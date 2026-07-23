Getty/GOAL
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Akankah Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo tampil di Piala Dunia 2030? Prediksi masa depan yang disampaikan oleh mantan bintang MLS dan Liga Premier dalam pengakuannya soal ‘meraih trofi’
Berapa usia Messi dan Ronaldo pada tahun 2030?
Bintang Portugal Ronaldo akan berusia 45 tahun saat kompetisi andalan FIFA kembali menjadi sorotan utama. Saingan abadinya, bintang Amerika Selatan Messi, diperkirakan akan berusia 43 tahun empat tahun lagi.
Mengingat semua yang telah mereka raih sepanjang karier luar biasa mereka hingga saat ini, rasanya tidak masuk akal untuk mengesampingkan kemungkinan apa pun terkait dua tokoh ikonik ini. Namun, pada akhirnya waktu akan mengejar mereka juga.
Ronaldo masih memiliki sisa kontrak satu tahun bersama juara Liga Pro Arab Saudi, Al-Nassr, dan belum menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mempertimbangkan pensiun, sementara Messi terikat kontrak dengan juara MLS Cup, Inter Miami, hingga tahun 2028.
Pelatih baru Portugal, Jorge Jesus — yang bekerja sama dengan CR7 di Timur Tengah musim lalu — telah membuka peluang bagi pemain nomor 7 paling ikonik ini untuk memperpanjang karier internasionalnya hingga Euro 2028. Pihak timnas Argentina berharap Messi dapat menambah jumlah penampilannya yang kini mencapai 207 kali.
Mungkin saja kedua legenda ini akan terus bermain untuk saat ini, tanpa terburu-buru mengambil keputusan besar. Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan bersama oleh Portugal - menjadikannya ajang yang memiliki daya tarik tambahan bagi Ronaldo. Messi baru saja merasakan kekecewaan di final dan gagal meraih gelar juara dunia keduanya.
- Getty/GOAL
Akankah Ronaldo atau Messi tampil di Piala Dunia 2030?
Apakah keduanya masih akan membela tim nasional masing-masing saat Piala Dunia berikutnya digelar? Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan rekan setim Ronaldo di Manchester United sekaligus mantan bintang MLS, Silvestre—dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino—mengatakan kepadaGOAL: “Menurut saya, mereka perlu memikirkan warisan yang akan mereka tinggalkan. Dari segi olahraga, saya rasa tidak masuk akal jika mereka masih berusaha bermain.
“Tuntutan fisik dalam permainan ini terlalu berat, bukan dari segi teknis. Dari segi fisik, itu sulit. Saya tidak mengharapkan mereka bermain di Piala Dunia berikutnya empat tahun lagi.”
Silvestre menambahkan mengenai karier klub yang diperpanjang oleh Messi dan Ronaldo, di mana prestasi meraih trofi masih terus diraih di level tersebut: “Selain Piala Dunia, yang diadakan setiap empat tahun, saya tidak melihat akhir dari karier mereka.
“Para pemain ini sangat mencintai permainan ini. Mereka masih sangat berpengaruh dan berkomitmen pada karier mereka. Yang terpenting adalah bermain baik dan meraih trofi. Saya tidak melihat mereka akan pensiun dalam waktu dekat.”
Bagaimana Ronaldo & Messi menanggapi kekecewaan di Piala Dunia 2026
Ronaldo berkata setelah menyaksikan Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026 melawan Spanyol di babak 16 besar: “Saya sedih harus pergi seperti ini, tapi saya sudah memberikan segalanya, selalu memberikan yang terbaik. Saya pergi dengan hati yang tenang. Inilah sepak bola, inilah kehidupan seorang pesepakbola. Terkadang menang, terkadang kalah. Kita harus terus maju. Ini adalah Piala Dunia terakhir saya, ya.”
Messi memposting di media sosial setelah mengalami kekecewaan di final bersama Argentina melawan Spanyol: “Rasa sakitnya luar biasa, dan luka ini akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun, saya juga mengingat semua hal baiknya. Pertandingan-pertandingan yang kami balikkan dengan memberikan segalanya—momen-momen yang akan selamanya terukir dalam ingatan kami—serta dukungan dari seluruh negara ini, yang, dikombinasikan dengan kerja keras dan usaha tim ini, membawa kami kembali ke jajaran elit dunia sekali lagi. Sulit untuk sepenuhnya menghargai pencapaian kami saat ini, tapi tim ini berhasil mencapai dua final Piala Dunia berturut-turut.
“Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam atas setiap ucapan dan pesan yang diterima. Sekali lagi, kami berhasil bersatu sebagai sebuah negara dan berdiri bersama, berbagi kebanggaan yang luar biasa sebagai warga Argentina. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas kemenangannya dalam kejuaraan ini.”
- Getty/GOAL
Messi & Ronaldo terus bermain bersama Inter Miami & Al-Nassr
Tidak ada petunjuk yang diberikan terkait rencana masa depan di kancah internasional, dengan pelatih Argentina Lionel Scaloni juga menghindari topik tersebut setelah kembali ke Amerika Selatan untuk merayakan bersama para penggemar setianya.
Ronaldo dan Messi bukanlah tipe pemain yang mudah menyerah menghadapi tantangan; mereka justru sangat menikmati kesempatan untuk membungkam para skeptis dan menorehkan sejarah baru. Namun, akan menjadi kejutan tersendiri jika keduanya berhasil tampil di Piala Dunia ketujuh mereka pada tahun 2030.
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