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Akankah Lionel Messi menghormati kontraknya dengan Inter Miami hingga 2028? Mantan bintang MLS membuat prediksi soal masa depan GOAT Argentina itu
Gelar Leagues Cup, MLS Cup & MVP untuk Messi
Messi pindah ke Amerika Serikat pada 2023 untuk mengejar impian Amerika. Legenda Manchester United dan Inggris Sir David Beckham, dalam perannya sebagai salah satu pemilik Inter Miami, membantu mewujudkan kepindahan itu.
Ikon Barcelona itu telah memberi dampak luar biasa di South Florida, membantu Inter Miami meraih gelar Leagues Cup dan MLS Cup. Ia juga meraih beberapa penghargaan MVP dan menarik para pendukung fanatik ke stadion-stadion yang selalu penuh di seluruh AS.
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Messi pensiun dari tugas internasional bersama Argentina
Inter Miami mampu memperpanjang kesepakatan awal yang ditandatangani Messi saat menyeberangi Atlantik, tetapi muncul pertanyaan apakah ketentuan tersebut akan dijalankan sampai tuntas. Messi sendiri memberi isyarat bahwa momen gantung sepatu terakhir dari pemecah rekor itu mungkin sudah tidak terlalu jauh lagi.
Pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah itu telah mengakhiri karier 207 caps bersama Argentina, sebagai pemenang Piala Dunia dan tiga kali finalis, dengan fokus pribadi kini dipersempit ke urusan klub. Ia terus menunjukkan performa apik bersama Inter Miami, dengan empat gol dicetak dalam kemenangan 7-1 atas Montreal baru-baru ini.
Sahabat dekat Luis Suarez dan Rodrigo De Paul tetap berada di sisinya, sementara ada pembicaraan mengenai mantan rekan setimnya di Barca, Neymar yang menuju Sunshine State dan menghidupkan kembali unit penyerangan legendaris ‘MSN’.
Akankah Messi menuntaskan kontraknya di Inter Miami hingga 2028?
Dengan Messi yang tampaknya untuk saat ini merasa puas, haruskah ekspektasinya adalah ia akan terus bermain setidaknya untuk beberapa tahun lagi? Ketika Hislop ditanya apakah ia melihat kesepakatan bernilai besar itu akan dihormati, mantan kiper FC Dallas itu, berbicara dalam kerja sama dengan kasino online terbaik di Kanada, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu. Salah satu alasannya adalah karena ia menjadi sosok yang paling depan dan pusat dalam perencanaan, dalam segala hal yang berkaitan dengan pembukaan stadion baru dan apa yang akan datang. Saya pikir setidaknya ia akan menuntaskan itu. Setelahnya, ia mungkin akan mengambil semacam peran duta, jadi ia akan tetap hadir di Miami, meski itu hanya untuk datang ke pertandingan setiap hari.
“Tetapi sebagai pemain, selama ia tetap bugar, saya memperkirakan ia akan menuntaskan itu. Saya memahami keputusannya untuk pensiun dari sepakbola internasional. Tuntutan sepakbola liga dan internasional itu besar. Bahkan bagi seseorang yang berusia 38 atau 39 tahun, mengingat fakta bahwa Anda telah memenangkan sebanyak yang dimiliki Lionel Messi, semuanya tentang Piala Dunia. Saya tidak berharap melihat dia bermain di Piala Dunia dalam empat tahun dari sekarang.
“Apa lagi yang benar-benar bisa ia bidik dalam hal sepakbola internasional? Mungkin sebagai hasilnya, meninggalkan sepakbola internasional menguntungkan sepakbola klubnya dan memperpanjang kariernya dalam hal itu.
“Untuk pertanyaan awal Anda, ya, saya benar-benar berpikir ia setidaknya akan masih berada di Miami pada 2028. Seberapa jauh lagi ia melangkah setelah itu sepenuhnya terserah kepadanya. Tetapi pada 2028, saya memperkirakan akan melihatnya mengenakan seragam Miami.”
- Getty
Messi jadi bagian integral dari brand Inter Miami & MLS
Messi baru-baru ini menyatakan dalam sebuah unggahan emosional di media sosial, setelah kematian ayahnya: “Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Anda, saya tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Saya hanya bermain sepak bola dan sekarang saya memiliki cukup banyak keraguan bahwa saya akan terus melakukannya lebih lama lagi.”
Inter Miami tentu ingin memastikan bahwa daya tarik terbesar di sepak bola Amerika itu tetap terikat dengan mereka untuk masa mendatang, sementara MLS sebagai sebuah institusi sepenuhnya menyadari bahwa mereka membutuhkan No.10 ajaib itu untuk terus mempromosikan merek mereka di seluruh dunia.
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