terbaik yang dipilih untuk pemain Inggris, mengatakan kepada GOAL ketika disampaikan kepadanya bahwa tentunya tidak akan butuh waktu selama itu lagi bagi bintang England lainnya untuk menjadi layak meraih Ballon d’Or: “Saya rasa tidak. Semestinya memang tidak.
“Hanya ada empat dari kami yang pernah memenangkannya sepanjang sejarah. Berapa lamakah sejarahnya? 75 tahun atau semacamnya? Jadi, rata-ratanya adalah setiap 20 tahun, atau sedikit di bawah 20 tahun. Jadi, saat ini kami sudah melampaui rata-rata itu, karena sudah 25 tahun sejak saya memenangkannya.
“Tentu saja, Harry punya peluang bagus untuk itu. Saya memang merasa ini tahun yang cukup terbuka, tetapi saya juga berpikir Harry Kane punya peluang besar untuk memenangkannya. Itu akan menjadi pencapaian luar biasa jika dia berhasil.”
Kane bisa dinobatkan sebagai pemain terbaik di planet ini
Bersama Owen, pemenang lain dari Inggris adalah Stanley Matthews, yang memenangi Ballon d’Or perdana pada 1956, pemenang Piala Dunia Bobby Charlton, serta Kevin Keegan, yang meraih Golden Ball secara beruntun pada 1978 dan 1979.
Kane mengatakan kepada TNT Sports tentang menambahkan namanya ke dalam daftar kehormatan bergengsi itu: “Belum lama ini, saya adalah penggemar yang ingin menjadi pesepakbola profesional, dan sekarang saya ada di sini, memenangi penghargaan, dan Ballon d'Or juga sama.
“Tentu saja, sekarang semuanya di luar kendali saya, itu bergantung pada para pemilih dan orang-orang yang menentukannya. Musim yang saya jalani adalah musim terbaik saya sejauh ini, dan kita lihat saja nanti. Ini situasi yang aneh karena sekarang saya sudah fokus pada musim ini, dan musim berikutnya. Bisakah saya menjadi lebih baik? Bisakah saya berkembang? Tetapi saya juga ingin menghargai apa yang telah saya lakukan.
“Soal opini dalam sepakbola, ada begitu banyak pendapat, begitu banyak argumen untuk pemain yang berbeda, dan orang-orang menyukai pemain ini karena ‘dia cepat’ dan ‘dia punya IQ yang hebat’ dan ‘penyelesaiannya sangat bagus’. Jadi saya pikir itulah yang membuat sepakbola istimewa, semua perdebatan itu, dan Ballon d'Or jelas salah satunya. Saya senang berada dalam persaingan, jadi kita tunggu saja nanti.”
- Getty/GOAL
Catatan 73 gol Kane melampaui rekor gol pribadi terbaik Ronaldo
Bahkan Kane mengaku terkejut karena ia mampu mencatatkan angka-angka "gila" yang dulu hanya bisa dicapai oleh beberapa GOAT. Raihan 73 golnya untuk klub dan tim nasional lebih baik daripada catatan terbaik Ronaldo dalam satu musim, yakni 69 gol, dengan hanya Messi yang berada di atasnya lewat 82 gol.
Masih harus dilihat apakah pencapaian itu akan cukup bagi kapten talismantik Inggris tersebut untuk mengamankan Ballon d'Or miliknya sendiri, dengan trofi bergengsi itu dijadwalkan akan diberikan di London Palladium Theatre pada 26 Oktober.
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