Akankah Luka Modric mendapat pesaing yang sepadan? Ivan Perisic meramalkan pemenang Ballon d’Or mendatang saat Kroasia terus melahirkan ‘bakat-bakat hebat’

Beberapa di antaranya diperkirakan akan datang dalam beberapa minggu ke depan, mengingat Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni. Ketika ditanya tentang bagaimana suasana hati skuad asuhan Zlatko Dalic menjelang turnamen besar lainnya, bintang PSV Perisic—yang baru saja meraih gelar Eredivisie lagi—menambahkan: “Saya merasa bersemangat dan fokus! Setiap Piala Dunia itu tak terlukiskan karena kami merasakan dukungan dan harapan tinggi dari seluruh negara.

“Tekanan memang besar, tapi itu adalah motivator terbesar, dan selalu menjadi kehormatan mewakili Kroasia di panggung dunia. Dan tiba di AS dengan mengenakan koleksi kapsul MACKAGE kami membuat pengalaman ini semakin berkesan.”

MACKAGE berkolaborasi dengan Kroasia untuk menghadirkan koleksi busana yang terinspirasi dari salah satu seragam paling ikonik di dunia olahraga. Ketika ditanya bagaimana warna-warna tersebut menjadi lambang kehormatan, Perisic (37 tahun) – yang melakukan debut internasionalnya pada 2011 – mengatakan: “Setiap kali saya melihat warna-warna Kroasia, saya merasa bangga yang luar biasa, dan saya yakin seluruh tim merasakan hal yang sama.

“Mengenakan warna-warna ini di dalam dan di luar lapangan selalu menjadi kehormatan besar. Tidak semua orang berkesempatan mengenakan warna negaranya sebagai bagian dari pekerjaan mereka, jadi rasanya seperti sebuah hak istimewa. Koleksi kapsul MACKAGE benar-benar mewakili Kroasia dengan cara yang elegan dan sederhana melalui palet warna dan detail-detail kecilnya. Hal ini terlihat halus, namun merupakan penghormatan yang sangat kuat bagi negara kami.”