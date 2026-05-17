Arsenal saat ini sedang menikmati salah satu periode paling sukses dalam sejarah modern mereka, dan sosok di balik kebangkitan ini tak diragukan lagi adalah Arteta. Meskipun para penggemar sangat menantikan kabar mengenai perpanjangan kontrak, klub telah memutuskan untuk memprioritaskan gelar-gelar yang saat ini sedang diperebutkan.

Dalam laporannya di saluran YouTube-nya, pakar transfer Fabrizio Romano menjelaskan: “Mikel Arteta masih dalam pembicaraan dengan Arsenal mengenai kontrak baru, tetapi tidak ada yang akan diputuskan atau diselesaikan saat ini. Ini adalah topik yang akan dibahas setelah musim berakhir. Saat ini, fokus penuh tertuju pada gelar Liga Premier dan Liga Champions. Setelah itu, kapan pun bisa menjadi waktu yang tepat bagi Arsenal dan Arteta untuk melanjutkan pembicaraan mereka dan mencoba mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru.”