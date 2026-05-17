Akankah Mikel Arteta menandatangani kontrak baru dengan Arsenal? Kabar penting mengenai masa depan saat The Gunners memburu gelar ganda Liga Premier dan Liga Champions
Pembicaraan perpanjangan kontrak Arteta ditunda
Arsenal saat ini sedang menikmati salah satu periode paling sukses dalam sejarah modern mereka, dan sosok di balik kebangkitan ini tak diragukan lagi adalah Arteta. Meskipun para penggemar sangat menantikan kabar mengenai perpanjangan kontrak, klub telah memutuskan untuk memprioritaskan gelar-gelar yang saat ini sedang diperebutkan.
Dalam laporannya di saluran YouTube-nya, pakar transfer Fabrizio Romano menjelaskan: “Mikel Arteta masih dalam pembicaraan dengan Arsenal mengenai kontrak baru, tetapi tidak ada yang akan diputuskan atau diselesaikan saat ini. Ini adalah topik yang akan dibahas setelah musim berakhir. Saat ini, fokus penuh tertuju pada gelar Liga Premier dan Liga Champions. Setelah itu, kapan pun bisa menjadi waktu yang tepat bagi Arsenal dan Arteta untuk melanjutkan pembicaraan mereka dan mencoba mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru.”
Berusaha meraih gelar ganda bersejarah
The Gunners berada di ambang penulisan sejarah dalam beberapa pekan mendatang. Arsenal memiliki peluang untuk meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah gemilang klub ini, meskipun mereka harus terlebih dahulu melewati jalan yang sulit dan mengalahkan juara bertahan PSG. Di kancah domestik, klub asal London Utara ini berada di jalur yang tepat untuk mengangkat trofi Liga Premier pertama mereka sejak musim 'The Invincibles' pada 2003-04.
Fondasi tim ini adalah pertahanan, sementara kehebatan klub dalam situasi bola mati tidak boleh diabaikan. Arteta adalah orang yang membentuk pendekatan klub terhadap pertandingan, sementara sebagian besar pujian atas kesuksesan klub di bursa transfer harus diberikan kepada direktur olahraga Andrea Berta dan pendahulunya, Edu. Berta dilaporkan siap untuk menyetujui kontrak baru bagi Arteta segera setelah musim ini berakhir.
Imbalan finansial atas keberhasilan
Arteta saat ini terikat kontrak hingga akhir musim depan dan sudah menjadi manajer dengan gaji tertinggi kedua di Liga Premier, dengan penghasilan sekitar £15 juta ($20 juta) per musim. Kontrak baru kemungkinan akan menaikkan nilai gajinya untuk mencerminkan statusnya sebagai salah satu ahli taktik terbaik di dunia sepak bola Eropa.
Pep Guardiola saat ini menduduki peringkat teratas dalam daftar gaji, meskipun ada kemungkinan besar sang pelatih asal Spanyol itu akan meninggalkan Manchester City pada musim panas nanti. Jika Guardiola benar-benar hengkang, mantan manajer Chelsea Enzo Maresca dianggap sebagai kandidat utama untuk menggantikannya di bangku cadangan City, yang berpotensi mengubah lanskap kepelatihan di liga tersebut.
Kestabilan di Emirates
Sementara para pesaing menghadapi masa depan yang tak pasti di bangku cadangan, Arsenal mengandalkan stabilitas yang diberikan Arteta. Pihak manajemen di Emirates Stadium meyakini bahwa mengikat sang pelatih asal Spanyol untuk jangka panjang adalah langkah terpenting yang harus mereka selesaikan, terlepas dari apa pun hasil pertandingan-pertandingan terakhir musim ini. Dengan skuad yang telah dibangun secara cermat untuk bersaing di level tertinggi, The Gunners merasa mereka sedang memasuki periode kesuksesan yang akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan.