Getty
Diterjemahkan oleh
Akankah Mason Greenwood dan Roberto De Zerbi bersatu kembali di Tottenham? Isu transfer Liga Premier ini dibahas seiring ‘ketegangan yang semakin memuncak’ yang mendorong mantan penyerang Man Utd itu untuk hengkang dari Marseille
Tegangan semakin memuncak di Velodrome
Meskipun tampil gemilang di Ligue 1, masa bakti Greenwood di Prancis selatan tampaknya akan berakhir dengan cara yang rumit. Sebuah laporan dari TeamTalk menyebutkan bahwa "ketegangan yang semakin memuncak" di balik layar membuat kepindahannya pada musim panas ini hampir tak terelakkan, mengingat hubungan sang pemain dengan manajer Marseille saat ini, Habib Beye, telah memburuk secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Pemain berusia 24 tahun ini menghadapi pengawasan internal dan eksternal yang semakin ketat, dengan legenda klub Christophe Dugarry baru-baru ini menyatakan bahwa sang penyerang seharusnya tidak pernah lagi membela tim tersebut setelah performanya menurun. Meskipun statistiknya di lapangan tetap solid, pertanyaan mengenai komitmennya selama sesi latihan telah muncul, mendorong raksasa Prancis tersebut untuk mempertimbangkan menjual aset bintang mereka selama jendela transfer mendatang.
- Getty Images
Pertemuan kembali di London Utara tidak akan terjadi
Spekulasi pun secara alami mengarah ke Tottenham setelah penunjukan mantan manajer Marseille, De Zerbi. Meskipun pelatih asal Italia itu merupakan pendukung setia Greenwood saat di Prancis, reuni di London Utara tampaknya sangat tidak mungkin terjadi.
Tuduhan percobaan pemerkosaan, perilaku mengontrol dan memaksa, serta penyerangan yang menyebabkan cedera fisik terhadap sang penyerang telah dicabut pada Februari 2023. Tottenham Supporters’ Trust dan Proud Lilywhites sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran mereka atas penunjukan De Zerbi karena pembelaannya terhadap sang pemain; oleh karena itu, setiap langkah untuk merekrut Greenwood sendiri akan menghadapi reaksi yang sangat keras. Akibatnya, TeamTalk menambahkan bahwa transfer semacam itu tidak mungkin dilakukan, dengan mencatat bahwa sang penyerang secara efektif tetap terlarang bagi klub-klub Liga Premier dan bahwa Spurs tidak mempertimbangkan langkah tersebut.
Juventus dan Atlético Madrid sedang mengincar
Meskipun pintu ke Liga Premier tampaknya tertutup rapat, Greenwood tidak kekurangan peminat papan atas di tempat lain di benua Eropa. Baik Juventus maupun Atlético Madrid telah lama menunjukkan minat pada sang penyerang, yang mereka anggap sebagai penuntas peluang yang tajam dan mampu meningkatkan kualitas lini depan masing-masing tim. Bagi klub Italia tersebut, transfer ini bisa menjadi bagian dari perombakan taktis yang lebih luas terkait kedalaman skuad mereka saat ini.
Laporan di Italia menyebutkan bahwa Juventus dilaporkan menghidupkan kembali minat mereka saat mereka menyusun rencana strategis untuk membawa sang penyerang ke Turin. Untuk membiayai kesepakatan tersebut, Bianconeri mungkin akan melepas aset bernilai tinggi lainnya ke Liga Premier, menciptakan efek domino yang akan memungkinkan mereka memenuhi harga yang diminta Marseille untuk mantan pemain internasional Inggris tersebut.
- Getty Images Sport
Dampak finansial bagi Manchester United
Marseille membayar sedikit di atas £25 juta ($34 juta) untuk mendatangkan Greenwood dari Manchester United dan diperkirakan akan menuntut keuntungan yang signifikan pada musim panas ini. Setiap kesepakatan di kisaran €50 juta (£43 juta/$59 juta) akan menjadi keuntungan yang lumayan bagi tim Prancis tersebut, tetapi mereka tidak akan menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan dari transfer yang menguntungkan ini. United memasukkan klausul penjualan kembali yang substansial dalam penjualan permanen awal, yang berarti Setan Merah akan mendapatkan rejeki nomplok secara finansial.
Dengan kemungkinan kecil Marseille bermain di Liga Champions musim depan, klub ini berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan pembukuan. Menjual pemain andalan mereka akan memberikan modal yang diperlukan untuk pembangunan kembali di bawah Beye, sekaligus akhirnya menyelesaikan situasi tegang yang telah membayangi paruh kedua musim mereka saat ini.