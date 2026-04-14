Akankah Manchester City menjual Rodri ke Real Madrid? The Blues diberi saran tentang apa yang harus dilakukan terhadap pemenang Ballon d’Or tersebut di tengah kabar transfer yang mengaitkan dirinya dengan ‘gelandang bertahan terbaik di Inggris’

Saat ini, pemain timnas Spanyol Rodri — yang bergabung dengan City pada 2019 dan telah membantu klub tersebut meraih gelar Premier League, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga — sedang memasuki tahun terakhir kontraknya. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak telah dilakukan, namun belum ada kesepakatan yang ditandatangani.

Situasi tersebut membuat rumor terus beredar, dengan pemenang Euro 2024 - yang dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia pada tahun saat gelar juara benua itu diraih - akan menginjak usia 30 tahun pada bulan Juni. City mungkin harus mengambil keputusan besar terkait masa depan sang pemain dalam beberapa minggu ke depan.

Raksasa La Liga, Real, dilaporkan siap membawa pemain asal Madrid itu kembali ke akar-akarnya, dengan tawaran menarik yang sedang disiapkan, tetapi apakah City harus membuka diri terhadap tawaran untuk pemain yang telah menemukan kembali performa terbaiknya setelah cedera ACL yang parah yang dideritanya pada September 2024?