Akankah Mason Greenwood dan Roberto De Zerbi bersatu kembali di Tottenham? Isu transfer Liga Premier ini dibahas seiring ‘ketegangan yang semakin memuncak’ yang mendorong mantan penyerang Man Utd itu untuk hengkang dari Marseille

Meskipun tampil gemilang di Ligue 1, masa bakti Greenwood di Prancis selatan tampaknya akan berakhir dengan cara yang rumit. Sebuah laporan dari TeamTalk menyebutkan bahwa "ketegangan yang semakin memuncak" di balik layar membuat kepindahannya pada musim panas ini hampir tak terelakkan, mengingat hubungan sang pemain dengan manajer Marseille saat ini, Habib Beye, telah memburuk secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Pemain berusia 24 tahun ini menghadapi pengawasan internal dan eksternal yang semakin ketat, dengan legenda klub Christophe Dugarry baru-baru ini menyatakan bahwa sang penyerang seharusnya tidak pernah lagi membela tim tersebut setelah performanya menurun. Meskipun statistiknya di lapangan tetap solid, pertanyaan mengenai komitmennya selama sesi latihan telah muncul, mendorong raksasa Prancis tersebut untuk mempertimbangkan menjual aset bintang mereka selama jendela transfer mendatang.