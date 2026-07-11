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Akankah Luis Enrique kembali? Ferran Torres terbuka terhadap kemungkinan pindah ke PSG, sementara pembicaraan lanjutan dengan Barcelona sudah berlangsung
Barca & PSG sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan
Menurut Mundo Deportivo, PSG telah mengambil langkah konkret untuk mendatangkan Torres dari Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Pembicaraan antara kedua klub dilaporkan telah mencapai tahap lanjut setelah sang pemain menyatakan minatnya untuk mencari tantangan baru di Prancis pasca Piala Dunia. Barcelona sepenuhnya menyadari situasi ini dan siap mengizinkan kepergian mantan pemain Manchester City tersebut guna meringankan beban keuangan mereka.
- Getty Images Sport
Torres memberi isyarat akan hengkang dari Barcelona
Spekulasi seputar masa depan Torres sebelumnya semakin memanas tepat sebelum sang pemain memulai perjalanannya di Piala Dunia. Ketika didesak untuk mengonfirmasi kabar tentang minat dari klub raksasa Ligue 1 tersebut serta prospek perpanjangan kontrak di Camp Nou, ia memilih untuk tetap bungkam, dan mengalihkan fokusnya sepenuhnya pada tugas bersama tim nasional.
Torres memberikan komentar singkat ketika ditanya mengenai masa depannya di Barcelona: "Saya membayangkan diri saya bermain dalam pertandingan melawan Cape Verde besok." Ia kemudian menambahkan dalam kesempatan terpisah: "Saya tidak tahu, dan saya tidak peduli. Yang penting adalah meraih tiga poin. Hal-hal di luar itu tidak penting saat ini."
Pertemuan dengan mantan pelatih timnas Spanyol tampaknya akan terwujud
Minat yang besar dari Paris didorong oleh keinginan kuat Enrique, yang berencana untuk kembali bekerja sama dengan Torres setelah mereka pernah berkolaborasi di tim nasional Spanyol. Sebaliknya, Marca melaporkan bahwa Barcelona — yang awalnya berencana memperpanjang kontrak sang penyerang hingga setelah tahun 2027 — kini berubah haluan karena sangat membutuhkan dana segar.
Selain itu, posisi Torres di susunan pemain inti semakin terancam menyusul kedatangan rekrutan baru di lini serang, seperti Anthony Gordon.
- Getty Images Sport
Perombakan lini serang menanti Barcelona
Barcelona dipastikan akan menyelesaikan beberapa transfer pemain baru untuk mengimbangi kemungkinan hengkangnya Torres, yang kini telah memasuki tahun terakhir kontraknya. Sementara itu, petinggi PSG akan berusaha memanfaatkan jendela transfer internasional saat ini untuk mencapai kesepakatan soal biaya transfer sebelum sang pemain bergabung dalam sesi pramusim. Jika transfer tersebut terwujud, persaingan internal di lini depan asuhan Enrique diprediksi akan semakin sengit menjelang musim baru.
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