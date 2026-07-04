AFP
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Akankah Luka Modric tetap bertahan? Ruben Amorim berusaha meyakinkan gelandang senior tersebut untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak di AC Milan
Amorim menjadikan Modric sebagai prioritas
Ruben Amorim langsung tancap gas di Milan, dan prioritas utamanya adalah memastikan masa depan jangka pendek bagi sosok paling berpengalaman di klub tersebut. Pelatih asal Portugal ini memandang Luka Modric bukan sekadar pemain rotasi, melainkan sebagai pilar utama bagi budaya ruang ganti yang ingin ia bangun di Milan.
Menurut La Gazzetta dello Sport, Amorim telah melakukan percakapan telepon dengan pemain internasional Kroasia tersebut. Manajer ini sangat berharap Modric akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak satu tahun yang tercantum dalam kontraknya saat ini, karena ia yakin bahwa kualitas teknis dan mentalitas kelas atas Modric tetap tak tertandingi meskipun usianya semakin bertambah.
- AFP
Kekecewaan di Liga Champions tak mampu memutus ikatan dengan San Siro
Meskipun perjanjian administratif yang pasti belum ditandatangani secara resmi, terdapat keselarasan niat yang mutlak di antara kedua belah pihak untuk memperpanjang kerja sama ini. Mantan bintang Real Madrid tersebut telah beradaptasi dengan baik di Milan selama setahun terakhir—suatu kenyamanan yang semakin diperkuat oleh ikatan keluarga pribadinya, termasuk putrinya, Ema, yang berkembang pesat di akademi Milan U-13.
Awalnya, Modric sempat memiliki keraguan kompetitif yang samar-samar terkait perpanjangan masa tinggalnya setelah Rossoneri secara matematis gagal mengamankan tiket ke Liga Champions untuk musim mendatang. Namun, daya tarik untuk memimpin kampanye ambisius di Liga Eropa, ditambah dengan tantangan yang memacu semangat untuk mengembalikan klub raksasa bersejarah ini ke papan atas Eropa, telah berhasil membentuk kembali motivasi taktisnya.
AC Milan bersiap menyambut era baru
Jika Modric menyelesaikan formalitas kontraknya, tahun keduanya di San Siro akan terlihat sangat berbeda dari sistem pertahanan kaku yang diterapkan di bawah mantan manajer Max Allegri. Kedatangan Amorim menandai transisi menuju skema taktis menyerang yang sangat menuntut, yang akan memerlukan perubahan total dalam cara mengelola menit bermain sang pemain berusia 40 tahun tersebut.
Di bawah manajer asal Portugal yang baru ini, sang veteran tidak lagi diharapkan untuk menjadi tumpuan utama di setiap menit pertandingan yang dilakoni. Dengan Milan yang akan menghadapi jadwal kompetisi domestik yang melelahkan serta perjalanan jauh untuk Liga Europa, Amorim berencana menggunakan Modric dengan presisi tinggi, memanfaatkan visi elitnya dalam interval yang disesuaikan untuk memaksimalkan dampaknya.
- AFP
Statistik Modric menceritakan segalanya
Modric, yang akan merayakan ulang tahun ke-41 pada bulan September, tampil dalam 37 pertandingan untuk Milan di semua kompetisi musim lalu, 32 di antaranya sebagai starter, dan menghabiskan 2.864 menit di lapangan sambil menyumbang dua gol dan tiga assist.
Di Piala Dunia, gelandang veteran ini menjadi starter di keempat pertandingan Kroasia – melawan Inggris, Panama, Ghana, dan Portugal – serta memberikan satu assist dalam kemenangan atas Ghana sebelum perjalanannya di turnamen tersebut berakhir di babak 32 besar, saat Kroasia kalah 2-1 dari tim Portugal asuhan Cristiano Ronaldo.
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