Dengan Messi yang tampaknya untuk saat ini merasa puas, haruskah ekspektasinya adalah ia akan terus bermain setidaknya untuk beberapa tahun lagi? Ketika Hislop ditanya apakah ia melihat kesepakatan bernilai besar itu akan dihormati, mantan kiper FC Dallas itu, berbicara dalam kerja sama dengan kasino online terbaik di Kanada, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu. Salah satu alasannya adalah karena ia menjadi sosok yang paling depan dan pusat dalam perencanaan, dalam segala hal yang berkaitan dengan pembukaan stadion baru dan apa yang akan datang. Saya pikir setidaknya ia akan menuntaskan itu. Setelahnya, ia mungkin akan mengambil semacam peran duta, jadi ia akan tetap hadir di Miami, meski itu hanya untuk datang ke pertandingan setiap hari.

“Tetapi sebagai pemain, selama ia tetap bugar, saya memperkirakan ia akan menuntaskan itu. Saya memahami keputusannya untuk pensiun dari sepakbola internasional. Tuntutan sepakbola liga dan internasional itu besar. Bahkan bagi seseorang yang berusia 38 atau 39 tahun, mengingat fakta bahwa Anda telah memenangkan sebanyak yang dimiliki Lionel Messi, semuanya tentang Piala Dunia. Saya tidak berharap melihat dia bermain di Piala Dunia dalam empat tahun dari sekarang.

“Apa lagi yang benar-benar bisa ia bidik dalam hal sepakbola internasional? Mungkin sebagai hasilnya, meninggalkan sepakbola internasional menguntungkan sepakbola klubnya dan memperpanjang kariernya dalam hal itu.

“Untuk pertanyaan awal Anda, ya, saya benar-benar berpikir ia setidaknya akan masih berada di Miami pada 2028. Seberapa jauh lagi ia melangkah setelah itu sepenuhnya terserah kepadanya. Tetapi pada 2028, saya memperkirakan akan melihatnya mengenakan seragam Miami.”