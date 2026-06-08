Sebenarnya, perjalanan Tim Nasional Wanita AS di Brasil memang tak pernah dimaksudkan untuk berjalan mudah atau nyaman. Itulah intinya.

Melawan rival Olimpiade mereka, di hadapan lebih dari 31.000 penggemar yang riuh di Sao Paulo, USWNT mendapatkan ujian yang diinginkan Emma Hayes dari tur bulan Juni ini. Hanya saja, hasilnya tidak sesuai harapan timnya. Sophia Wilson memberikan awal yang sempurna bagi Amerika Serikat dengan mencetak gol pada menit kedua dan menjadi ibu ke-9 yang mencetak gol untuk USWNT, tetapi Brasil langsung membalasnya. Gol pada menit ke-11 dan ke-14 memberi tuan rumah keunggulan 2-1 yang tidak mereka lepaskan, mengamankan kemenangan kedua berturut-turut atas AS dan kelima sepanjang sejarah.

Bagi USWNT, ada hal-hal positif. Tekanan awal yang ditunjukkan menjanjikan, Wilson tampil tajam dalam penampilan internasional pertamanya sejak kembali dari cuti melahirkan, dan Trinity Rodman juga turun sebagai starter saat Hayes terus mengintegrasikan kembali pemain-pemain kunci serangan ke dalam tim. Namun, ada juga masalah yang jelas. Lini tengah terlihat terputus-putus, dan barisan belakang yang terdiri dari Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox, dan Gisele Thompson kesulitan menghadapi barisan depan Brasil yang tak kenal lelah.

Reuni lengkap "Triple Espresso" juga harus ditunda. Meskipun Wilson dan Rodman menjadi starter, Mallory Swanson tidak bermain karena Hayes terus mengelola kembalinya Swanson setelah cuti melahirkan. Swanson dipanggil ke pemusatan latihan setelah tidak tampil untuk USWNT sejak Olimpiade Paris 2024, dan Hayes mengatakan sebelum perjalanan bahwa staf telah bekerja sama erat dengan Swanson dan Chicago Stars dalam rencana kembalinya ke lapangan.

Ada juga ketidakpastian seputar Rodman, yang keluar tak lama setelah mengalami cedera setelah mendapat kartu kuning. Hayes tidak memberikan pembaruan terperinci, dan ketika ditanya perubahan apa yang mungkin terjadi pada pertandingan kedua hari Selasa, ia menjawab secara umum.

"Saya tidak akan membicarakan perubahan untuk besok, tetapi yang akan saya katakan adalah bahwa tidak peduli seberapa banyak Anda mempersiapkan diri untuk hal-hal tertentu, Anda tidak akan tahu sebelum benar-benar mengalaminya," kata Hayes.

Kondisi lapangan menambah tantangan lain, dengan para pemain terpeleset sepanjang pertandingan, meskipun Hayes menolak menggunakan hal itu sebagai alasan.

"Saya tidak ingin fokus pada hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan," kata Hayes. "Apakah saya melihat banyak pemain terpeleset? Ya, saya melihatnya, tetapi bagi saya, saya tidak akan fokus pada hal itu karena saya tidak bisa mengendalikannya."

Sebaliknya, Hayes memandang pertandingan ini sebagai sebuah pelajaran.

"Saya pikir saat bermain melawan Brasil, Anda harus menerima bahwa ini adalah pertandingan yang penuh dengan momen krusial," kata Hayes. "Saya pikir Brasil memanfaatkan peluang mereka dengan sangat baik, dan di awal pertandingan mereka membuat segalanya sangat sulit bagi kami. Itu adalah pelajaran berharga bagi tim saya, dan itulah mengapa kami ada di sini, untuk mengalami hal itu."

Kini saatnya memberikan respons. Kedua tim akan bertemu lagi pada Selasa di Neo Química Arena di São Paulo, di mana Hayes mungkin akan menggunakan pasangan bek tengah yang berbeda, merombak lini tengah, atau menggunakan kiper baru di gawang. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah USWNT dapat menangani tekanan Brasil dengan lebih baik pada pertemuan kedua ini - dan apakah kembalinya Swanson akhirnya dapat membawa trio Triple Espresso yang terkenal kembali bersatu di lapangan.

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