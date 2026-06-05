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Akankah Luka Modric mendapat pesaing yang sepadan? Ivan Perisic meramalkan pemenang Ballon d’Or mendatang saat Kroasia terus melahirkan ‘bakat-bakat hebat’
Dari Ivanisevic & Cilic hingga Suker & Boban: Kroasia melahirkan bintang-bintang dunia
Sebuah negara dengan populasi kurang dari empat juta jiwa telah menunjukkan prestasi yang jauh melampaui kapasitasnya dalam hal melahirkan idola olahraga. Goran Ivanisevic dan Marin Cilic adalah juara Grand Slam di dunia tenis, sementara Toni Kukoc pernah bermain bersama Michael Jordan dalam tim legendaris Chicago Bulls yang berhasil meraih tiga gelar juara NBA Finals.
Di lapangan sepak bola, sebelum Modric dan kawan-kawan menjadi sorotan, ada Davor Suker, Zvonimir Boban, dan Robert Prosinecki — bintang-bintang yang bersinar di klub-klub seperti Real Madrid, Barcelona, dan AC Milan.
Standar tersebut telah ditingkatkan oleh ikon-ikon generasi modern, dengan negara yang terbiasa melawan tren dan membalikkan prediksi ini berhasil mencapai final Piala Dunia. Modric melakukannya dengan cara yang paling spektakuler saat mematahkan duopoli Ballon d’Or yang dinikmati oleh legenda sepanjang masa, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.
- MACKAGE
Akankah Kroasia kembali melahirkan pemenang Ballon d'Or yang setara dengan Modric?
Di usia 40 tahun, ia masih tampil prima sambil bersiap untuk kembali meramaikan ajang unggulan FIFA, namun apakah Kroasia akan pernah memiliki pemain lain yang mampu mencapai prestasi setinggi itu? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Perisic, sang pemain sayap yang telah membela timnas sebanyak 153 kali—dalam wawancara bersama MACKAGE—mengatakan kepada GOAL: “Kroasia selalu memiliki talenta hebat, terutama di bidang sepak bola. Untuk sebuah negara dengan populasi kurang dari empat juta jiwa, apa yang telah kami raih selama bertahun-tahun sungguh istimewa.
“Kemenangan Luka dalam Ballon d’Or mengingatkan dunia bahwa Kroasia mampu mencapai tingkat keunggulan tertinggi. Saya sangat yakin bahwa akan ada banyak prestasi hebat lainnya bagi Kroasia di masa depan dan semoga lebih banyak kemenangan di bidang sepak bola.”
Semangat semakin memuncak di skuad Kroasia yang bangga menjelang Piala Dunia 2026
Beberapa di antaranya diperkirakan akan datang dalam beberapa minggu ke depan, mengingat Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni. Ketika ditanya tentang bagaimana suasana hati skuad asuhan Zlatko Dalic menjelang turnamen besar lainnya, bintang PSV Perisic—yang baru saja meraih gelar Eredivisie lagi—menambahkan: “Saya merasa bersemangat dan fokus! Setiap Piala Dunia itu tak terlukiskan karena kami merasakan dukungan dan harapan tinggi dari seluruh negara.
“Tekanan memang besar, tapi itu adalah motivator terbesar, dan selalu menjadi kehormatan mewakili Kroasia di panggung dunia. Dan tiba di AS dengan mengenakan koleksi kapsul MACKAGE kami membuat pengalaman ini semakin berkesan.”
MACKAGE berkolaborasi dengan Kroasia untuk menghadirkan koleksi busana yang terinspirasi dari salah satu seragam paling ikonik di dunia olahraga. Ketika ditanya bagaimana warna-warna tersebut menjadi lambang kehormatan, Perisic (37 tahun) – yang melakukan debut internasionalnya pada 2011 – mengatakan: “Setiap kali saya melihat warna-warna Kroasia, saya merasa bangga yang luar biasa, dan saya yakin seluruh tim merasakan hal yang sama.
“Mengenakan warna-warna ini di dalam dan di luar lapangan selalu menjadi kehormatan besar. Tidak semua orang berkesempatan mengenakan warna negaranya sebagai bagian dari pekerjaan mereka, jadi rasanya seperti sebuah hak istimewa. Koleksi kapsul MACKAGE benar-benar mewakili Kroasia dengan cara yang elegan dan sederhana melalui palet warna dan detail-detail kecilnya. Hal ini terlihat halus, namun merupakan penghormatan yang sangat kuat bagi negara kami.”
- MACKAGE
Jadwal pertandingan Kroasia: Siapa saja lawan mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia?
Sebagai penyedia pakaian resmi di luar lapangan untuk Tim Nasional Kroasia, MACKAGE menarik paralel antara dua kekuatan yang dibentuk oleh fokus dan teknik: sebuah negara dengan populasi kurang dari 4 juta jiwa yang secara konsisten masuk dalam jajaran elit dunia dalam sepak bola, dan sebuah merek yang telah membangun pengakuan global melalui keahlian pengerjaannya. Warisan Kroasia dalam olahraga ini ditandai oleh disiplin, ketelitian, dan pengejaran tak kenal lelah akan keunggulan; prinsip-prinsip yang sama yang mendasari pendekatan MACKAGE dalam desain dan konstruksi. Etos bersama ini diwujudkan melalui prinsip panduan merek: AESTHETICS THAT PROTECT.
Dirancang untuk pria dan wanita, serta untuk semua musim, koleksi ini secara halus mengangkat warisan Kroasia dengan warna nasional merah, putih, dan biru tua. Melalui berbagai item termasuk pakaian luar teknis, pakaian rajut, kaus polo, dan celana, koleksi ini menghadirkan desain serbaguna, dilengkapi dengan elemen modular seperti kerah dan tudung yang dapat dilepas.
Kroasia akan memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka saat menghadapi Inggris di AT&T Stadium—markas tim NFL Dallas Cowboys—di Texas pada 17 Juni. Mereka akan melanjutkan dengan menghadapi Panama dan Ghana dalam pertandingan Grup L lainnya, dengan rencana untuk menampilkan penampilan bergaya di dalam dan di luar lapangan yang menarik lebih banyak perhatian bagi Modric dan kawan-kawan.