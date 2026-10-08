Saat City diseret ke lumpur, bisa juga dikatakan bahwa kecil kemungkinan mereka akan turun tanpa perlawanan. Jika ada lawan di Premier League yang tidak benar-benar bersih, akankah itu segera terungkap?

Mills menambahkan: “Oh, 100 persen, dan saya yakin mereka sudah melakukannya. Itu juga akan dibalik, dan semua pihak lain akan berkata: ‘Tunggu sebentar, Anda curang. Kami dirugikan dalam hal X, Y, Z. Kami kehilangan bonus finansial ini. Kami terdegradasi karena Anda melakukan ini. Kami tidak lolos ke Liga Champions karena ini. Karena itu, dugaan kecurangan Anda berarti kami sekarang akan menggugat Anda’.

“Dan kita sudah melihat itu. Kita sudah melihat hal itu terjadi di Premier League dengan klub-klub lain. Di situlah situasinya menjadi sedikit buruk, sedikit diperdebatkan, dan bahkan lebih rumit karena bagaimana Anda menanganinya 10 tahun kemudian, delapan tahun kemudian, enam tahun kemudian? Di mana efek berantainya?

“Oke, Anda mungkin terdegradasi pada 2019 atau Anda tidak lolos ke Liga Champions pada 2019, tetapi bagaimana Anda menghitung implikasi finansial dari tujuh tahun terakhir atas apa yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi?

“Kalau saya jadi City, saya akan membalik itu dan berkata: ‘Tunggu sebentar. Kami telah membeli pemain Anda dan membayar jauh di atas harga yang seharusnya, dan karena itu Anda menghasilkan lebih banyak uang berkat kami karena kami membayar harga transfer yang dinaikkan’. Selalu ada dua sisi dari persoalan ini.

“Saya tahu itu argumen yang cukup lemah, tetapi saya yakin itulah yang akan mereka kemukakan dan katakan, ‘yah, kami membayar terlalu mahal dan kami dibuat membayar terlalu mahal untuk setiap pemain, karena itu harga untuk kami dinaikkan dan kami membayar lebih dari nilai pemain Anda, jadi Anda sebenarnya mendapatkan uang berkat kami’. Dan argumen itu akan terus dilemparkan, tetapi kemudian semuanya menjadi lebih rumit lagi. Ini benar-benar berantakan.

“Yang mengejutkan saya adalah belum ada putusan sanksi yang dijatuhkan. Biasanya, dalam sistem hukum, sistem peradilan di pengadilan, Anda dinyatakan bersalah dan kemudian putusan atau sanksi dijatuhkan tidak lama setelahnya. Tampaknya kita tidak akan mendengar apa sanksinya sampai proses banding selesai. Itu cukup tidak biasa.

“Saya tidak mengerti mengapa, jika mereka tahu, jika mereka bersalah dan telah dinyatakan bersalah atas tuduhan-tuduhan ini, lalu mengapa kita tidak bisa tahu sekarang seperti apa sanksinya nanti? Anda kemudian bisa mengajukan banding atas proses itu dan lalu jika Anda kembali dinyatakan bersalah, Anda bisa mengajukan banding setelah itu.

“Saya pikir kita semua seperti berada dalam ketidakpastian karena kita tidak tahu seberapa berat hukumannya. Dan saya pikir itulah masalah yang dimiliki semua orang saat ini. Apa hukumannya? Saat ini, mereka bersalah dalam periode yang sangat, sangat lama. Jadi apa hukumannya? Mengapa kita berpotensi harus menunggu satu tahun lagi sampai kita mengetahui seperti apa sanksinya nanti?”