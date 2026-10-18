Suasana bergejolak di Manchester tidak hanya terjadi di lapangan. Carrick harus menghadapi gejolak internal, termasuk kritik keras yang dilontarkan bek Lisandro Martinez secara terbuka kepada direktur sepakbola Jason Wilcox. Selain itu, pelatih kepala tersebut baru-baru ini harus membantah klaim mantan pemain United, Nicky Butt, yang menyebut Carrick pernah mengakui secara pribadi bahwa menjadi pelatih “bukan untuknya” sebelum menerima pekerjaan itu pada Januari.

Menepis klaim tersebut, Carrick berkata: “Saya jelas tidak akan berada di sini jika memang begitu, bukan? Ini peran terbaik yang bisa saya miliki. Saya merasa sangat terhormat berada di posisi ini dan merasakan tanggung jawab yang besar, tetapi saya juga punya tekad untuk membawa perubahan dan meraih kesuksesan di sini. Jadi, ya, saya menikmati peran ini.

“Jika Anda tidak siap menghadapi hal itu dan tidak bisa melakukan sesuatu yang sulit, Anda tidak akan pernah menjadi hebat. Jadi, kami harus melewatinya, dan saya menikmatinya sepanjang proses ini.”

Beruntung bagi Carrick, jajaran petinggi Old Trafford tetap mendukungnya. Sejumlah laporan menyebut dewan direksi menilai situasi saat ini “terkendali”, sementara para pemain tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatih mereka. Namun, nama-nama besar seperti Eddie Howe dan Antonio Conte terus dikaitkan dengan posisi tersebut jika klub pada akhirnya memutuskan melakukan pergantian.



