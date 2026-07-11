Akankah Luis Enrique kembali? Ferran Torres terbuka terhadap kemungkinan pindah ke PSG, sementara pembicaraan lanjutan dengan Barcelona sudah berlangsung

Spekulasi seputar masa depan Torres sebelumnya semakin memanas tepat sebelum sang pemain memulai perjalanannya di Piala Dunia. Ketika didesak untuk mengonfirmasi kabar tentang minat dari klub raksasa Ligue 1 tersebut serta prospek perpanjangan kontrak di Camp Nou, ia memilih untuk tetap bungkam, dan mengalihkan fokusnya sepenuhnya pada tugas bersama tim nasional.

Torres memberikan komentar singkat ketika ditanya mengenai masa depannya di Barcelona: "Saya membayangkan diri saya bermain dalam pertandingan melawan Cape Verde besok." Ia kemudian menambahkan dalam kesempatan terpisah: "Saya tidak tahu, dan saya tidak peduli. Yang penting adalah meraih tiga poin. Hal-hal di luar itu tidak penting saat ini."