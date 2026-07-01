Akankah Lawrence Shankland mencetak 20 gol per musim untuk Rangers? Dua raksasa Old Firm mendapat peringatan terkait striker tersebut, sementara Kenny Miller mendukung pemain yang dijuluki ‘yang terbaik di Skotlandia’ itu sebagai ‘rekrutan yang kuat’

Ketika ditanya apakah Shankland akan terbukti menjadi rekrutan yang cerdas bagi Rangers — mengingat ia akan kembali bekerja sama dengan Derek McInnes, mantan manajernya di Hearts — mantan penyerang Ibrox, Miller, dalam wawancara bersama BetGoodwin, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa dia akan menjadi rekrutan yang kuat. Dia adalah salah satu pemain yang sering saya amati selama enam atau tujuh musim terakhir. Kembali ke tahun terakhir saya sebagai pemain, saya bermain di liga yang sama dengannya untuk Partick Thistle — dia saat itu bermain di Dundee United. Saya sering menonton pertandingannya saat itu.

“Dia adalah salah satu pemain yang permainannya benar-benar telah berkembang. Menurut saya, Lawrence, pada masa itu, sangat mengandalkan gol. Rekor mencetak golnya hingga saat itu bersama Ayr dan Dundee United sungguh luar biasa. Hal itu tidak benar-benar melambat sama sekali, tetapi permainannya telah berkembang sepenuhnya.

“Menurut saya, dia adalah penyerang serba bisa terbaik di Skotlandia. Kemampuannya dalam menahan bola, dia adalah penyerang yang sangat, sangat cerdas, dan dia kuat. Dia bukan striker bertubuh besar, tingginya mungkin 5'10", 5'11", tapi dia memiliki kekuatan fisik yang baik. Dia juga memiliki ketenangan dalam permainannya saat berduel dengan bek tengah dan berusaha mempertahankan bola atau mendapatkan tendangan bebas bagi timnya untuk maju ke depan, yang sangat penting dalam pertandingan-pertandingan seperti ini.

“Dia masih memiliki ketenangan pikiran yang memungkinkan dia mengontrol bola atau berkolaborasi dengan rekan setim dan dukungan di sekitarnya. Hal itu tidak memengaruhi aspek utama dan yang paling sulit dalam permainan, yaitu mencetak gol. Dia telah berkembang menjadi penyerang yang sangat, sangat bagus selama enam atau tujuh musim terakhir. Tidak mengherankan melihatnya berada di panggung ini.”



