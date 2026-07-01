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Akankah Lawrence Shankland mencetak 20 gol per musim untuk Rangers? Dua raksasa Old Firm mendapat peringatan terkait striker tersebut, sementara Kenny Miller mendukung pemain yang dijuluki ‘yang terbaik di Skotlandia’ itu sebagai ‘rekrutan yang kuat’
Shankland menikmati masa-masa indah setelah kegagalan meraih gelar bersama Hearts
Shankland, yang berasal dari Glasgow dan tumbuh besar sebagai pendukung Rangers, telah kembali ke klub asalnya dengan kontrak berdurasi dua tahun—yang mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan—setelah memutuskan hubungan dengan Hearts.
Musim lalu, ia nyaris meraih gelar juara Liga Utama Skotlandia di Edinburgh, namun harus menelan kekecewaan di hari terakhir musim saat kalah dari Celtic. Awal baru dan tantangan baru ini disambut dengan antusias oleh pria yang juga pernah membela negaranya di Piala Dunia 2026.
Shankland telah menjadi sumber gol yang konsisten selama bertahun-tahun — mulai dari Queens Park hingga Ayr dan Dundee United — namun kini ia bersiap untuk unjuk gigi di panggung domestik dan kontinental yang paling bergengsi.
Memiliki ikatan emosional dengan klub mana pun bisa berujung pada dua kemungkinan, namun gairah pribadi sebaiknya dianggap sebagai hal positif — karena komitmen 100 persen terhadap tujuan bersama dijamin.
Apakah Shankland akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi Rangers?
Ketika ditanya apakah Shankland akan terbukti menjadi rekrutan yang cerdas bagi Rangers — mengingat ia akan kembali bekerja sama dengan Derek McInnes, mantan manajernya di Hearts — mantan penyerang Ibrox, Miller, dalam wawancara bersama BetGoodwin, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa dia akan menjadi rekrutan yang kuat. Dia adalah salah satu pemain yang sering saya amati selama enam atau tujuh musim terakhir. Kembali ke tahun terakhir saya sebagai pemain, saya bermain di liga yang sama dengannya untuk Partick Thistle — dia saat itu bermain di Dundee United. Saya sering menonton pertandingannya saat itu.
“Dia adalah salah satu pemain yang permainannya benar-benar telah berkembang. Menurut saya, Lawrence, pada masa itu, sangat mengandalkan gol. Rekor mencetak golnya hingga saat itu bersama Ayr dan Dundee United sungguh luar biasa. Hal itu tidak benar-benar melambat sama sekali, tetapi permainannya telah berkembang sepenuhnya.
“Menurut saya, dia adalah penyerang serba bisa terbaik di Skotlandia. Kemampuannya dalam menahan bola, dia adalah penyerang yang sangat, sangat cerdas, dan dia kuat. Dia bukan striker bertubuh besar, tingginya mungkin 5'10", 5'11", tapi dia memiliki kekuatan fisik yang baik. Dia juga memiliki ketenangan dalam permainannya saat berduel dengan bek tengah dan berusaha mempertahankan bola atau mendapatkan tendangan bebas bagi timnya untuk maju ke depan, yang sangat penting dalam pertandingan-pertandingan seperti ini.
“Dia masih memiliki ketenangan pikiran yang memungkinkan dia mengontrol bola atau berkolaborasi dengan rekan setim dan dukungan di sekitarnya. Hal itu tidak memengaruhi aspek utama dan yang paling sulit dalam permainan, yaitu mencetak gol. Dia telah berkembang menjadi penyerang yang sangat, sangat bagus selama enam atau tujuh musim terakhir. Tidak mengherankan melihatnya berada di panggung ini.”
Tantangan yang akan dihadapi Shankland sebagai bintang Old Firm
Miller kemudian menambahkan mengenai kesempatan yang didapat Shankland untuk mewujudkan impian masa kecilnya: “Di Rangers, dia akhirnya mendapat kesempatan itu. Mungkin ini adalah transfer yang bisa saja terjadi beberapa musim lalu, dan hal ini telah dibicarakan dalam dua tahun terakhir hampir setiap kali jendela transfer dibuka.
“Sepertinya Rangers sudah mendapatkan pemain yang tepat atau telah memutuskan bahwa dia adalah orang yang harus didatangkan. Ini adalah salah satu situasi di mana Anda mendatangkan seorang pencetak gol yang sudah terbukti dari dalam liga. Lawrence telah membuktikannya di setiap level bersama setiap klub.
“Saya tahu dari pengalaman langsung, ini tidak semudah mengatakan bahwa Anda mencetak gol untuk Hibs atau Hearts atau Aberdeen, lalu membawa mereka ke Rangers dan mereka akan mencetak gol dengan frekuensi yang sama.
“Situasinya berbeda. Anda harus memahami bahwa tim-tim lawan akan berjuang lebih keras melawan Anda, mereka akan lebih ketat dalam bertahan, dan mungkin ruang gerak tidak sebanyak sebelumnya. Lawrence adalah pemain yang sangat, sangat cerdas.
“Hal penting bagi Rangers adalah ketika Anda mendatangkan Lawrence Shankland, Anda mengharapkan dia mencetak 20 hingga 25 gol setiap musim, namun Anda tetap membutuhkan pemain di sekitarnya untuk memberinya peluang mencetak gol-gol tersebut. Saya pikir ini akan menjadi musim panas rekrutmen besar lainnya di Ibrox. Prosesnya masih berlangsung saat ini.”
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Jadwal pertandingan Rangers: Saat musim 2026-27 dimulai
Shankland pasti tak sabar untuk segera beraksi bersama Rangers setelah menjadi bagian dari skuad Skotlandia yang mengalami kekecewaan tersingkir di babak penyisihan grup pada putaran final Piala Dunia di Amerika Utara. Cara terbaik untuk melupakan rasa frustrasi itu adalah dengan langsung tampil maksimal di level klub.
Ia tidak perlu menunggu lama untuk membuka babak baru tersebut, karena musim Scottish Premiership 2026-27 akan dimulai pada 31 Juli saat Rangers bertandang ke markas Dundee United.