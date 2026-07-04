Akankah Luka Modric tetap bertahan? Ruben Amorim berusaha meyakinkan gelandang senior tersebut untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak di AC Milan

Ruben Amorim langsung tancap gas di Milan, dan prioritas utamanya adalah memastikan masa depan jangka pendek bagi sosok paling berpengalaman di klub tersebut. Pelatih asal Portugal ini memandang Luka Modric bukan sekadar pemain rotasi, melainkan sebagai pilar utama bagi budaya ruang ganti yang ingin ia bangun di Milan.

Menurut La Gazzetta dello Sport, Amorim telah melakukan percakapan telepon dengan pemain internasional Kroasia tersebut. Manajer ini sangat berharap Modric akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak satu tahun yang tercantum dalam kontraknya saat ini, karena ia yakin bahwa kualitas teknis dan mentalitas kelas atas Modric tetap tak tertandingi meskipun usianya semakin bertambah.



