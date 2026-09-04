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Akankah Lionel Messi menghormati kontraknya di Inter Miami hingga 2028? Mantan bintang MLS membuat prediksi soal masa depan GOAT Argentina
Gelar Leagues Cup, MLS Cup, dan penghargaan MVP untuk Messi
Messi pindah ke Amerika Serikat pada 2023 saat mengejar impian Amerika. Legenda Manchester United dan Inggris Sir David Beckham, dalam perannya sebagai salah satu pemilik Inter Miami, membantu mewujudkan kepindahan itu.
Ikon Barcelona itu memberikan dampak luar biasa di Florida Selatan, membantu Inter Miami meraih gelar Leagues Cup dan MLS Cup. Ia juga meraih dua penghargaan MVP dan menarik dukungan penuh semangat ke stadion-stadion yang terjual habis di seluruh AS.
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Messi pensiun dari tugas internasional bersama Argentina
Inter Miami mampu memperpanjang kesepakatan awal yang ditandatangani Messi saat menyeberangi Atlantik, tetapi muncul pertanyaan apakah ketentuan tersebut akan benar-benar dijalani sampai tuntas. Messi sendiri memberi isyarat bahwa momen gantung sepatu dari karier yang memecahkan rekor itu mungkin sudah tidak terlalu lama lagi.
Pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah itu telah mengakhiri karier 207 caps bersama Argentina, sebagai pemenang Piala Dunia dan tiga kali finalis, dengan fokus pribadinya kini dipersempit ke urusan klub. Ia terus menunjukkan performa apik bersama Inter Miami, dengan empat gol dicatatkan dalam kemenangan 7-1 baru-baru ini atas Montreal.
Sahabat dekatnya, Luis Suarez dan Rodrigo De Paul, tetap berada di sisinya, sementara muncul pembicaraan soal mantan rekan setimnya di Barcelona, Neymar menuju Sunshine State dan membentuk kembali trisula serang legendaris ‘MSN’.
Akankah Messi menuntaskan kontraknya dengan Inter Miami hingga 2028?
Dengan Messi untuk saat ini tampak puas, apakah ekspektasinya adalah ia akan terus bermain setidaknya beberapa tahun lagi? Ketika Hislop ditanya apakah ia melihat kesepakatan bernilai besar itu akan dihormati, mantan kiper FC Dallas itu, berbicara melalui Spillsen, pakar kasino Norwegia, mengatakan kepada GOAL: “Ya. Salah satu alasannya adalah karena ia berada di garis depan dalam perencanaan, dalam segala hal yang berkaitan dengan pembukaan stadion baru dan apa yang akan datang. Saya pikir setidaknya ia akan menyelesaikan itu. Setelahnya, ia mungkin akan mengambil semacam peran duta, jadi ia akan tetap hadir di Miami, meskipun itu hanya untuk datang ke pertandingan setiap hari.
“Namun sebagai pemain, selama ia tetap bugar, saya memperkirakan ia akan menjalaninya sampai tuntas. Saya memahami keputusannya untuk pensiun dari sepak bola internasional. Tuntutan sepak bola liga dan internasional itu besar. Bahkan bagi seseorang yang berusia 38 atau 39 tahun, mengingat fakta bahwa Anda telah memenangkan sebanyak yang dimiliki Lionel Messi, semuanya tentang Piala Dunia. Saya tidak berharap melihatnya bermain di Piala Dunia dalam empat tahun lagi.
“Apa lagi yang benar-benar bisa ia targetkan dalam hal sepak bola internasional? Mungkin sebagai akibatnya, meninggalkan sepak bola internasional menguntungkan sepak bola klubnya dan memperpanjang kariernya dalam hal itu.
“Untuk pertanyaan awal Anda, ya, saya benar-benar berpikir ia setidaknya akan tetap berada di Miami pada 2028. Seberapa jauh lagi ia melangkah setelah itu sepenuhnya terserah kepadanya. Namun pada 2028, saya berharap melihatnya mengenakan seragam Miami.”
- Getty
Messi menjadi bagian integral dari merek Inter Miami dan MLS
Messi baru-baru ini menyatakan dalam sebuah unggahan emosional di media sosial, menyusul kematian ayahnya: “Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Anda, saya tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Saya hanya bermain sepak bola dan sekarang saya punya cukup banyak keraguan bahwa saya akan terus melakukannya lebih lama lagi.”
Inter Miami tentu sangat ingin memastikan bahwa daya tarik terbesar dalam sepak bola Amerika tetap terikat dengan mereka untuk masa depan yang dapat diperkirakan, sementara MLS sebagai sebuah institusi sepenuhnya menyadari bahwa mereka membutuhkan No.10 ajaib itu untuk terus mempromosikan merek mereka ke seluruh dunia.
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