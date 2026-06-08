Goal.com
LiveTiket
USWNT Roster GFXGOAL

Diterjemahkan oleh

Akankah Mallory Swanson kembali bermain saat tim Amerika Serikat berusaha membalas kekalahan dalam laga persahabatan penting menjelang kualifikasi Piala Dunia? Lima hal kunci menjelang laga ulang USWNT melawan Brasil

FEATURES
Women's football
USA
S. Wilson
T. Rodman

Timnas Wanita AS akan kembali berhadapan dengan Brasil pada bulan Juni, saat tim asuhan Emma Hayes berusaha membalas kekalahan 2-1 pada Sabtu lalu. GOAL mengulas poin-poin utama menjelang kick-off.

Sebenarnya, perjalanan Tim Nasional Wanita AS di Brasil memang tak pernah dimaksudkan untuk berjalan mudah atau nyaman. Itulah intinya.

Melawan rival Olimpiade mereka, di hadapan lebih dari 31.000 penggemar yang riuh di Sao Paulo, USWNT mendapatkan ujian yang diinginkan Emma Hayes dari tur bulan Juni ini. Hanya saja, hasilnya tidak sesuai harapan timnya. Sophia Wilson memberikan awal yang sempurna bagi Amerika Serikat dengan mencetak gol pada menit kedua dan menjadi ibu ke-9 yang mencetak gol untuk USWNT, tetapi Brasil langsung membalasnya. Gol pada menit ke-11 dan ke-14 memberi tuan rumah keunggulan 2-1 yang tidak mereka lepaskan, mengamankan kemenangan kedua berturut-turut atas AS dan kelima sepanjang sejarah.

Bagi USWNT, ada hal-hal positif. Tekanan awal yang ditunjukkan menjanjikan, Wilson tampil tajam dalam penampilan internasional pertamanya sejak kembali dari cuti melahirkan, dan Trinity Rodman juga turun sebagai starter saat Hayes terus mengintegrasikan kembali pemain-pemain kunci serangan ke dalam tim. Namun, ada juga masalah yang jelas. Lini tengah terlihat terputus-putus, dan barisan belakang yang terdiri dari Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox, dan Gisele Thompson kesulitan menghadapi barisan depan Brasil yang tak kenal lelah.

Reuni lengkap "Triple Espresso" juga harus ditunda. Meskipun Wilson dan Rodman menjadi starter, Mallory Swanson tidak bermain karena Hayes terus mengelola kembalinya Swanson setelah cuti melahirkan. Swanson dipanggil ke pemusatan latihan setelah tidak tampil untuk USWNT sejak Olimpiade Paris 2024, dan Hayes mengatakan sebelum perjalanan bahwa staf telah bekerja sama erat dengan Swanson dan Chicago Stars dalam rencana kembalinya ke lapangan.

Ada juga ketidakpastian seputar Rodman, yang keluar tak lama setelah mengalami cedera setelah mendapat kartu kuning. Hayes tidak memberikan pembaruan terperinci, dan ketika ditanya perubahan apa yang mungkin terjadi pada pertandingan kedua hari Selasa, ia menjawab secara umum.

"Saya tidak akan membicarakan perubahan untuk besok, tetapi yang akan saya katakan adalah bahwa tidak peduli seberapa banyak Anda mempersiapkan diri untuk hal-hal tertentu, Anda tidak akan tahu sebelum benar-benar mengalaminya," kata Hayes.

Kondisi lapangan menambah tantangan lain, dengan para pemain terpeleset sepanjang pertandingan, meskipun Hayes menolak menggunakan hal itu sebagai alasan.

"Saya tidak ingin fokus pada hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan," kata Hayes. "Apakah saya melihat banyak pemain terpeleset? Ya, saya melihatnya, tetapi bagi saya, saya tidak akan fokus pada hal itu karena saya tidak bisa mengendalikannya."

Sebaliknya, Hayes memandang pertandingan ini sebagai sebuah pelajaran.

"Saya pikir saat bermain melawan Brasil, Anda harus menerima bahwa ini adalah pertandingan yang penuh dengan momen krusial," kata Hayes. "Saya pikir Brasil memanfaatkan peluang mereka dengan sangat baik, dan di awal pertandingan mereka membuat segalanya sangat sulit bagi kami. Itu adalah pelajaran berharga bagi tim saya, dan itulah mengapa kami ada di sini, untuk mengalami hal itu."

Kini saatnya memberikan respons. Kedua tim akan bertemu lagi pada Selasa di Neo Química Arena di São Paulo, di mana Hayes mungkin akan menggunakan pasangan bek tengah yang berbeda, merombak lini tengah, atau menggunakan kiper baru di gawang. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah USWNT dapat menangani tekanan Brasil dengan lebih baik pada pertemuan kedua ini - dan apakah kembalinya Swanson akhirnya dapat membawa trio Triple Espresso yang terkenal kembali bersatu di lapangan.

GOAL menyajikan lima kunci untuk pertandingan kedua melawan Brasil pada hari Selasa...

  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Sempurnakan kerja sama di lini tengah

    Hayes menurunkan trio gelandang yang terdiri dari Claire Hutton dari Bay FC serta duet Lindsey Heaps dan Lily Yohannes dari OL Lyonnes, sebuah formasi yang masuk akal mengingat absennya Sam Coffey dalam pemusatan latihan ini.

    Ada momen-momen bagus dari ketiganya. Mereka menyesuaikan diri dengan tempo dan tekanan permainan serta menunjukkan sekilas kualitas teknis yang diinginkan Hayes di lini tengah. Namun, permainan mulai lebih terbuka setelah pergantian pemain, meskipun perubahan tersebut tidak semuanya terjadi di lini tengah.

    Masuknya Michelle Cooper dan Avery Patterson memberikan kehadiran fisik yang lebih kuat di lini depan dan sayap, yang terbukti berguna melawan Brasil. Keduanya mampu bersaing dalam duel satu lawan satu, memperlebar lapangan, dan menciptakan lebih banyak waktu dan ruang bagi lini tengah untuk menguasai bola.

    Rose Lavelle dan Jaedyn Shaw juga masuk ke lini tengah pada akhir babak kedua. Keduanya tidak memiliki banyak waktu untuk mengubah jalannya pertandingan, tetapi keduanya membantu menjaga tempo tetap tinggi dan memastikan level permainan tidak menurun.

    Keseimbangan itu akan menjadi kunci dalam pertandingan ulang. Melawan Brasil, USWNT tidak boleh terjebak dalam duel-duel konstan tanpa menemukan momen yang tepat untuk menembus tekanan.

    "Jika Anda selalu bertarung tanpa melepaskan bola, Anda bermain sesuai dengan kekuatan Brasil," kata Hayes. "Seperti yang akan dikatakan ayah saya kepada saya, bersihkan mulut Anda, lanjutkan, dan bersiaplah untuk yang berikutnya."

    • Iklan
  • Claudia Dickey USWNTGetty Images

    Momen siapa pun di bawah mistar gawang

    Situasi penjaga gawang Hayes masih belum jelas, namun pemusatan latihan tim Brasil memberikan petunjuk lain mengenai perkembangan terkini.

    Claudia Dickey, Mandy McGlynn, dan Phallon Tullis-Joyce adalah tiga penjaga gawang yang awalnya dipanggil ke kamp, sebelum Tullis-Joyce absen karena cedera dan digantikan oleh Jane Campbell. Kelompok tersebut termasuk yang paling konsisten dalam kamp-kamp USWNT belakangan ini, tetapi posisi nomor satu masih terasa terbuka.

    McGlynn menjadi starter dalam pertemuan pertama dengan Brasil, dengan Campbell di bangku cadangan dan Dickey tidak masuk dalam skuad pertandingan. Jika tersedia, Dickey tampaknya akan menjadi kandidat yang logis untuk diturunkan dalam pertemuan kedua pada hari Selasa.

    Catatan statistik McGlynn menunjukkan dua gol kebobolan dalam 14 menit pertama, namun keduanya bukan kesalahan utamanya. Tekanan awal Brasil membuat USWNT langsung tertekan, dan McGlynn harus menghadapi pertandingan yang menjadi terbuka dan kacau hampir sejak awal. Ia tetap mencatatkan empat penyelamatan dari enam tembakan tepat sasaran Brasil.

    "Inilah tepatnya yang ingin kami latih," kata McGlynn setelah pertandingan. "Berada di lingkungan seperti ini — bising dan kacau, tapi kami ingin merasa tidak nyaman, sehingga saat ini tahun depan, kami akan merasa nyaman."

    Itulah gambaran besar bagi Hayes. McGlynn cukup stabil saat menguasai bola di kaki dalam pertandingan transisi, dan dia harus mengatur barisan belakang yang belum pernah bermain bersama sebelumnya. Pertahanan USWNT tidak sempurna malam itu, tapi mengingat tekanan, kerumunan, dan kelompok yang tidak familiar di depannya, McGlynn menangani kekacauan itu dengan cukup baik.

    Sekarang pertanyaannya adalah apakah Hayes akan memberi kesempatan kepada Dickey atau Campbell dalam pertandingan ulang, atau tetap mempertahankan McGlynn saat persaingan penjaga gawang terus terbentuk.

  • Sophia Wilson, USWNTGetty

    Harus lebih ilmiah

    Timnas Wanita AS memiliki peluang untuk membalikkan keadaan saat melawan Brasil. Masalahnya adalah mereka gagal memanfaatkan momen-momen tersebut dengan lebih baik.

    Setelah gol pembuka Wilson di menit kedua, tim Amerika kesulitan menguasai kembali permainan setelah Brasil membalas dengan dua gol cepat. USWNT bermain lebih baik setelah jeda dan menciptakan peluang, tetapi umpan akhir, sentuhan akhir, dan detail kecil dalam penguasaan bola tidak cukup tajam untuk memaksa terjadinya gol penyama kedudukan.

    "Saya pikir jika Anda melihat pertandingan ini secara keseluruhan, di babak kedua kami tampil dan menciptakan peluang, [tetapi] kami seharusnya bisa mencetak gol," kata kapten USWNT Lindsey Heaps. "Saya pikir ada bagian-bagian di babak pertama, mungkin 15 menit pertama [di mana] kami membutuhkan sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan permainan."

    Hayes memiliki pandangan yang serupa. USWNT memulai dengan baik, tetapi Brasil lebih klinis begitu permainan terbuka.

    "Faktanya, kami memulai pertandingan dan mencetak gol," kata Hayes. "Tapi Anda harus bersaing dan tetap dalam permainan, dan saya pikir Brasil memanfaatkan peluang mereka dengan sangat baik di awal pertandingan dan membuat kami kesulitan, dan itu adalah pelajaran berharga bagi tim saya."

    Di situlah pertandingan ulang pada Selasa menjadi penting. USWNT tidak hanya perlu menciptakan peluang; mereka perlu lebih efisien dalam memanfaatkannya. Mereka juga perlu menjaga bola dengan lebih baik, memenangkan lebih banyak duel, dan mengelola momen-momen kecil yang menghalangi mereka mencetak gol penyeimbang pada pertemuan pertama.

    "Saya masih memiliki banyak pemain muda di lapangan, ini pengalaman pertama mereka," kata Hayes. "Jadi, kami akan jauh lebih baik dalam hal itu."

  • Trinity Rodman, USWNTGetty

    Menembus tekanan dan kekacauan Brasil

    Tekanan yang diberikan Brasil saja sudah cukup berat. Ditambah dengan suasananya, pertandingan Sabtu lalu pun menjadi lingkungan yang tidak nyaman—persis seperti yang diinginkan Hayes agar timnya alami.

    Tantangan yang sama akan menanti lagi pada hari Selasa. Brasil akan menekan, penonton akan bersorak-sorai, dan USWNT harus mengelola kekacauan itu dengan lebih baik daripada yang mereka lakukan pada pertemuan pertama. Namun, keuntungannya adalah bahwa tim Amerika kini telah merasakannya sekali. Mereka tahu seperti apa tekanan itu, seperti apa tempo permainannya, dan seberapa cepat Brasil dapat menghukum kesalahan.

    Setelah pertandingan, Heaps menyoroti kombinasi gaya bermain Brasil dan atmosfer sebagai penyesuaian terbesar.

    "Itu adalah kekacauan yang dibawa oleh tim Brasil ini," kata Heaps. "Fisik mereka dan cara mereka memainkan permainan, tetapi juga atmosfer di mana kami baru saja bermain, betapa luar biasanya pengalaman itu."

    Dia menambahkan: "Inilah yang akan kalian alami dan menghadapi suporter yang menentang kalian seperti itu, siulan, dan tidak bisa mendengar apa pun."

    Hayes juga mengakui bahwa lingkungan tersebut berbeda dari apa pun yang pernah dialami beberapa pemainnya.

    "Saya yakin bagi banyak pemain saya, ini adalah pertama kalinya mereka mengalami intensitas dari penonton," kata Hayes. "Saya pikir Brasil memanfaatkan peluang mereka dengan sangat baik di awal pertandingan dan membuat segalanya sangat sulit bagi kami, dan itu adalah pelajaran berharga bagi tim saya, dan atmosfer tentu saja berkontribusi pada hal itu."

    Hal itu menjadikan pertandingan ulang sebagai tolok ukur yang berguna. Timnas Wanita AS tidak perlu merasa nyaman pada hari Selasa. Mereka perlu menunjukkan bahwa mereka bisa mengatasi ketidaknyamanan dengan lebih baik.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kembalinya Sophia Wilson sangat penting

    Wilson tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya.

    Hanya 96 detik setelah pertandingan Sabtu dimulai, Rodman memaksa terjadinya turnover di area pertahanan Brasil, dan Wilson menyelesaikan sisanya. Dia merebut bola lepas, menerobos ke dalam, dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut bawah gawang untuk mencetak gol pertamanya bersama USWNT sejak Oktober 2024.

    Itu adalah momen yang menunjukkan dengan tepat apa yang masih diberikan Wilson kepada tim ini. Brasil bermain sangat agresif sepanjang pertandingan dan memberinya sedikit ruang untuk beraksi, tetapi dia tetap bertahan di lini depan dan masih menemukan cara untuk memanfaatkan satu kesalahan.

    "Selalu terasa menyenangkan bisa mencetak gol untuk tim ini dan berkontribusi sebisa mungkin," kata Wilson setelah pertandingan. "Tentu saja, setelah gol itu tercipta, kami harus bermain lebih baik dalam mengendalikan permainan dan mempertahankan keunggulan, tetapi ini adalah ujian yang sangat bagus bagi kami."

    Heaps sangat senang melihat Wilson kembali mencetak gol, terutama mengingat betapa sulitnya Brasil membuat pertandingan ini baginya.

    "Saya pikir itulah yang dia lakukan terbaik," kata Heaps. "Saya pikir ini adalah pertandingan yang sangat sulit baginya, hanya karena cara mereka bermain melawan dia, tapi saya pikir ketika Sof berada dalam situasi seperti itu, saat dia menggiring bola di garis belakang, tidak ada yang bisa menghentikannya."

    Itulah pelajaran yang bisa dipetik USWNT menjelang pertandingan Selasa. Bahkan ketika pertandingan berlangsung keras, kacau, dan tidak nyaman, Wilson hanya membutuhkan satu celah untuk mengubahnya.

Friendlies
Brazil crest
Brazil
BRA
USA crest
USA
USA