Ketika ditanya apakah Salah mungkin tetap bertahan jika ia tahu bahwa pelatih asal Belanda, Slot, akan diberhentikan, Murphy — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama NetBet Football — mengatakan: “Menurut saya, faktor utama yang memengaruhi keputusannya untuk pergi adalah performa dirinya. Saya rasa, jika hubungan dengan manajer jauh lebih baik, selalu ada kemungkinan ia akan tetap bertahan dan mencoba mengembalikan performa terbaiknya di musim kedua.

“Saya pikir dia mungkin merasa—kita semua pernah mengalaminya—bahwa dia tidak bisa lagi mencapai level yang pernah dia capai, jadi mungkin sudah waktunya untuk mundur sebelum situasinya semakin memburuk.

“Faktor Slot pasti ada. Kita terlalu naif jika tidak mengakui hal itu. Ada kemungkinan kecil, sebagai jawaban atas pertanyaan, bahwa jika dia memiliki hubungan yang lebih solid dengan manajer… tapi saya tidak yakin manajer mana pun yang tidak akan berada dalam situasi yang sama dengan Slot dan harus mencoretnya. Jika ada, saya menyarankan bahwa Slot membiarkannya bermain terlalu lama saat dia sedang kesulitan. Para penggemar berteriak agar dia diberi waktu istirahat dan dikeluarkan dari posisi yang rentan karena dia sedang mengalami kesulitan besar. Slot membiarkannya bermain jauh lebih lama daripada yang mungkin dilakukan kebanyakan orang.

“Jadi, saya tidak yakin, terlepas dari apakah Anda akur dengan manajer atau tidak, bahwa manajer mana pun akan membiarkannya tetap bermain. Oleh karena itu, masalah tetap akan muncul.”