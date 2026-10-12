Ketika ditanya apakah ia khawatir terhadap Carrick menjelang rangkaian tiga laga tandang berturut-turut, dengan empat dari lima pertandingan United berikutnya berlangsung di kandang lawan, mantan striker Manchester United Owen, yang berbicara kepada GOAL sebagai duta Casino.org, tempat para pemain di Inggris dapat menemukan informasi tepercaya tentang kasino daring, mengatakan: “Saya melihat jadwal pertandingan Manchester United berikutnya dan itu benar-benar sulit. Banyak laga tandang.

“Laga tandang berikutnya di Liga Primer adalah melawan Leeds, dan Leeds sedang bermain sangat baik. Tentu kita semua tahu rivalitas mereka. Atmosfernya pasti luar biasa. Mereka akan melihat peluang. Ada kesempatan untuk menang di Elland Road.

“Saya sangat mengagumi Carrick. Menurut saya, ia seharusnya diberi pekerjaan itu. Saya paham ada tekanan yang menyertai pekerjaan tersebut. Tentu saja. Namun, mengingat betapa baiknya ia bekerja musim lalu, saya rasa ia benar-benar harus diberi waktu.

“Kalau Anda lihat, mereka sangat tidak beruntung saat melawan Everton. Mereka mencetak salah satu gol terbaik musim ini lewat sentuhan terakhir dalam pertandingan. Mereka kehilangan poin akibat VAR dalam derbi Manchester. Menurut saya, mereka benar-benar tidak beruntung karena tidak mendapat beberapa poin tambahan.

“Penampilan mereka saat melawan Spurs memang tidak bagus, saya akui, tetapi saya menyukai tim ini. Menurut saya, tim ini sekarang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun terakhir. Dan saya rasa mereka punya potensi untuk menjalani musim yang cukup baik.

“Ada orang-orang yang mencoba memberi tekanan, tetapi menurut saya ia pantas mendapat waktu yang jauh lebih banyak atas apa yang telah ia lakukan sejauh ini.”