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Akankah Michael Carrick dipecat? Michael Owen jelaskan mengapa pelatih Manchester United yang tengah tertekan itu “layak diberi waktu” menjelang rangkaian laga tandang yang “sulit”
Carrick mengawal kelolosan ke Liga Champions
Carrick, yang meraih lima gelar liga kasta tertinggi dan Liga Champions sebagai pemain United, menjawab panggilan darurat dari stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’ pada pertengahan Januari, setelah kepergian pelatih asal Portugal Ruben Amorim.
Ia langsung memberi dampak dengan meraih kemenangan impresif atas Arsenal dan rival sekota Manchester City. Pada akhir musim, Manchester United menempati peringkat ketiga klasemen dan bersiap kembali ke kompetisi elite Eropa.
Kelayakan Carrick untuk menduduki posisi pelatih kepala mustahil diabaikan, sehingga ia menandatangani kontrak dua tahun yang mencakup opsi perpanjangan hingga musim panas 2029. Ia baru menjalani delapan pertandingan sejak kontrak itu berlaku.
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Satu kemenangan dan tak satu pun laga tanpa kebobolan di Liga Primer Inggris pada musim 2026/27
Hanya dua kemenangan yang diraih musim ini, salah satunya atas tim kecil asal Azerbaijan, Sabah. United juga hanya meraih enam dari 18 poin yang tersedia di Premier League, sehingga kembali terpuruk ke paruh bawah klasemen.
Sabah menjadi satu-satunya tim yang mampu mereka cegah mencetak gol. Lini pertahanan yang rapuh pun kesulitan mencatatkan clean sheet, sementara kekhawatiran muncul terkait aktivitas transfer dan minimnya opsi penyerang tengah yang sudah teruji.
Carrick kini berada di bawah sorotan tajam, dengan masa bulan madunya di kursi pelatih jelas telah berakhir. Muncul dugaan bahwa waktunya mungkin tak lama lagi, sehingga performa dan hasil harus segera membaik agar ia terhindar dari pemecatan.
Bandar taruhan menilai keputusan besar untuk memecatnya bisa segera diambil. Para pendukung yang kecewa telah menyuarakan perasaan mereka saat United bermain imbang 1-1 tanpa penampilan meyakinkan melawan Tottenham yang tampil dengan sepuluh pemain. Perubahan lebih lanjut pun mungkin terjadi di Manchester.
Apakah Carrick berada di bawah tekanan besar jelang rangkaian ujian berat?
Ketika ditanya apakah ia khawatir terhadap Carrick menjelang rangkaian tiga laga tandang berturut-turut, dengan empat dari lima pertandingan United berikutnya berlangsung di kandang lawan, mantan striker Manchester United Owen, yang berbicara kepada GOAL sebagai duta Casino.org, tempat para pemain di Inggris dapat menemukan informasi tepercaya tentang kasino daring, mengatakan: “Saya melihat jadwal pertandingan Manchester United berikutnya dan itu benar-benar sulit. Banyak laga tandang.
“Laga tandang berikutnya di Liga Primer adalah melawan Leeds, dan Leeds sedang bermain sangat baik. Tentu kita semua tahu rivalitas mereka. Atmosfernya pasti luar biasa. Mereka akan melihat peluang. Ada kesempatan untuk menang di Elland Road.
“Saya sangat mengagumi Carrick. Menurut saya, ia seharusnya diberi pekerjaan itu. Saya paham ada tekanan yang menyertai pekerjaan tersebut. Tentu saja. Namun, mengingat betapa baiknya ia bekerja musim lalu, saya rasa ia benar-benar harus diberi waktu.
“Kalau Anda lihat, mereka sangat tidak beruntung saat melawan Everton. Mereka mencetak salah satu gol terbaik musim ini lewat sentuhan terakhir dalam pertandingan. Mereka kehilangan poin akibat VAR dalam derbi Manchester. Menurut saya, mereka benar-benar tidak beruntung karena tidak mendapat beberapa poin tambahan.
“Penampilan mereka saat melawan Spurs memang tidak bagus, saya akui, tetapi saya menyukai tim ini. Menurut saya, tim ini sekarang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun terakhir. Dan saya rasa mereka punya potensi untuk menjalani musim yang cukup baik.
“Ada orang-orang yang mencoba memberi tekanan, tetapi menurut saya ia pantas mendapat waktu yang jauh lebih banyak atas apa yang telah ia lakukan sejauh ini.”
- Getty
Akankah Carrick terhindar dari keputusan tergesa-gesa untuk memecatnya di Manchester United?
Sebelum bertandang ke Elland Road, United harus menghadapi laga berat Liga Champions melawan Atletico Madrid di Spanyol. Mereka akan menghadapi Como asuhan Cesc Fabregas yang tampil impresif di Italia pada 21 Oktober. Setelah sempat kembali ke Old Trafford untuk menghadapi Bournemouth, Manchester United kemudian akan bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea.
Belum bisa dipastikan apakah Carrick akan turut bertandang ke London barat, karena para suporter dan anggota dewan harus segera diyakinkan agar mereka bersabar dan menaruh kepercayaan kepadanya, sebagaimana menurut Owen seharusnya dilakukan.
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