Akankah Manchester City menjual Rodri ke Real Madrid? The Blues diberi saran tentang apa yang harus dilakukan terhadap pemenang Ballon d’Or tersebut di tengah kabar transfer yang mengaitkan dirinya dengan ‘gelandang bertahan terbaik di Inggris’
Kontrak Rodri: Menjelang 12 bulan terakhir & ulang tahun ke-30
Saat ini, pemain timnas Spanyol Rodri — yang bergabung dengan City pada 2019 dan telah membantu klub tersebut meraih gelar Premier League, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga — sedang memasuki tahun terakhir kontraknya. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak telah dilakukan, namun belum ada kesepakatan yang ditandatangani.
Situasi tersebut membuat rumor terus beredar, dengan pemenang Euro 2024 - yang dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia pada tahun saat gelar juara benua itu diraih - akan menginjak usia 30 tahun pada bulan Juni. City mungkin harus mengambil keputusan besar terkait masa depan sang pemain dalam beberapa minggu ke depan.
Raksasa La Liga, Real, dilaporkan siap membawa pemain asal Madrid itu kembali ke akar-akarnya, dengan tawaran menarik yang sedang disiapkan, tetapi apakah City harus membuka diri terhadap tawaran untuk pemain yang telah menemukan kembali performa terbaiknya setelah cedera ACL yang parah yang dideritanya pada September 2024?
Haruskah Manchester City mempertimbangkan tawaran dari Real Madrid untuk Rodri?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Barry, mantan gelandang The Blues itu—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui BetMGM—mengatakan: “Menurut saya, jika itu keputusan City, mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankannya. Saya tahu dia sempat cedera, tapi dia perlahan-lahan kembali ke performa yang kita kenal, yaitu sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia.
“Saya pikir, dari sudut pandang City, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Apakah dia akan terpengaruh oleh keputusan Pep, saya tidak yakin, mungkin saja. Tapi, jika saya berada di Man City, saya akan melakukan segala upaya untuk membuatnya bahagia dan mencoba mengikatnya untuk beberapa tahun lagi.
“Saya tahu, di usia 30 tahun, Anda mulai memasuki fase lain, tapi bagi saya, posisi itu dan cara dia bermain, dia pasti masih punya waktu yang panjang. Jika City bisa mendapatkan perpanjangan kontrak darinya, saya pasti akan mendorong hal itu daripada melihatnya dari sudut pandang lain.”
Apakah Anderson bisa direkrut dari Nottingham Forest?
Di tengah-tengah spekulasi tentang kepergian pemain di Etihad, muncul pula banyak spekulasi mengenai calon pemain baru. Elliot Anderson dari Nottingham Forest, yang akan membela Inggris di Piala Dunia musim panas ini, dikabarkan menjadi target tawaran bernilai besar.
Ketika ditanya apakah pemain berusia 23 tahun yang energik ini bisa menjadi pilihan ideal untuk sistem Guardiola, sebagai pengganti yang diminta untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rodri, Barry - yang membantu City meraih gelar Liga Premier pertama mereka pada 2012 - menambahkan: “Menurut saya, jika melihat perbandingan langsung, saya akan mengatakan Elliot Anderson adalah pilihan yang tepat—bukan pengganti sempurna karena gaya bermain mereka sedikit berbeda, tapi dalam hal permainan tanpa bola, saya rasa Elliot adalah gelandang bertahan terbaik yang dimiliki Inggris saat ini. Itu pasti akan menjadi pertimbangan City. Saya sepenuhnya setuju dengan itu.
“Cara Elliot Anderson bermain, dia percaya diri saat menguasai bola, tapi bagi saya, yang menjadi keunggulan Rodri adalah kemampuannya dalam menekan lawan dan membaca permainan saat tidak menguasai bola, yang dia lakukan lebih baik daripada siapa pun. Saya mengerti hal itu. Tentu saja, jika ada minat dari tim lain, City suka ikut campur untuk mencegah mereka berkembang. Jadi, saya mengerti hal itu.”
Rumor transfer: Kabar tentang pemain yang masuk dan keluar dari Etihad
Dikabarkan bahwa City telah mencapai kesepakatan untuk Anderson, dalam upaya mereka menangkis minat klub-klub pesaing terhadap lulusan akademi Newcastle tersebut, meskipun beberapa angka yang dibahas masih jauh di bawah nilai yang dikabarkan ditetapkan oleh Forest.
Mungkin akan ada pergerakan pemain masuk dan keluar dari Etihad dalam beberapa bulan ke depan, seiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul mengenai masa depan Pep Guardiola di bangku cadangan, namun apakah hal tersebut melibatkan Rodri dan Anderson masih belum dapat dipastikan.