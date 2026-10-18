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Akankah Michael Carrick bertahan? Pelatih Manchester United sebut pembicaraan soal pemecatan 'tidak penting' jelang laga melawan Leeds
Tekanan kian meningkat di Old Trafford
Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Primer Inggris dengan buruk, membuat Carrick berada di bawah sorotan tajam. Manchester United kini terpuruk di posisi ke-13 setelah hanya mengumpulkan enam poin dari enam pertandingan pertama. Satu-satunya kemenangan atas Ipswich Town yang baru promosi serta hasil imbang 1-1 baru-baru ini melawan Tottenham Hotspur yang bermain dengan sepuluh pemain semakin meningkatkan tekanan terhadap pelatih berusia 45 tahun itu.
United kini akan melintasi Pegunungan Pennine untuk menghadapi rival sengitnya, Leeds United, dalam laga penting di Elland Road pada hari Minggu. Carrick sangat membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri rentetan lima pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Hasil buruk lainnya melawan rival bersejarah mereka itu akan mempercepat pembicaraan mengenai kelayakannya menduduki kursi pelatih di Old Trafford.
- Getty
Klub lebih penting daripada kelangsungan hidup diri sendiri
Meski spekulasi mengenai kelanjutan posisinya semakin ramai, Carrick menegaskan bahwa masa depan pribadinya bukan hal yang penting. Berbicara kepada media pada Jumat, pelatih United itu menekankan bahwa satu-satunya prioritasnya adalah membangkitkan kembali tim.
"Saya benar-benar tidak menganggap ini soal diri saya," kata Carrick dalam konferensi pers jelang pertandingan. "Bukan itu persoalannya. Saya tidak memikirkan, 'Bagaimana saya akan melewati ini? Bagaimana saya akan bertahan? Apa yang perlu saya lakukan untuk menjaga posisi saya?' Itu tidak penting. Yang penting adalah klub sepakbola ini dan memenangkan pertandingan."
Dukungan direksi dan drama ruang ganti
Suasana bergejolak di Manchester tidak hanya terjadi di lapangan. Carrick harus menghadapi gejolak internal, termasuk kritik keras yang dilontarkan bek Lisandro Martinez secara terbuka kepada direktur sepakbola Jason Wilcox. Selain itu, pelatih kepala tersebut baru-baru ini harus membantah klaim mantan pemain United, Nicky Butt, yang menyebut Carrick pernah mengakui secara pribadi bahwa menjadi pelatih “bukan untuknya” sebelum menerima pekerjaan itu pada Januari.
Menepis klaim tersebut, Carrick berkata: “Saya jelas tidak akan berada di sini jika memang begitu, bukan? Ini peran terbaik yang bisa saya miliki. Saya merasa sangat terhormat berada di posisi ini dan merasakan tanggung jawab yang besar, tetapi saya juga punya tekad untuk membawa perubahan dan meraih kesuksesan di sini. Jadi, ya, saya menikmati peran ini.
“Jika Anda tidak siap menghadapi hal itu dan tidak bisa melakukan sesuatu yang sulit, Anda tidak akan pernah menjadi hebat. Jadi, kami harus melewatinya, dan saya menikmatinya sepanjang proses ini.”
Beruntung bagi Carrick, jajaran petinggi Old Trafford tetap mendukungnya. Sejumlah laporan menyebut dewan direksi menilai situasi saat ini “terkendali”, sementara para pemain tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatih mereka. Namun, nama-nama besar seperti Eddie Howe dan Antonio Conte terus dikaitkan dengan posisi tersebut jika klub pada akhirnya memutuskan melakukan pergantian.
- Getty Images Sport
Taruhan besar di Elland Road
Fokus kini sepenuhnya beralih ke laga sengit melawan rival pada Minggu di Elland Road. Meraih poin penuh atas Leeds menjadi hal terpenting bagi Carrick untuk meredakan tekanan berat dan kembali membangun momentum di Liga Primer.
Jika gagal menunjukkan performa meyakinkan, desakan untuk melakukan perubahan hanya akan semakin kuat dan menguji batas kesabaran dewan direksi. Sebaliknya, hasil positif bisa menjadi pemicu penting yang dibutuhkan Manchester United untuk menyelamatkan musim mereka yang tersendat-sendat.
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