Sejumlah superstar dari Inggris nyaris merasakan kejayaan Ballon d'Or selama bertahun-tahun, dengan Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, dan Jude Bellingham semuanya finis di tiga besar tanpa pernah bisa meraih hadiah utama tersebut.

Dua legenda sepanjang masa, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, menciptakan duopoli luar biasa selama periode 15 tahun dengan mengoleksi 13 kemenangan di antara mereka, dengan GOAT asal Argentina itu menorehkan sejarah berkat delapan kali kemenangan.

Kini mahkota itu kembali diperebutkan, dengan Rodri dan Ousmane Dembele membantu membuka era baru dalam dua edisi Ballon d'Or terakhir. Keduanya kembali masuk persaingan, setelah mengangkat trofi Piala Dunia dan Liga Champions pada 2026, tetapi pemenang baru lainnya diperkirakan akan muncul.

Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise, dan Khvicha Kvaratskhelia semuanya berada dalam perburuan itu, tetapi Kane yang menjadi favorit untuk dinobatkan sebagai 'pemain terbaik di planet ini'. Itu karena ia mencetak 61 gol untuk Bayern musim lalu, ditambah 12 gol untuk Inggris, dan menjadi juara Bundesliga untuk kedua kalinya.