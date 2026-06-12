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Akankah Mohamed Salah tetap bertahan jika ia tahu Arne Slot akan pergi? Mantan bintang Liverpool menganalisis alasan di balik kepergian ‘Raja Mesir’ dari takhtanya di Anfield
Rekor Salah di Liverpool: Gol & trofi bersama The Reds
Salah mendapat perpanjangan kontrak di Anfield menjelang akhir musim 2024-25 — setelah mencetak 34 gol pada musim tersebut, meraih gelar juara Liga Premier, dan meraih penghargaan Pemain Terbaik PFA untuk ketiga kalinya.
Beberapa bulan kemudian, ia mendapati dirinya terpinggirkan di bangku cadangan dan melontarkan kritik pedas ke arah Slot dan rekan-rekannya - karena ia mengklaim telah dikorbankan dan dijadikan kambing hitam atas ketidakstabilan performa tim secara keseluruhan.
Ledakan emosi tersebut tampaknya menandai awal dari akhir, sehingga tidak mengherankan ketika diumumkan bahwa Salah akan dibebaskan dari kontraknya yang menguntungkan pada 2026 dan diizinkan untuk menjadi agen bebas.
Perpisahan emosional dengan Merseyside telah diucapkan setelah mencetak 257 gol dalam 442 penampilan. Posisi di antara para legenda Liverpool telah diamankan, tetapi apakah masih ada beberapa cerita lagi yang bisa diceritakan sebelum bab terakhir ditulis?
- Getty/GOAL
Apakah Salah akan tetap bertahan jika dia tahu Slot akan pergi?
Ketika ditanya apakah Salah mungkin tetap bertahan jika ia tahu bahwa pelatih asal Belanda, Slot, akan diberhentikan, Murphy — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama NetBet Football — mengatakan: “Menurut saya, faktor utama yang memengaruhi keputusannya untuk pergi adalah performa dirinya. Saya rasa, jika hubungan dengan manajer jauh lebih baik, selalu ada kemungkinan ia akan tetap bertahan dan mencoba mengembalikan performa terbaiknya di musim kedua.
“Saya pikir dia mungkin merasa—kita semua pernah mengalaminya—bahwa dia tidak bisa lagi mencapai level yang pernah dia capai, jadi mungkin sudah waktunya untuk mundur sebelum situasinya semakin memburuk.
“Faktor Slot pasti ada. Kita terlalu naif jika tidak mengakui hal itu. Ada kemungkinan kecil, sebagai jawaban atas pertanyaan, bahwa jika dia memiliki hubungan yang lebih solid dengan manajer… tapi saya tidak yakin manajer mana pun yang tidak akan berada dalam situasi yang sama dengan Slot dan harus mencoretnya. Jika ada, saya menyarankan bahwa Slot membiarkannya bermain terlalu lama saat dia sedang kesulitan. Para penggemar berteriak agar dia diberi waktu istirahat dan dikeluarkan dari posisi yang rentan karena dia sedang mengalami kesulitan besar. Slot membiarkannya bermain jauh lebih lama daripada yang mungkin dilakukan kebanyakan orang.
“Jadi, saya tidak yakin, terlepas dari apakah Anda akur dengan manajer atau tidak, bahwa manajer mana pun akan membiarkannya tetap bermain. Oleh karena itu, masalah tetap akan muncul.”
Apa yang dikatakan Salah saat perpisahan yang penuh emosi di Anfield
Setelah menyaksikan pertandingan terakhirnya di Anfield, dengan segudang kenangan yang tercipta selama sembilan tahun di Liverpool—cukup untuk dikenang seumur hidup—Salah berkata: “Aku menengok ke belakang dan bertanya-tanya apakah aku menginginkan lebih dari yang telah kucapai. Tidak juga. Kami telah memenangkan segalanya. Kami merasakan cinta dari para penggemar, dan itulah yang paling penting bagiku. Aku akan berada jauh dari sini. Aku pasti akan terharu setiap kali mengingatnya. Aku berharap tim ini tetap berada di posisi ini, terus berjuang untuk segalanya.”
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Ke mana selanjutnya? Salah dikaitkan dengan tim-tim MLS dan Liga Profesional Arab Saudi
Salah — yang telah menjuarai Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, Piala Carabao, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub FIFA bersama Liverpool, serta meraih empat gelar Sepatu Emas dan berbagai penghargaan individu lainnya — belum mengungkap ke mana langkahnya selanjutnya.
Beberapa tim di MLS dikabarkan tertarik padanya, dalam sebuah kepindahan yang akan mempertemukannya dengan Lionel Messi di Amerika Serikat, sementara klub-klub beranggaran besar di Liga Pro Arab Saudi dilaporkan telah mengajukan tawaran yang sangat menggiurkan.