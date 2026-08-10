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Akankah Luka Modric & Snoop Dogg ikut merayakan? Legenda Swansea Lee Trundle menjelaskan mengapa penunjukan yang cerdik & langkah transfer yang cerdas bisa membawa mereka kembali ke Premier League
Superstar rap & pemenang Ballon d'Or menjadi investor
Wrexham terus menjadi sorotan sejak aktor Hollywood Ryan Reynolds dan Rob Mac menuntaskan pengambilalihan sensasional mereka di Racecourse Ground pada 2021. Kebangkitan pesat membawa mereka dari National League hingga ke Championship.
Swansea finis empat peringkat dan tujuh poin di belakang Wrexham musim lalu, dengan kedua tim sama-sama gagal mengamankan tiket ke play-off. Dengan dua slot tambahan yang diperebutkan pada musim ini, saat delapan besar memburu promosi, rencana ambisius tengah disusun di dua ujung berbeda Wales.
Superstar rap Snoop menghadiri laga pertama Swans pada 2025-26, setelah menjadi pemegang saham minoritas, sementara ikon Real Madrid peraih Ballon d’Or, Modric, yang telah menandatangani kontrak baru dengan AC Milan pada usia 40 tahun, juga menjadi sosok lain yang berinvestasi dalam proyek menarik ini.
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Bisakah Swansea mewujudkannya untuk Modric & Snoop Dogg?
Trundle yakin bahwa anggota dewan direksi ternama bisa diberi sesuatu untuk dirayakan, dengan sosok kultus Swansea itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan WouldYouBet.com, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kembali ke kasta tertinggi memungkinkan bagi klub yang terpuruk ke Championship pada 2018: “Saya memang berpikir dengan [Vitor] Matos datang sekarang, dia luar biasa di lingkungan klub. Saya rasa ini kali pertama kami memiliki basis suporter yang tidak terpecah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya mungkin 50-50 ketika saya berkeliling kota dan mendengar orang-orang berbicara. Tetapi dengan manajer sekarang, semua orang berada di belakangnya.
“Saya pikir perekrutan yang kami lakukan, meskipun mereka mungkin bukan nama-nama besar dan banyak orang di sepakbola tidak mengenal mereka, kami telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun untuk menemukan para pemain itu.
“Yang saya suka dari yang kami lakukan musim ini, kami tidak pergi membeli delapan atau sembilan pemain untuk menambal skuad. Kami melihat untuk mendatangkan seseorang seharga £6 juta, seseorang seharga £5 juta, yang sebelumnya tidak kami lakukan.
“Jadi semoga para pemain ini akan datang, mendapatkan kesempatan starter dan tempat. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan dua tempat play-off itu juga terbuka, saya memang berpikir ini akan menjadi musim yang menarik dan saya pikir kami juga akan berada di sekitar sana.”
Pahlawan kultus antusias dengan potensi di South Wales
Trundle menambahkan soal potensi Swansea untuk bisa menyamai Wrexham, dengan hal itu hanya tinggal soal bagaimana memaksimalkannya: "Ada, dan saya rasa kami juga sudah sempat merasakannya. Kami pernah ke Premier League dan semua orang mungkin berpikir itu hanya akan menjadi kejutan semusim, tetapi kami mampu bertahan di sana selama tujuh tahun.
"Dan bagi klub sebesar Swansea untuk bisa bertahan di sana dan bukan hanya bersaing, tetapi juga menjuarai trofi besar di Piala Liga serta tampil di Liga Europa dan menghadapi tim-tim seperti Valencia dan Napoli, rasanya sureal melihat sejauh mana klub ini melangkah. Jadi kami sudah merasakan itu dalam beberapa tahun terakhir dan itulah yang ingin dicapai klub lagi.
"Dengan para pemilik yang datang, bukan hanya Snoop Dogg dan Modric, tetapi juga para pemilik lain yang masuk, mereka luar biasa dan juga ingin mendorong klub ini maju. Mereka terlibat dalam keseharian.
"Meski mereka tidak berada di sini, semuanya dilakukan lewat telepon dan mereka berkomunikasi setiap hari. Mereka adalah kelompok yang ingin melihat klub ini kembali ke Premier League dan itulah yang ingin didengar para suporter."
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Jadwal Swansea 2026-27: laga pembuka Championship & derby kontra Wrexham
Swansea sudah tersingkir dari Carabao Cup musim ini, kompetisi yang mereka menangi pada 2013, setelah menelan kekalahan tipis 1-0 di putaran pertama dari Birmingham milik Tom Brady.
Mereka akan berharap bisa memulai kampanye Championship dengan kemenangan saat bertandang ke markas Stoke pada Sabtu, sementara derby pertama mereka pada 2026-27 akan mempertemukan Wrexham yang berkunjung ke Stadion Swansea.com pada 5 September.
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