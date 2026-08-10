Trundle yakin bahwa anggota dewan direksi ternama bisa diberi sesuatu untuk dirayakan, dengan sosok kultus Swansea itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan WouldYouBet.com, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kembali ke kasta tertinggi memungkinkan bagi klub yang terpuruk ke Championship pada 2018: “Saya memang berpikir dengan [Vitor] Matos datang sekarang, dia luar biasa di lingkungan klub. Saya rasa ini kali pertama kami memiliki basis suporter yang tidak terpecah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya mungkin 50-50 ketika saya berkeliling kota dan mendengar orang-orang berbicara. Tetapi dengan manajer sekarang, semua orang berada di belakangnya.

“Saya pikir perekrutan yang kami lakukan, meskipun mereka mungkin bukan nama-nama besar dan banyak orang di sepakbola tidak mengenal mereka, kami telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun untuk menemukan para pemain itu.

“Yang saya suka dari yang kami lakukan musim ini, kami tidak pergi membeli delapan atau sembilan pemain untuk menambal skuad. Kami melihat untuk mendatangkan seseorang seharga £6 juta, seseorang seharga £5 juta, yang sebelumnya tidak kami lakukan.

“Jadi semoga para pemain ini akan datang, mendapatkan kesempatan starter dan tempat. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan dua tempat play-off itu juga terbuka, saya memang berpikir ini akan menjadi musim yang menarik dan saya pikir kami juga akan berada di sekitar sana.”