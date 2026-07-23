Akankah Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo tampil di Piala Dunia 2030? Prediksi masa depan yang disampaikan oleh mantan bintang MLS dan Liga Premier dalam pengakuannya soal ‘meraih trofi’

Bintang Portugal Ronaldo akan berusia 45 tahun saat kompetisi andalan FIFA kembali menjadi sorotan utama. Saingan abadinya, bintang Amerika Selatan Messi, diperkirakan akan berusia 43 tahun empat tahun lagi.

Mengingat semua yang telah mereka raih sepanjang karier luar biasa mereka hingga saat ini, rasanya tidak masuk akal untuk mengesampingkan kemungkinan apa pun terkait dua tokoh ikonik ini. Namun, pada akhirnya waktu akan mengejar mereka juga.

Ronaldo masih memiliki sisa kontrak satu tahun bersama juara Liga Pro Arab Saudi, Al-Nassr, dan belum menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mempertimbangkan pensiun, sementara Messi terikat kontrak dengan juara MLS Cup, Inter Miami, hingga tahun 2028.

Pelatih baru Portugal, Jorge Jesus — yang bekerja sama dengan CR7 di Timur Tengah musim lalu — telah membuka peluang bagi pemain nomor 7 paling ikonik ini untuk memperpanjang karier internasionalnya hingga Euro 2028. Pihak timnas Argentina berharap Messi dapat menambah jumlah penampilannya yang kini mencapai 207 kali.

Mungkin saja kedua legenda ini akan terus bermain untuk saat ini, tanpa terburu-buru mengambil keputusan besar. Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan bersama oleh Portugal - menjadikannya ajang yang memiliki daya tarik tambahan bagi Ronaldo. Messi baru saja merasakan kekecewaan di final dan gagal meraih gelar juara dunia keduanya.