Akankah Nico Paz menolak tawaran Real Madrid? Petinggi Como yakin dapat meyakinkan sang bintang untuk tetap bertahan, sementara klub raksasa Spanyol itu mengincar transfer murah senilai €9 juta

Kenaikan performa Paz di Italia bisa dibilang sangat pesat. Di bawah bimbingan Cesc Fabregas, pemain internasional Argentina ini telah mencetak 11 gol dan enam assist dalam 33 pertandingan, yang mengantarkan Como ke peringkat keempat klasemen Serie A. Di usianya yang baru 21 tahun, nilai pasarnya telah melonjak hingga diperkirakan mencapai €65 juta, sehingga menarik minat klub-klub elit di seluruh Eropa yang menyadari keahlian teknis dan kreativitasnya.

Meskipun minat terus meningkat, Como berharap dapat mempertahankan Paz, karena upaya mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa menjadi daya tarik utama. Meskipun Real Madrid masih memegang 50% hak atasnya hingga 2028, kampanye impresif Como dapat membantu mereka mempertahankan pemain andalan mereka agar tidak kembali ke klub lamanya.