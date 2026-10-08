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Akankah Man City menemukan ‘celah’ dalam dakwaan FFP? Pertanyaan muncul soal mengapa sanksi belum diumumkan dalam pertarungan panjang yang melibatkan ‘para pemikir hukum terbaik di dunia’
Hukuman dalam pertarungan FFP belum diungkap
Situasi itu, menyusul pernyataan bernada keras dari kasta teratas Inggris yang menuduh pihak-pihak di Etihad Stadium terlibat dalam praktik “palsu”, terus membuat rumor bergulir.
Lebih dari tiga tahun telah berlalu sejak City pertama kali mengetahui bahwa dugaan salah kelola keuangan sedang berada dalam sorotan. Sejak 115 dakwaan pertama kali terungkap, spekulasi mengenai kemungkinan hukuman pun terus bermunculan.
Disebutkan bahwa City bisa didepak dari Premier League, dijatuhi pengurangan poin yang menjamin degradasi, menghadapi embargo transfer jangka panjang, dan dikenai denda sangat besar yang mencakup paket kompensasi untuk rival domestik.
Namun, tidak ada yang tahu pasti seperti apa hasil akhirnya nanti. City bersikeras bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apa pun, dan akan mengajukan banding atas klaim apa pun yang menyatakan sebaliknya, dengan janji akan ada lebih banyak lagi lika-liku dalam saga panjang ini.
- Getty/GOAL
Bisakah Manchester City menemukan celah dalam kasus yang sudah berlangsung lama?
Saat ditanya apakah sikap City bisa dianggap karena mereka memiliki representasi hukum terbaik yang bisa dibeli dengan uang, dengan setiap celah dalam argumen Premier League berpotensi ditemukan, mantan bek Blues Mills, yang berbicara bekerja sama dengan Gambling.com, panduan untuk situs kasino online terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Tanpa diragukan lagi. Mereka sudah memiliki kelompok pengacara terbaik untuk kasus ini selama beberapa tahun sekarang, tetapi mereka tetap dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan. Ini aneh, bukan? Jumlahnya 115, 114 bersalah, satu tidak.
“Tetapi itu juga menunjukkan bahwa panel independen benar-benar mendalami ini dengan cukup menyeluruh dan tidak sekadar berkata, ‘yah, Anda bersalah atas semuanya’. Mereka jelas melihat setiap dakwaan satu per satu.
“Jika ada celah yang bisa dimanfaatkan, Anda akan mengira mereka sudah menemukannya sekarang. Mereka akan tetap memperjuangkan argumen mereka. Tetapi Anda memiliki beberapa pemikir hukum terbaik di dunia dalam kasus ini.
“Setiap cerita punya dua sisi, tetapi dakwaan itu diajukan. Lalu itu dibawa ke panel independen dan panel independen lainnya. Dan ini adalah orang-orang yang sangat cerdas, brilian, tanpa agenda. Saya kenal banyak hakim, banyak orang hukum, banyak pengacara, dan mereka luar biasa tidak memihak. Mereka hanya akan melihat fakta-faktanya, dan mereka memutuskan bahwa pada 114 dakwaan ini, Anda bersalah. Sesederhana itu.
“Jadi Anda mulai berpikir, jika ada celah, tentu itu sudah akan muncul sekarang karena itu pasti sudah menjadi bagian dari argumen City sejak awal.”
Akankah Manchester City membongkar aib para rival?
Saat City diseret ke lumpur, bisa juga dikatakan bahwa kecil kemungkinan mereka akan turun tanpa perlawanan. Jika ada lawan di Premier League yang tidak benar-benar bersih, akankah itu segera terungkap?
Mills menambahkan: “Oh, 100 persen, dan saya yakin mereka sudah melakukannya. Itu juga akan dibalik, dan semua pihak lain akan berkata: ‘Tunggu sebentar, Anda curang. Kami dirugikan dalam hal X, Y, Z. Kami kehilangan bonus finansial ini. Kami terdegradasi karena Anda melakukan ini. Kami tidak lolos ke Liga Champions karena ini. Karena itu, dugaan kecurangan Anda berarti kami sekarang akan menggugat Anda’.
“Dan kita sudah melihat itu. Kita sudah melihat hal itu terjadi di Premier League dengan klub-klub lain. Di situlah situasinya menjadi sedikit buruk, sedikit diperdebatkan, dan bahkan lebih rumit karena bagaimana Anda menanganinya 10 tahun kemudian, delapan tahun kemudian, enam tahun kemudian? Di mana efek berantainya?
“Oke, Anda mungkin terdegradasi pada 2019 atau Anda tidak lolos ke Liga Champions pada 2019, tetapi bagaimana Anda menghitung implikasi finansial dari tujuh tahun terakhir atas apa yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi?
“Kalau saya jadi City, saya akan membalik itu dan berkata: ‘Tunggu sebentar. Kami telah membeli pemain Anda dan membayar jauh di atas harga yang seharusnya, dan karena itu Anda menghasilkan lebih banyak uang berkat kami karena kami membayar harga transfer yang dinaikkan’. Selalu ada dua sisi dari persoalan ini.
“Saya tahu itu argumen yang cukup lemah, tetapi saya yakin itulah yang akan mereka kemukakan dan katakan, ‘yah, kami membayar terlalu mahal dan kami dibuat membayar terlalu mahal untuk setiap pemain, karena itu harga untuk kami dinaikkan dan kami membayar lebih dari nilai pemain Anda, jadi Anda sebenarnya mendapatkan uang berkat kami’. Dan argumen itu akan terus dilemparkan, tetapi kemudian semuanya menjadi lebih rumit lagi. Ini benar-benar berantakan.
“Yang mengejutkan saya adalah belum ada putusan sanksi yang dijatuhkan. Biasanya, dalam sistem hukum, sistem peradilan di pengadilan, Anda dinyatakan bersalah dan kemudian putusan atau sanksi dijatuhkan tidak lama setelahnya. Tampaknya kita tidak akan mendengar apa sanksinya sampai proses banding selesai. Itu cukup tidak biasa.
“Saya tidak mengerti mengapa, jika mereka tahu, jika mereka bersalah dan telah dinyatakan bersalah atas tuduhan-tuduhan ini, lalu mengapa kita tidak bisa tahu sekarang seperti apa sanksinya nanti? Anda kemudian bisa mengajukan banding atas proses itu dan lalu jika Anda kembali dinyatakan bersalah, Anda bisa mengajukan banding setelah itu.
“Saya pikir kita semua seperti berada dalam ketidakpastian karena kita tidak tahu seberapa berat hukumannya. Dan saya pikir itulah masalah yang dimiliki semua orang saat ini. Apa hukumannya? Saat ini, mereka bersalah dalam periode yang sangat, sangat lama. Jadi apa hukumannya? Mengapa kita berpotensi harus menunggu satu tahun lagi sampai kita mengetahui seperti apa sanksinya nanti?”
- Getty
Tenggat waktu untuk putusan setelah banding Manchester City
Tenggat waktu untuk putusan dalam kasus banding City disebut-sebut jatuh pada 23 Januari 2027. Itu berarti masih lebih dari tiga bulan lagi, tanpa garis akhir yang jelas terlihat bagi mereka yang sangat ingin mengakhiri gangguan yang tidak diinginkan ini.
Pihak-pihak di Etihad terus membela posisi mereka, sementara Premier League telah membuka kartunya, dan berbagai kemungkinan hasil masih bisa terjadi, mulai dari sekadar teguran hingga dikeluarkan dari kasta tertinggi.
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