Akankah Nico Paz menolak tawaran Real Madrid? Petinggi Como yakin dapat meyakinkan sang bintang untuk tetap bertahan, sementara klub raksasa Spanyol itu mengincar transfer murah senilai €9 juta
Bintang Serie A yang memicu persaingan transfer
Kenaikan performa Paz di Italia bisa dibilang sangat pesat. Di bawah bimbingan Cesc Fabregas, pemain internasional Argentina ini telah mencetak 11 gol dan enam assist dalam 33 pertandingan, yang mengantarkan Como ke peringkat keempat klasemen Serie A. Di usianya yang baru 21 tahun, nilai pasarnya telah melonjak hingga diperkirakan mencapai €65 juta, sehingga menarik minat klub-klub elit di seluruh Eropa yang menyadari keahlian teknis dan kreativitasnya.
Meskipun minat terus meningkat, Como berharap dapat mempertahankan Paz, karena upaya mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa menjadi daya tarik utama. Meskipun Real Madrid masih memegang 50% hak atasnya hingga 2028, kampanye impresif Como dapat membantu mereka mempertahankan pemain andalan mereka agar tidak kembali ke klub lamanya.
Penawaran menggiurkan Real Madrid senilai €9 juta
Real Madrid berada dalam posisi yang sangat menguntungkan terkait masa depan Paz. Pada Agustus 2024, Paz bergabung dengan klub Serie A yang baru promosi, Como, dengan kontrak empat tahun senilai €6 juta, namun raksasa Spanyol itu dengan cerdik menyisipkan klausul pembelian kembali senilai hanya €9 juta. Mengingat valuasi saat ini sekitar tujuh kali lipat dari jumlah tersebut, mengaktifkan klausul tersebut dianggap sebagai formalitas bagi Florentino Perez, baik niatnya untuk memasukkannya ke dalam skuad Álvaro Arbeloa atau menjualnya kembali dengan keuntungan besar.
Paz bergabung dengan La Fábrica Real Madrid pada 2016 dan melakukan debut seniornya bersama Castilla pada Januari 2022. Ia kemudian melakukan debutnya di tim utama dan Liga Champions melawan Braga pada November 2023, dan akhirnya tampil dalam 8 pertandingan untuk Real Madrid serta mencetak satu gol.
Kepala Como tetap optimis meski Paz mengabaikannya
Carlalberto Ludi, direktur olahraga Como, angkat bicara mengenai situasi ini dan menyatakan keyakinannya bahwa suasana di Stadio Giuseppe Sinigaglia sudah cukup untuk memuaskan sang gelandang. Dalam wawancara dengan Radio Radio TV, Ludi mengatakan: "Nico Paz bahagia di sini. Kemungkinan berpartisipasi dalam kompetisi Eropa bisa meyakinkannya untuk tetap bertahan."
Ludi tetap bersikukuh bahwa klub tidak akan terpengaruh oleh minat dari klub-klub besar hingga situasi menjadi tidak tertahankan. "Ada kemungkinan dia tetap tinggal. Ini adalah lingkungan yang ideal bagi pemain muda: ramah, ambisius, dan berfokus pada peningkatan," tambah Ludi. "Cepat atau lambat akan tiba saatnya seseorang pergi, tetapi saat ini kami tidak merasakan hal itu. Mengingat apa yang bisa kami tawarkan kepadanya, kami tidak khawatir dia akan pergi saat ini."
Faktor Fabregas dan impian Eropa
Hubungan antara Paz dan manajer Fabregas telah menjadi pendorong utama di balik kisah sukses ini. Ludi menyoroti keharmonisan di klub tersebut, dengan menyatakan: "Ada keselarasan penuh antara ambisi Cesc dan ambisi klub; kami menyediakan semakin banyak sumber daya baginya agar ia dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Selama tidak terjadi hal-hal di luar kendali kami, kami akan terus melangkah maju bersama." Stabilitas inilah yang diharapkan Como dapat mengungguli prestise kembalinya Madrid.