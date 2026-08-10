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Akankah Luka Modric & Snoop Dogg merayakannya? Legenda Swansea Lee Trundle menjelaskan mengapa penunjukan yang cerdik & bisnis transfer yang pintar bisa menghadirkan kembali ke Premier League
Superstar rap & pemenang Ballon d'Or menjadi investor
Wrexham terus menjadi sorotan sejak aktor Hollywood Ryan Reynolds dan Rob Mac menuntaskan pengambilalihan mengejutkan mereka di Racecourse Ground pada 2021. Laju meteoris membawa mereka dari National League ke Championship.
Swansea finis empat tingkat dan tujuh poin di belakang Wrexham musim lalu, dengan kedua tim sama-sama gagal mengamankan tiket ke lotre play-off. Dengan dua slot tambahan yang diperebutkan musim ini, saat delapan besar memburu promosi, rencana ambisius sedang disusun di dua ujung Wales yang berseberangan.
Superstar rap Snoop menghadiri laga pertama Swans pada 2025-26, setelah menjadi pemegang saham minoritas, sementara ikon Real Madrid peraih Ballon d'Or, Modric, yang telah menandatangani kontrak baru dengan AC Milan pada usia 40 tahun, menjadi sosok lain yang ikut berinvestasi dalam proyek menarik tersebut.
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Bisakah Swansea mewujudkannya untuk Modric & Snoop Dogg?
Trundle yakin bahwa anggota dewan yang terkenal bisa mendapat sesuatu untuk dibanggakan, dengan legenda kultus Swansea itu, berbicara bekerja sama dengan Eagle Predict, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kembali ke kasta teratas mungkin dilakukan oleh klub yang terdegradasi ke Championship pada 2018: “Saya memang berpikir dengan [Vitor] Matos yang datang sekarang, dia luar biasa di lingkungan klub. Saya rasa ini pertama kalinya kami punya basis suporter yang tidak terpecah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya mungkin 50-50 ketika saya berada di kota dan mendengar orang-orang berbicara. Tetapi dengan manajer sekarang, semua orang mendukungnya.
“Saya pikir perekrutan yang kami lakukan, meskipun mereka mungkin bukan nama besar dan banyak orang di sepakbola tidak akan mengenal mereka, kami telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun untuk menemukan para pemain itu.
“Yang saya suka dari apa yang kami lakukan musim ini, kami tidak keluar dan membeli delapan atau sembilan pemain untuk sekadar menambah ketebalan skuad. Kami sedang mencoba mendatangkan seseorang seharga £6 juta, seseorang seharga £5 juta, sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya.
“Jadi semoga para pemain ini akan datang, mendapat kesempatan tampil dan tempat. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan dua tempat play-off itu juga terbuka, saya benar-benar pikir ini akan menjadi musim yang menarik dan saya pikir kami juga akan berada di sekitar persaingan itu.”
Pahlawan kultus antusias dengan potensi di South Wales
Trundle menambahkan soal Swansea yang punya potensi untuk menyaingi Wrexham, dengan hal itu hanya tinggal soal bagaimana memaksimalkannya: “Ada, dan saya pikir kami juga sudah merasakannya. Kami pernah ke Premier League dan semua orang mungkin mengira itu hanya akan jadi kejutan semusim, tetapi kami berhasil bertahan di sana selama tujuh tahun.
“Dan untuk klub sebesar Swansea bisa bertahan di sana dan bukan hanya bersaing, tetapi juga menjuarai trofi besar di Piala Liga dan lolos ke Liga Europa serta bermain melawan tim-tim seperti Valencia dan Napoli, itu terasa tidak nyata melihat sejauh mana klub ini telah melangkah. Jadi kami sudah merasakan itu dalam beberapa tahun terakhir dan itulah yang ingin dicapai klub lagi.
“Dengan para pemilik yang datang, bukan hanya Snoop Dogg dan Modric, tetapi pemilik lain yang masuk juga luar biasa dan mereka juga ingin mendorong klub ini maju. Mereka terlibat dalam keseharian.
“Meskipun mereka tidak berada di sini, itu akan lewat telepon dan mereka akan berkomunikasi setiap hari. Mereka adalah kelompok yang ingin melihat klub ini kembali ke Premier League dan itulah yang ingin didengar para suporter.”
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Jadwal Swansea 2026-27: laga pembuka Championship & derby kontra Wrexham
Swansea sudah tersingkir dari Carabao Cup musim ini, kompetisi yang mereka menangkan pada 2013, setelah menelan kekalahan tipis 1-0 di putaran pertama dari Birmingham milik Tom Brady.
Mereka akan berharap bisa memulai kampanye Championship dengan kemenangan saat bertandang ke markas Stoke pada Sabtu, sementara laga derby pertama pada 2026-27 akan mempertemukan Wrexham yang berkunjung ke Swansea.com Stadium pada 5 September.
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