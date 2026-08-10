Trundle yakin bahwa anggota dewan yang terkenal bisa mendapat sesuatu untuk dibanggakan, dengan legenda kultus Swansea itu, berbicara bekerja sama dengan Eagle Predict, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kembali ke kasta teratas mungkin dilakukan oleh klub yang terdegradasi ke Championship pada 2018: “Saya memang berpikir dengan [Vitor] Matos yang datang sekarang, dia luar biasa di lingkungan klub. Saya rasa ini pertama kalinya kami punya basis suporter yang tidak terpecah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya mungkin 50-50 ketika saya berada di kota dan mendengar orang-orang berbicara. Tetapi dengan manajer sekarang, semua orang mendukungnya.

“Saya pikir perekrutan yang kami lakukan, meskipun mereka mungkin bukan nama besar dan banyak orang di sepakbola tidak akan mengenal mereka, kami telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun untuk menemukan para pemain itu.

“Yang saya suka dari apa yang kami lakukan musim ini, kami tidak keluar dan membeli delapan atau sembilan pemain untuk sekadar menambah ketebalan skuad. Kami sedang mencoba mendatangkan seseorang seharga £6 juta, seseorang seharga £5 juta, sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya.

“Jadi semoga para pemain ini akan datang, mendapat kesempatan tampil dan tempat. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan dua tempat play-off itu juga terbuka, saya benar-benar pikir ini akan menjadi musim yang menarik dan saya pikir kami juga akan berada di sekitar persaingan itu.”