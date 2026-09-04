Akankah Lionel Messi menghormati kontraknya di Inter Miami hingga 2028? Mantan bintang MLS membuat prediksi soal masa depan GOAT Argentina

Dengan Messi untuk saat ini tampak puas, apakah ekspektasinya adalah ia akan terus bermain setidaknya beberapa tahun lagi? Ketika Hislop ditanya apakah ia melihat kesepakatan bernilai besar itu akan dihormati, mantan kiper FC Dallas itu, berbicara melalui Spillsen, pakar kasino Norwegia, mengatakan kepada GOAL: “Ya. Salah satu alasannya adalah karena ia berada di garis depan dalam perencanaan, dalam segala hal yang berkaitan dengan pembukaan stadion baru dan apa yang akan datang. Saya pikir setidaknya ia akan menyelesaikan itu. Setelahnya, ia mungkin akan mengambil semacam peran duta, jadi ia akan tetap hadir di Miami, meskipun itu hanya untuk datang ke pertandingan setiap hari.

“Namun sebagai pemain, selama ia tetap bugar, saya memperkirakan ia akan menjalaninya sampai tuntas. Saya memahami keputusannya untuk pensiun dari sepak bola internasional. Tuntutan sepak bola liga dan internasional itu besar. Bahkan bagi seseorang yang berusia 38 atau 39 tahun, mengingat fakta bahwa Anda telah memenangkan sebanyak yang dimiliki Lionel Messi, semuanya tentang Piala Dunia. Saya tidak berharap melihatnya bermain di Piala Dunia dalam empat tahun lagi.

“Apa lagi yang benar-benar bisa ia targetkan dalam hal sepak bola internasional? Mungkin sebagai akibatnya, meninggalkan sepak bola internasional menguntungkan sepak bola klubnya dan memperpanjang kariernya dalam hal itu.

“Untuk pertanyaan awal Anda, ya, saya benar-benar berpikir ia setidaknya akan tetap berada di Miami pada 2028. Seberapa jauh lagi ia melangkah setelah itu sepenuhnya terserah kepadanya. Namun pada 2028, saya berharap melihatnya mengenakan seragam Miami.”